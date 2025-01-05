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В Нацбанке Чехии скептически отнеслись к переходу страны на евро - 05.01.2025, ПРАЙМ
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В Нацбанке Чехии скептически отнеслись к переходу страны на евро
В Нацбанке Чехии скептически отнеслись к переходу страны на евро - 05.01.2025, ПРАЙМ
В Нацбанке Чехии скептически отнеслись к переходу страны на евро
Глава Национального банка Чехии Алеш Михл скептически относится к перспективе перехода республики на европейскую валюту, несмотря на ее поддержку со стороны... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T22:46+0300
2025-01-05T22:56+0300
экономика
ес
чехия
нацбанк
переход на евро
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ПРАГА, 5 янв - ПРАЙМ. Глава Национального банка Чехии Алеш Михл скептически относится к перспективе перехода республики на европейскую валюту, несмотря на ее поддержку со стороны президента страны Петра Павела, при этом рассматривает покупку Нацбанком биткоинов, сообщило в воскресенье агентство ЧТК со ссылкой на заявление Михла. "К введению в Чехии евро, которое президент Петр Павел поддержал в своей новогодней речи, Михл относится скептически. По его словам, евро не приблизит уровень зарплат его сограждан к немецкому. Этих целей помогут стране достичь общее укрепление экономики и, в частности, рост производительности труда. Михл также признался, что рассматривал вопрос о том, следует ли Нацбанку инвестировать в криптовалюту биткоин, но потом решил продолжать покупать в рамках валютных резервов золото, объем которого к 2028 году он намерен увеличить вдвое - до 100 тонн", - приводит агентство выступление Михла по телеканалу CNN Prima News. "У меня в голове был биткоин. Я думал о покупке небольшого количества биткоинов, я не планировал крупные инвестиции в них", - сказал Михл, добавив, что данный вопрос могут дополнительно обсудить на заседании правления банка. Наступивший 2025 год, по мнению Михла, будет для Чехии годом низкой - около 2,5% - инфляции и финансовой стабильности. Рост экономики, по предположению Михла, составит около 2%, а произойдет это в основном за счет потребления, хотя сам Михл предпочел бы, чтобы экономика росла за счет инвестиций. По словам главы Нацбанка, для развития экономики очень важно, чтобы в стране царил "дух предпринимательства", чтобы люди хотели заниматься бизнесом, а государство должно поддерживать в них это стремление путем развития соответствующей инфраструктуры.
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ес, чехия, нацбанк, переход на евро
Экономика, ЕС, ЧЕХИЯ, Нацбанк, переход на евро
22:46 05.01.2025 (обновлено: 22:56 05.01.2025)
 
В Нацбанке Чехии скептически отнеслись к переходу страны на евро

ЧТК: Нацбанк Чехии не спешит переходить на евро и думает о покупке биткоинов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 5 янв - ПРАЙМ. Глава Национального банка Чехии Алеш Михл скептически относится к перспективе перехода республики на европейскую валюту, несмотря на ее поддержку со стороны президента страны Петра Павела, при этом рассматривает покупку Нацбанком биткоинов, сообщило в воскресенье агентство ЧТК со ссылкой на заявление Михла.
"К введению в Чехии евро, которое президент Петр Павел поддержал в своей новогодней речи, Михл относится скептически. По его словам, евро не приблизит уровень зарплат его сограждан к немецкому. Этих целей помогут стране достичь общее укрепление экономики и, в частности, рост производительности труда. Михл также признался, что рассматривал вопрос о том, следует ли Нацбанку инвестировать в криптовалюту биткоин, но потом решил продолжать покупать в рамках валютных резервов золото, объем которого к 2028 году он намерен увеличить вдвое - до 100 тонн", - приводит агентство выступление Михла по телеканалу CNN Prima News.
"У меня в голове был биткоин. Я думал о покупке небольшого количества биткоинов, я не планировал крупные инвестиции в них", - сказал Михл, добавив, что данный вопрос могут дополнительно обсудить на заседании правления банка.
Наступивший 2025 год, по мнению Михла, будет для Чехии годом низкой - около 2,5% - инфляции и финансовой стабильности. Рост экономики, по предположению Михла, составит около 2%, а произойдет это в основном за счет потребления, хотя сам Михл предпочел бы, чтобы экономика росла за счет инвестиций. По словам главы Нацбанка, для развития экономики очень важно, чтобы в стране царил "дух предпринимательства", чтобы люди хотели заниматься бизнесом, а государство должно поддерживать в них это стремление путем развития соответствующей инфраструктуры.
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