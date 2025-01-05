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Экспорт продовольствия из Британии в ЕС упал на 20 процентов после Brexit
Экспорт продовольствия из Британии в ЕС упал на 20 процентов после Brexit - 05.01.2025, ПРАЙМ
Экспорт продовольствия из Британии в ЕС упал на 20 процентов после Brexit
Министр сельского хозяйства Великобритании Дэниел Цайхнер заявил, что продажи британских продуктов питания в Европу упали на одну пятую с 2018 года, он связал... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T20:12+0300
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства Великобритании Дэниел Цайхнер заявил, что продажи британских продуктов питания в Европу упали на одну пятую с 2018 года, он связал это с выходом Великобритании из состава ЕС. "Объем торговли сельскохозяйственной продукцией с ЕС сократился с 2018 года в реальном выражении после корректировки на торговую инфляцию на 20% в экспорте и 11% в импорте", - рассказал министр изданию Independent. Издание пишет, что эти цифры свидетельствуют об ошеломляющем спаде. Подчеркивается, что продажи в Европейский союз составляют 57% всего экспорта продовольствия Великобритании, что делает ЕС крупнейшим рынком для королевства. Среди причин снижения экспорта министр назвал пандемию коронавируса, а также подписание торговых соглашений с другими странами, например, с Новой Зеландией. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, в 23.00 по местному времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действовали все нормы и законы ЕС, а граждане путешествовали по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря того же года. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.
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великобритания, европа, ес, brexit и его последствия, продукты питания
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, ЕС, Brexit и его последствия, продукты питания
Экспорт продовольствия из Британии в ЕС упал на 20 процентов после Brexit
Цайхнер: экспорт продуктов питания из Британии в ЕС снизился на 20% после Brexit
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства Великобритании Дэниел Цайхнер заявил, что продажи британских продуктов питания в Европу упали на одну пятую с 2018 года, он связал это с выходом Великобритании из состава ЕС.
"Объем торговли сельскохозяйственной продукцией с ЕС сократился с 2018 года в реальном выражении после корректировки на торговую инфляцию на 20% в экспорте и 11% в импорте", - рассказал министр изданию Independent.
Издание пишет, что эти цифры свидетельствуют об ошеломляющем спаде. Подчеркивается, что продажи в Европейский союз составляют 57% всего экспорта продовольствия Великобритании, что делает ЕС крупнейшим рынком для королевства.
Среди причин снижения экспорта министр назвал пандемию коронавируса, а также подписание торговых соглашений с другими странами, например, с Новой Зеландией.
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, в 23.00 по местному времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действовали все нормы и законы ЕС, а граждане путешествовали по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря того же года. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.
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