https://1prime.ru/20250105/chekhiya-854038957.html

В Нацбанке Чехии скептически отнеслись к переходу страны на евро

В Нацбанке Чехии скептически отнеслись к переходу страны на евро - 05.01.2025, ПРАЙМ

В Нацбанке Чехии скептически отнеслись к переходу страны на евро

Глава Национального банка Чехии Алеш Михл скептически относится к перспективе перехода республики на европейскую валюту, несмотря на ее поддержку со стороны... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T22:46+0300

2025-01-05T22:46+0300

2025-01-05T22:56+0300

экономика

ес

чехия

нацбанк

переход на евро

https://cdnn.1prime.ru/img/83350/09/833500958_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_30123bb42b33d7f3b1bc3fc7beca238e.jpg

ПРАГА, 5 янв - ПРАЙМ. Глава Национального банка Чехии Алеш Михл скептически относится к перспективе перехода республики на европейскую валюту, несмотря на ее поддержку со стороны президента страны Петра Павела, при этом рассматривает покупку Нацбанком биткоинов, сообщило в воскресенье агентство ЧТК со ссылкой на заявление Михла. "К введению в Чехии евро, которое президент Петр Павел поддержал в своей новогодней речи, Михл относится скептически. По его словам, евро не приблизит уровень зарплат его сограждан к немецкому. Этих целей помогут стране достичь общее укрепление экономики и, в частности, рост производительности труда. Михл также признался, что рассматривал вопрос о том, следует ли Нацбанку инвестировать в криптовалюту биткоин, но потом решил продолжать покупать в рамках валютных резервов золото, объем которого к 2028 году он намерен увеличить вдвое - до 100 тонн", - приводит агентство выступление Михла по телеканалу CNN Prima News. "У меня в голове был биткоин. Я думал о покупке небольшого количества биткоинов, я не планировал крупные инвестиции в них", - сказал Михл, добавив, что данный вопрос могут дополнительно обсудить на заседании правления банка. Наступивший 2025 год, по мнению Михла, будет для Чехии годом низкой - около 2,5% - инфляции и финансовой стабильности. Рост экономики, по предположению Михла, составит около 2%, а произойдет это в основном за счет потребления, хотя сам Михл предпочел бы, чтобы экономика росла за счет инвестиций. По словам главы Нацбанка, для развития экономики очень важно, чтобы в стране царил "дух предпринимательства", чтобы люди хотели заниматься бизнесом, а государство должно поддерживать в них это стремление путем развития соответствующей инфраструктуры.

https://1prime.ru/20241230/chekhiya-853970137.html

чехия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, чехия, нацбанк, переход на евро