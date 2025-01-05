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Названы города РФ, впервые вошедшие в топ-20 локаций для новогодней аренды

Названы города РФ, впервые вошедшие в топ-20 локаций для новогодней аренды - 05.01.2025, ПРАЙМ

Названы города РФ, впервые вошедшие в топ-20 локаций для новогодней аренды

Сортавала, Великий Устюг и Петрозаводск впервые попали в топ-20 мест для новогодней аренды жилья, подсчитали для РИА Новости аналитики одной из ведущих... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T16:13+0300

2025-01-05T16:13+0300

2025-01-05T16:13+0300

россия

города

новый год

аренда

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Сортавала, Великий Устюг и Петрозаводск впервые попали в топ-20 мест для новогодней аренды жилья, подсчитали для РИА Новости аналитики одной из ведущих онлайн-платформ объявлений о продаже и аренде недвижимости "Циан". "Сразу три города, расположенных на севере России - Петрозаводск, Сортавала и Великий Устюг - попали в двадцатку самых востребованных локаций в сегменте посуточной аренды в период новогодних каникул. Также в топ-20 впервые вошли Ростов-на-Дону и Челябинск. В то же время в 2023 году были в рейтинге, но не попали в него в 2024 - Выборг, Коломна, Самара, Красноярск и Рязань", - подсчитали эксперты на основе данных сервиса "Циан.Посуточно", включающего более 400 тысяч объявлений по всей стране. Так, спрос на аренду в Сортавале вырос в 2,4 раза по сравнению с 2023 годом, в Великом Устюге - в 1,9 раза, в Петрозаводске - в 1,6 раза, в Ростове-на-Дону - в 1,6 раза, а в Челябинске - в 3 раза. Аналитики считают, что Петрозаводск и Сортавала стали заменой традиционному зимнему туризму в скандинавские страны для жителей Санкт-Петербурга, а благодаря масштабной реконструкции дорог сюда чаще приезжают туристы и из других регионов. "Расположенный в Вологодской области Великий Устюг создал отличный семейный туристический продукт - поездка на родину Деда Мороза становится все более желанной для многих детей, а уникальная природа и архитектура русского Севера позволит не заскучать и большинству родителей. Повышенная солнечная активность последних лет заметно сместила на юг возможность увидеть северное сияние - теперь за ним не обязательно ехать на Кольский полуостров", - отмечается в отчете. Тройка городов-лидеров остается неизменной, в нее уже не первый год входят Москва, Санкт-Петербург и Казань. Три российские столицы (главная, северная и "третья") последние годы обеспечивают более 30% бронирований россиян на новогодних каникулах. В 2023 году на них пришлось 37% ночевок, а в продолжающиеся праздники показатель снизился до 30%. Разнообразие новогодних маршрутов также растет - в прошлом году 20 самых популярных направлений обеспечили 61% спроса, в этом году - лишь половину всех бронирований. За годы развития внутреннего туризма многие уже съездили по самым популярным экскурсионным маршрутам и хотят попробовать чего-то нового.

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россия, города, новый год, аренда