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У россиян появился новый инструмент накоплений с 1 января - 05.01.2025, ПРАЙМ
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У россиян появился новый инструмент накоплений с 1 января
У россиян появился новый инструмент накоплений с 1 января - 05.01.2025, ПРАЙМ
У россиян появился новый инструмент накоплений с 1 января
Долевое страхование жизни (ДСЖ) заработало в России с 1 января 2025 года. Этот инструмент должен заменить инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Его суть... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T08:00+0300
2025-01-05T08:00+0300
мнения аналитиков
андрей гиринский
финансы
страхование жизни
рудн
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853880333.jpg?1736053203
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Долевое страхование жизни (ДСЖ) заработало в России с 1 января 2025 года. Этот инструмент должен заменить инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Его суть заключается в следующем: человек заключает со страховщиком договор и регулярно делает взносы, часть которых идет на покрытие рисков для жизни, а часть инвестируется.Новый инструмент в страховом сегменте финансового рынка расширит возможности страхового бизнеса в части реализации вида страхового продукта, связанного со страхованием жизни. Это направление вполне может считаться перспективным - возможно большее вовлечение физических лиц в эту сферу в качестве потенциальных и реальных клиентов.В том или ином виде это уже происходит в виде ИЖС, но мегарегулятор решил расширить его возможности за счет нового инструмента. В известном смысле ДСЖ можно рассматривать как модифицированный ИСЖ. Конструкция ДСЖ имеет много схожего с использованием в мировой практике страхового полиса Unit-Link. Различия между ИСЖ и ДСЖ - в степени инвестиционного риска. В этом контексте ИСЖ для клиента содержит несколько меньший риск чем ДСЖ.В концентрированном виде различия можно проанализировать, в частности, по критерию возврата суммы, вложенной в программу. В ИСЖ если страховой случай не произойдет, все вложенные средства по окончанию срока возвращаются клиенту, если, конечно, компания не обанкротилась. Кроме того, в ИСЖ присутствует так называемая агрессивная часть, которая также выплачивается клиенту при наличии маржи. Но она подвержена рискам, так что возможны и потери.В случае с ДСЖ эти потери в большей степени ложатся на клиента чем при ИСЖ. Следовательно, ИСЖ и ДСЖ будут различаться по стратегии инвестирования, так как фактически обе опции являются инвестиционным продуктом в страховой оболочке.Формирование портфеля для ИСЖ, как правило, более консервативно и только 20-30% идет на рисковую составляющую, в то время как 70-80 процентов займет умеренно консервативная часть. В рамках такой структуры клиент выбирает наполнение только консервативной части. При реализации ДСЖ смещение в сторону агрессивных и, следовательно, высокорисковых активов будет более явным. Это, в частности, будет возможно потому что в рамках нового продукта страховая компания уже не будет иметь обязательства возвращать 100% инвестиций. Тогда в случае страхового покрытия в 101-105% более чем 90% страховой премии может идти на собственно рисковые инструменты.Таким образом, инвестор при реализации ДСЖ будет иметь больше возможностей модифицировать уровень риска, исходя из своих инвестиционных предпочтений. По инвестиционному эффекту ИСЖ можно сравнить со срочными банковскими депозитами, в то время как ДСЖ по совокупности условий ближе, например, к ПИФам облигаций.Однако плюсом ДСЖ по сравнению с ПИФом может являться, в частности, ситуация, когда на эту сумму не могут быть возложены рестрикции, в том числе судебные. Такая возможность возникает потому, что сумма с момента внесения и до момента выплат номинально является не деньгами клиента, а средствами страховой компании. В определенной степени эти правила находят свою реализацию и в полисах страхования как таковых.Существуют и возможности по ряду налоговых льгот, в том числе, налоговый вычет в определенном проценте от страхового взноса. У ДСЖ, в частности, присутствует и несколько пониженный порог входа по сравнению с ИСЖ.Таким образом ДСЖ вполне может сыграть роль инструмента расширения инвестиционных возможностей в страховом бизнесе. Однако следует заметить, что в силу наличия дополнительных инвестиционных возможностей расширяется и палитра рисков, что делает ДСЖ более приемлемым в руках высококвалифицированного инвестора.Автор - кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский
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Андрей Гиринский
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, андрей гиринский, финансы, страхование жизни, рудн
Мнения аналитиков, Андрей Гиринский, Финансы, страхование жизни, РУДН
08:00 05.01.2025
 
У россиян появился новый инструмент накоплений с 1 января

Экономист Гиринский: ДСЖ расширит возможности инвесторов, но таит в себе риски

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Кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский
Андрей Гиринский
Кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Долевое страхование жизни (ДСЖ) заработало в России с 1 января 2025 года. Этот инструмент должен заменить инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Его суть заключается в следующем: человек заключает со страховщиком договор и регулярно делает взносы, часть которых идет на покрытие рисков для жизни, а часть инвестируется.
Новый инструмент в страховом сегменте финансового рынка расширит возможности страхового бизнеса в части реализации вида страхового продукта, связанного со страхованием жизни. Это направление вполне может считаться перспективным - возможно большее вовлечение физических лиц в эту сферу в качестве потенциальных и реальных клиентов.
В том или ином виде это уже происходит в виде ИЖС, но мегарегулятор решил расширить его возможности за счет нового инструмента. В известном смысле ДСЖ можно рассматривать как модифицированный ИСЖ. Конструкция ДСЖ имеет много схожего с использованием в мировой практике страхового полиса Unit-Link. Различия между ИСЖ и ДСЖ - в степени инвестиционного риска. В этом контексте ИСЖ для клиента содержит несколько меньший риск чем ДСЖ.
В концентрированном виде различия можно проанализировать, в частности, по критерию возврата суммы, вложенной в программу. В ИСЖ если страховой случай не произойдет, все вложенные средства по окончанию срока возвращаются клиенту, если, конечно, компания не обанкротилась. Кроме того, в ИСЖ присутствует так называемая агрессивная часть, которая также выплачивается клиенту при наличии маржи. Но она подвержена рискам, так что возможны и потери.
В случае с ДСЖ эти потери в большей степени ложатся на клиента чем при ИСЖ. Следовательно, ИСЖ и ДСЖ будут различаться по стратегии инвестирования, так как фактически обе опции являются инвестиционным продуктом в страховой оболочке.
Формирование портфеля для ИСЖ, как правило, более консервативно и только 20-30% идет на рисковую составляющую, в то время как 70-80 процентов займет умеренно консервативная часть. В рамках такой структуры клиент выбирает наполнение только консервативной части. При реализации ДСЖ смещение в сторону агрессивных и, следовательно, высокорисковых активов будет более явным. Это, в частности, будет возможно потому что в рамках нового продукта страховая компания уже не будет иметь обязательства возвращать 100% инвестиций. Тогда в случае страхового покрытия в 101-105% более чем 90% страховой премии может идти на собственно рисковые инструменты.
Таким образом, инвестор при реализации ДСЖ будет иметь больше возможностей модифицировать уровень риска, исходя из своих инвестиционных предпочтений. По инвестиционному эффекту ИСЖ можно сравнить со срочными банковскими депозитами, в то время как ДСЖ по совокупности условий ближе, например, к ПИФам облигаций.
Однако плюсом ДСЖ по сравнению с ПИФом может являться, в частности, ситуация, когда на эту сумму не могут быть возложены рестрикции, в том числе судебные. Такая возможность возникает потому, что сумма с момента внесения и до момента выплат номинально является не деньгами клиента, а средствами страховой компании. В определенной степени эти правила находят свою реализацию и в полисах страхования как таковых.
Существуют и возможности по ряду налоговых льгот, в том числе, налоговый вычет в определенном проценте от страхового взноса. У ДСЖ, в частности, присутствует и несколько пониженный порог входа по сравнению с ИСЖ.
Таким образом ДСЖ вполне может сыграть роль инструмента расширения инвестиционных возможностей в страховом бизнесе. Однако следует заметить, что в силу наличия дополнительных инвестиционных возможностей расширяется и палитра рисков, что делает ДСЖ более приемлемым в руках высококвалифицированного инвестора.
Автор - кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
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