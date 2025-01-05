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Число борцов с долларом среди стран мира превысило его сторонников - 05.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250105/dollar-854032499.html
Число борцов с долларом среди стран мира превысило его сторонников
Число борцов с долларом среди стран мира превысило его сторонников - 05.01.2025, ПРАЙМ
Число борцов с долларом среди стран мира превысило его сторонников
Число борцов с долларом США по итогам 2024 года наконец превысило количество его сторонников: больше половины стран земного шара в той или иной степени объявили | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T12:35+0300
2025-01-05T12:35+0300
экономика
доллар
дедолларизация
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Число борцов с долларом США по итогам 2024 года наконец превысило количество его сторонников: больше половины стран земного шара в той или иной степени объявили ему бойкот, а с начала прошлого года на путь дедолларизации ступили еще 14 государств, показал анализ РИА Новости. Все страны можно условно разделить на три группы. Первая, и теперь уже не такая многочисленная (94 государства), - это те, чьи финансовые власти открыто не высказывались против доллара и не вводили никаких ограничительных мер. Сюда входят страны, в которых он даже используется в качестве официальной валюты: это, например, Панама, Маршалловы Острова, Сальвадор и некоторые другие небольшие государства. Вторая группа (46 государств) - это те, кто активно переходит на расчеты в нацвалютах со своими торговыми партнерами или ограничивает хождение доллара внутри страны, руководствуясь заботой о финансовой стабильности. Наконец, оставшаяся группа (еще 53 страны) - это те, кто открыто выступает против доллара и призывает остальной мир присоединиться к ослаблению его гегемонии. МНОГОЛИКАЯ ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ Противники доллара исходят из того, что на войне все средства хороши: мировая практика знает множество способов по снижению зависимости экономики от американской валюты. При этом самый популярный сценарий - это активный переход на альтернативные средства платежа. Например, в 2024 году о заинтересованности в расчетах в нацвалютах с Россией официально заявила Гвинея-Бисау, почти полностью на расчеты в рублях и юанях перешла Монголия. Буркина-Фасо, Нигерия, Республика Конго, Судан и множество других также делают ставку на более активное использование нацвалют в торговле. Убежденность стран в необходимости платежного разнообразия подогревает в том числе растущее санкционное давление на Россию. Министр инвестиций Ливии Эльгаиди Али Саиди Саад в мае прошлого года однозначно заявил, что его страна не хочет опираться только на доллар, поскольку видит в этом большие риски. В качестве примера чиновник назвал отключение от межбанковской системы SWIFT, с чем уже столкнулись кредитные организации из РФ. Одними только платежами действия сторонников антидолларового лагеря не ограничиваются. Так, Нацбанк Молдавии принял решение отказаться от использования американской валюты в качестве базы для расчета официального обменного курса молдавского лея. По мнению финансовых властей страны, использование для этих целей евро повысит ликвидность рынка и укрепит экономические связи с ЕС. Можно было бы ожидать, что к группе борцов с долларом относятся только бывшие участники социалистического блока, страны БРИКС и их друзья, однако это не совсем так. Например, Итало-российская торговая палата запустила собственную систему расчетов в рублях. Ее глава Фердинандо Пелаццо сообщал, что в будущем этот опыт могут использовать бизнесмены и других стран - общение с их торговыми ассоциациями уже в процессе. При этом, если официальные европейские власти не так часто готовы в открытую высказываться против национальной валюты своего партнера по ту сторону Атлантики, бизнес порой не стесняется в выражениях. Так, немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, в своем аккаунте в соцсети Х призвал отказаться от доллара в пользу золота и предрек скорый конец империи США. ЗАКАТ ЭПОХИ ДОЛЛАРА? Усиление тренда на дедолларизацию можно ожидать и в 2025 году, прогнозирует в комментарии РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Сами США будут способствовать отказу от доллара в силу особенностей свой политики: заявляя о поддержке демократии везде, где только можно, они на деле стараются навязать свою волю миру, стараясь поставить в зависимость от себя все страны. Такое положение дел, как показывает история, не может продолжаться вечно", - рассуждает эксперт. Тем не менее доллар пока продолжает оставаться центральной валютой мировой экономики, обращает внимание доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. По ее словам, это происходит отчасти как следствие "эффекта qwerty": существующая раскладка на клавиатуре не самая удобная, но переделывать ее сложно и дорого. Так же и с долларом США в мировой экономике. "Многие страны понимают, что, снизив долю доллара, они повышают свою независимость в части международных расчетов, ограждают себя от рисков введения вторичных санкций, ограничивают валютные риски и другие риски, так или иначе связанные непосредственно с экономикой США, но подобного рода "глобальный передел" сопряжен с колоссальными транзакционными издержками", - поясняет она. Страны мира продолжат искать "пути обхода" от доллара, соглашается Бондаренко, но все это очень длинный путь.
https://1prime.ru/20241230/dollar-853958663.html
https://1prime.ru/20240901/dotkom-851255805.html
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доллар, дедолларизация
Экономика, доллар, дедолларизация
12:35 05.01.2025
 
Число борцов с долларом среди стран мира превысило его сторонников

Число бойкотирующих доллар среди стран мира превысило его сторонников

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗнак доллара
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Число борцов с долларом США по итогам 2024 года наконец превысило количество его сторонников: больше половины стран земного шара в той или иной степени объявили ему бойкот, а с начала прошлого года на путь дедолларизации ступили еще 14 государств, показал анализ РИА Новости.
Все страны можно условно разделить на три группы. Первая, и теперь уже не такая многочисленная (94 государства), - это те, чьи финансовые власти открыто не высказывались против доллара и не вводили никаких ограничительных мер. Сюда входят страны, в которых он даже используется в качестве официальной валюты: это, например, Панама, Маршалловы Острова, Сальвадор и некоторые другие небольшие государства.
Вторая группа (46 государств) - это те, кто активно переходит на расчеты в нацвалютах со своими торговыми партнерами или ограничивает хождение доллара внутри страны, руководствуясь заботой о финансовой стабильности. Наконец, оставшаяся группа (еще 53 страны) - это те, кто открыто выступает против доллара и призывает остальной мир присоединиться к ослаблению его гегемонии.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
Оценено влияние предупреждений Трампа о долларе на дедолларизацию
30 декабря 2024, 11:05
МНОГОЛИКАЯ ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ
Противники доллара исходят из того, что на войне все средства хороши: мировая практика знает множество способов по снижению зависимости экономики от американской валюты. При этом самый популярный сценарий - это активный переход на альтернативные средства платежа. Например, в 2024 году о заинтересованности в расчетах в нацвалютах с Россией официально заявила Гвинея-Бисау, почти полностью на расчеты в рублях и юанях перешла Монголия. Буркина-Фасо, Нигерия, Республика Конго, Судан и множество других также делают ставку на более активное использование нацвалют в торговле.
Убежденность стран в необходимости платежного разнообразия подогревает в том числе растущее санкционное давление на Россию. Министр инвестиций Ливии Эльгаиди Али Саиди Саад в мае прошлого года однозначно заявил, что его страна не хочет опираться только на доллар, поскольку видит в этом большие риски. В качестве примера чиновник назвал отключение от межбанковской системы SWIFT, с чем уже столкнулись кредитные организации из РФ.
Одними только платежами действия сторонников антидолларового лагеря не ограничиваются. Так, Нацбанк Молдавии принял решение отказаться от использования американской валюты в качестве базы для расчета официального обменного курса молдавского лея. По мнению финансовых властей страны, использование для этих целей евро повысит ликвидность рынка и укрепит экономические связи с ЕС.
Можно было бы ожидать, что к группе борцов с долларом относятся только бывшие участники социалистического блока, страны БРИКС и их друзья, однако это не совсем так. Например, Итало-российская торговая палата запустила собственную систему расчетов в рублях. Ее глава Фердинандо Пелаццо сообщал, что в будущем этот опыт могут использовать бизнесмены и других стран - общение с их торговыми ассоциациями уже в процессе.
При этом, если официальные европейские власти не так часто готовы в открытую высказываться против национальной валюты своего партнера по ту сторону Атлантики, бизнес порой не стесняется в выражениях. Так, немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, в своем аккаунте в соцсети Х призвал отказаться от доллара в пользу золота и предрек скорый конец империи США.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
Ким Дотком поддержал стремление БРИКС к дедолларизации в мире
1 сентября 2024, 17:18
ЗАКАТ ЭПОХИ ДОЛЛАРА?
Усиление тренда на дедолларизацию можно ожидать и в 2025 году, прогнозирует в комментарии РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Сами США будут способствовать отказу от доллара в силу особенностей свой политики: заявляя о поддержке демократии везде, где только можно, они на деле стараются навязать свою волю миру, стараясь поставить в зависимость от себя все страны. Такое положение дел, как показывает история, не может продолжаться вечно", - рассуждает эксперт.
Тем не менее доллар пока продолжает оставаться центральной валютой мировой экономики, обращает внимание доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. По ее словам, это происходит отчасти как следствие "эффекта qwerty": существующая раскладка на клавиатуре не самая удобная, но переделывать ее сложно и дорого. Так же и с долларом США в мировой экономике.
"Многие страны понимают, что, снизив долю доллара, они повышают свою независимость в части международных расчетов, ограждают себя от рисков введения вторичных санкций, ограничивают валютные риски и другие риски, так или иначе связанные непосредственно с экономикой США, но подобного рода "глобальный передел" сопряжен с колоссальными транзакционными издержками", - поясняет она. Страны мира продолжат искать "пути обхода" от доллара, соглашается Бондаренко, но все это очень длинный путь.
 
Экономикадоллардедолларизация
 
 
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