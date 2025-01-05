https://1prime.ru/20250105/granitsy-854038293.html

В США хотят защитить границы за счет сокращения расходов правительства

В США хотят защитить границы за счет сокращения расходов правительства - 05.01.2025, ПРАЙМ

В США хотят защитить границы за счет сокращения расходов правительства

Вашингтон потратит сто миллиардов долларов на охрану госграницы за счет сокращения других затрат американского правительства. Об этом заявил в воскресном... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T21:15+0300

2025-01-05T21:15+0300

2025-01-05T21:15+0300

политика

сша

дональд трамп

граница

https://cdnn.1prime.ru/img/83576/94/835769494_0:16:3076:1746_1920x0_80_0_0_580e027bc703455b83b5ffdf4f2194aa.jpg

ВАШИНГТОН, 5 янв - ПРАЙМ. Вашингтон потратит сто миллиардов долларов на охрану госграницы за счет сокращения других затрат американского правительства. Об этом заявил в воскресном интервью телеканалу Fox News сенатор-республиканец Линдси Грэм*. По его мнению, правительство США нуждается в сокращениях. Он пообещал, что сможет найти сотни миллиардов долларов "бесполезных расходов", которые будут урезаны. Ранее победивший в президентской гонке в США Дональд Трамп объявил, что в период его второго президентства предприниматели Вивек Рамасвами и Илон Маск возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) — ведомство сосредоточится на оптимизации и сокращении государственных расходов. Как сообщало издание New York Times, Трамп и Маск планируют сократить федеральные расходы на триллионы долларов.* Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20250105/bajden-854028859.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, граница