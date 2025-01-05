https://1prime.ru/20250105/gibdd-853912508.html

Юрист назвал штрафы за нарушения ПДД, которые выросли с января

Юрист назвал штрафы за нарушения ПДД, которые выросли с января - 05.01.2025, ПРАЙМ

Юрист назвал штрафы за нарушения ПДД, которые выросли с января

С января вступили в силу новые штрафы для водителей: они увеличатся в среднем в полтора раза, а скидка на быструю оплату штрафа сократится с 50 до 25 процентов. | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T02:02+0300

2025-01-05T02:02+0300

2025-01-05T02:02+0300

бизнес

общество

"яковлев и партнеры"

штраф

штрафы гибдд

https://cdnn.1prime.ru/img/83371/30/833713034_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bcb88087ab557d388616d74acfe62891.jpg

МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. С января вступили в силу новые штрафы для водителей: они увеличатся в среднем в полтора раза, а скидка на быструю оплату штрафа сократится с 50 до 25 процентов. Об этом агентству "Прайм" рассказала Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры"."Основной акцент сделан на борьбу с превышением скорости, которое составляет более 70 процентов всех нарушений ПДД, а также на серьезные правонарушения, связанные с ДТП и состоянием опьянения водителей", - отмечает юрист. Например, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч увеличится с 500 рублей до 750 рублей. С учетом новой скидки сумма быстрой оплаты составит 562,5 рубля (ранее — 250 рублей).Штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения остаются значительными, сроки лишения прав сохраняются. Штраф за отсутствие ОСАГо тоже будет увеличен, конкретные суммы уточняются.Превышение скорости на 20–40 км/чПревышение скорости на 40–60 км/чПревышение скорости на 60–80 км/чПовторное превышение скорости на 60 км/ч и болееПроезд на красный светНарушение правил стоянки и остановкиУправление транспортным средством без ОСАГОПричинение вреда здоровью средней тяжести в ДТП"Повышение штрафов давно ожидалось из-за инфляции, но более строгие условия оплаты могут усилить финансовое давление на водителей", - заключила Мария Яковлева.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , "яковлев и партнеры", штраф, штрафы гибдд