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Эксперт оценил вероятность глобальной торговой войны из-за Трампа

Эксперт оценил вероятность глобальной торговой войны из-за Трампа - 05.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил вероятность глобальной торговой войны из-за Трампа

Обещанное избранным президентом США Дональдом Трампом повышение импортных пошлин может стать "спусковым крючком" для мировой торговой войны, которая, в свою... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T07:16+0300

2025-01-05T07:16+0300

2025-01-05T08:37+0300

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Обещанное избранным президентом США Дональдом Трампом повышение импортных пошлин может стать "спусковым крючком" для мировой торговой войны, которая, в свою очередь, может грозить глобальной рецессией, хотя это не базовый сценарий, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Мировая экономика в последние годы переживает непростые времена: темпы роста остаются "вялыми" и ниже, чем до пандемии, отмечали ранее в Международном валютном фонде. При этом рост глобального ВВП постепенно замедляется: если в 2022 году он составлял 3,6%, то в 2023 году - уже 3,3%, а в 2024 году МВФ прогнозировало 3,2%. "Это не кризис, а нормализация после пандемийного шока и восстановительного роста. При высоких государственных, в том числе военных, расходах по всему миру кризис маловероятен – если только тарифная политика США не станет спусковым крючком для мировой торговой войны", - прокомментировал Табах вопрос, могут ли замедляющиеся темпы роста экономики быть признаком "ползучего кризиса". При этом, по его словам, "мировая рецессия из-за тарифных торговых войн – это не базовый, но возможный сценарий". Повышение пошлин на импорт продукции из Китая и других стран – одна из самых частых тем в выступлениях Трампа. Согласно его последним заявлениям, он планирует ввести дополнительные тарифы на импорт китайских товаров в 10%, при этом ранее он говорил о возможности введения пошлин в 60-100%. На импорт из остальных стран избранный президент США грозился ввести пошлины в 10% на все товары. При этом позже Трамп пообещал отдельные импортные пошлины в 25% для Мексики и Канады.

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мировая экономика, сша, москва, китай, дональд трамп, антон табах, мвф