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В Госдуме рассказали о единственном шансе для ЕС спастись от кабалы - 05.01.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали о единственном шансе для ЕС спастись от кабалы
В Госдуме рассказали о единственном шансе для ЕС спастись от кабалы - 05.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о единственном шансе для ЕС спастись от кабалы
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что у стран Евросоюза остался один шанс спастись от экономической и... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T09:47+0300
2025-01-05T09:47+0300
энергетика
ес
госдума
россия
газ
транзит газа через украину
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что у стран Евросоюза остался один шанс спастись от экономической и политической кабалы, в которую ее загоняют США. "У Европы остался один шанс спастись от экономической и политической кабалы, в которую ее загоняют США - надо взять курс на союзническое объединение с Россией, таким образом сломав коварные планы американцев", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, в стремлении слить и загнать Европу в полнейшую кабалу, США продолжили обрушение ее экономики с помощью подведомственной им Украины, заключив с нею сделку о прекращении транзита через ее территорию энергоресурсов для европейских потребителей в обмен на новые поставки летального оружия. "Ситуация с транзитом газа лишь усугубит раскол Евросоюза, за чем может последовать его распад", - сказал депутат. Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло в последний день 2024 года. Поставки в соответствии с документом прекратились 1 января в 8.00. Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.
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ес, госдума, россия, газ, транзит газа через украину
Энергетика, ЕС, Госдума, РОССИЯ, Газ, транзит газа через Украину
09:47 05.01.2025
 
В Госдуме рассказали о единственном шансе для ЕС спастись от кабалы

В Госдуме заявили, что у Евросоюза остался один шанс спастись от кабалы

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что у стран Евросоюза остался один шанс спастись от экономической и политической кабалы, в которую ее загоняют США.
"У Европы остался один шанс спастись от экономической и политической кабалы, в которую ее загоняют США - надо взять курс на союзническое объединение с Россией, таким образом сломав коварные планы американцев", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, в стремлении слить и загнать Европу в полнейшую кабалу, США продолжили обрушение ее экономики с помощью подведомственной им Украины, заключив с нею сделку о прекращении транзита через ее территорию энергоресурсов для европейских потребителей в обмен на новые поставки летального оружия.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
На Западе раскритиковали Зеленского после его слов о транзите газа из РФ
2 января, 11:06
"Ситуация с транзитом газа лишь усугубит раскол Евросоюза, за чем может последовать его распад", - сказал депутат.
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло в последний день 2024 года. Поставки в соответствии с документом прекратились 1 января в 8.00. Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.
 
ЭнергетикаЕСГосдумаРОССИЯГазтранзит газа через Украину
 
 
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