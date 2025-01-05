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В США хотят защитить границы за счет сокращения расходов правительства
В США хотят защитить границы за счет сокращения расходов правительства - 05.01.2025, ПРАЙМ
В США хотят защитить границы за счет сокращения расходов правительства
Вашингтон потратит сто миллиардов долларов на охрану госграницы за счет сокращения других затрат американского правительства. Об этом заявил в воскресном... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T21:15+0300
2025-01-05T21:15+0300
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политика
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граница
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ВАШИНГТОН, 5 янв - ПРАЙМ. Вашингтон потратит сто миллиардов долларов на охрану госграницы за счет сокращения других затрат американского правительства. Об этом заявил в воскресном интервью телеканалу Fox News сенатор-республиканец Линдси Грэм*. По его мнению, правительство США нуждается в сокращениях. Он пообещал, что сможет найти сотни миллиардов долларов "бесполезных расходов", которые будут урезаны. Ранее победивший в президентской гонке в США Дональд Трамп объявил, что в период его второго президентства предприниматели Вивек Рамасвами и Илон Маск возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) — ведомство сосредоточится на оптимизации и сокращении государственных расходов. Как сообщало издание New York Times, Трамп и Маск планируют сократить федеральные расходы на триллионы долларов.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
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сша, дональд трамп, граница
Политика, США, Дональд Трамп, граница
В США хотят защитить границы за счет сокращения расходов правительства
Грэм*: США потратят $100 млрд на защиту границ за счет сокращения трат кабмина
ВАШИНГТОН, 5 янв - ПРАЙМ. Вашингтон потратит сто миллиардов долларов на охрану госграницы за счет сокращения других затрат американского правительства. Об этом заявил в воскресном интервью телеканалу Fox News сенатор-республиканец Линдси Грэм*.
По его мнению, правительство США нуждается в сокращениях. Он пообещал, что сможет найти сотни миллиардов долларов "бесполезных расходов", которые будут урезаны.
Ранее победивший в президентской гонке в США Дональд Трамп объявил, что в период его второго президентства предприниматели Вивек Рамасвами и Илон Маск возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) — ведомство сосредоточится на оптимизации и сокращении государственных расходов.
Как сообщало издание New York Times, Трамп и Маск планируют сократить федеральные расходы на триллионы долларов.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
Байден загнал США в долговую яму