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Юрист назвал штрафы за нарушения ПДД, которые выросли с января - 05.01.2025, ПРАЙМ
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Юрист назвал штрафы за нарушения ПДД, которые выросли с января
Юрист назвал штрафы за нарушения ПДД, которые выросли с января - 05.01.2025, ПРАЙМ
Юрист назвал штрафы за нарушения ПДД, которые выросли с января
С января вступили в силу новые штрафы для водителей: они увеличатся в среднем в полтора раза, а скидка на быструю оплату штрафа сократится с 50 до 25 процентов. | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T02:02+0300
2025-01-05T02:02+0300
бизнес
общество
"яковлев и партнеры"
штраф
штрафы гибдд
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МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. С января вступили в силу новые штрафы для водителей: они увеличатся в среднем в полтора раза, а скидка на быструю оплату штрафа сократится с 50 до 25 процентов. Об этом агентству "Прайм" рассказала Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры"."Основной акцент сделан на борьбу с превышением скорости, которое составляет более 70 процентов всех нарушений ПДД, а также на серьезные правонарушения, связанные с ДТП и состоянием опьянения водителей", - отмечает юрист. Например, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч увеличится с 500 рублей до 750 рублей. С учетом новой скидки сумма быстрой оплаты составит 562,5 рубля (ранее — 250 рублей).Штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения остаются значительными, сроки лишения прав сохраняются. Штраф за отсутствие ОСАГо тоже будет увеличен, конкретные суммы уточняются.Превышение скорости на 20–40 км/чПревышение скорости на 40–60 км/чПревышение скорости на 60–80 км/чПовторное превышение скорости на 60 км/ч и болееПроезд на красный светНарушение правил стоянки и остановкиУправление транспортным средством без ОСАГОПричинение вреда здоровью средней тяжести в ДТП"Повышение штрафов давно ожидалось из-за инфляции, но более строгие условия оплаты могут усилить финансовое давление на водителей", - заключила Мария Яковлева.
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бизнес, общество , "яковлев и партнеры", штраф, штрафы гибдд
Бизнес, Общество , "Яковлев и партнеры", штраф, штрафы ГИБДД
02:02 05.01.2025
 
Юрист назвал штрафы за нарушения ПДД, которые выросли с января

Юрист Яковлева: штрафы за распространенные нарушения ПДД выросли с 1 января

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники ДПС ГИБДД
Сотрудники ДПС ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. С января вступили в силу новые штрафы для водителей: они увеличатся в среднем в полтора раза, а скидка на быструю оплату штрафа сократится с 50 до 25 процентов. Об этом агентству "Прайм" рассказала Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры".
"Основной акцент сделан на борьбу с превышением скорости, которое составляет более 70 процентов всех нарушений ПДД, а также на серьезные правонарушения, связанные с ДТП и состоянием опьянения водителей", - отмечает юрист. Например, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч увеличится с 500 рублей до 750 рублей. С учетом новой скидки сумма быстрой оплаты составит 562,5 рубля (ранее — 250 рублей).
Штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения остаются значительными, сроки лишения прав сохраняются. Штраф за отсутствие ОСАГо тоже будет увеличен, конкретные суммы уточняются.
Превышение скорости на 20–40 км/ч
  • Было: 500 рублей.
  • Будет: 750 рублей.
  • С учетом новой скидки 25% на быструю оплату, сумма составит 562,5 рубля (ранее 250 рублей при 50%-й скидке).
Превышение скорости на 40–60 км/ч
  • Было: от 1 000 до 1 500 рублей.
  • Будет: от 1 500 до 2 250 рублей.
Превышение скорости на 60–80 км/ч
  • Было: от 2 000 до 2 500 рублей.
  • Будет: от 3 000 до 3 750 рублей.
Повторное превышение скорости на 60 км/ч и более
  • Было: 5 000 рублей.
  • Будет: 7 500 рублей.
Проезд на красный свет
  • Было: 1 000 рублей.
  • Будет: 1 500 рублей.
Нарушение правил стоянки и остановки
  • Было: от 500 рублей.
  • Будет: от 750 рублей.
Управление транспортным средством без ОСАГО
  • Было: 800 рублей.
  • Будет: 1 200 рублей (предполагаемое изменение).
Причинение вреда здоровью средней тяжести в ДТП
  • Было: 25 000 рублей.
  • Будет: 37 500 рублей.
"Повышение штрафов давно ожидалось из-за инфляции, но более строгие условия оплаты могут усилить финансовое давление на водителей", - заключила Мария Яковлева.
 
БизнесОбщество"Яковлев и партнеры"штрафштрафы ГИБДД
 
 
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