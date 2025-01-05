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Назван объем грузов, прошедших через переход между РФ и КНР "Краскино"
Назван объем грузов, прошедших через переход между РФ и КНР "Краскино" - 05.01.2025, ПРАЙМ
Назван объем грузов, прошедших через переход между РФ и КНР "Краскино"
Через пункт пропуска "Краскино-Хуньчунь" на границе между Россией и КНР в январе-ноябре 2024 года проследовало более 600 тысяч человек и 4 миллиона тонн грузов... | 05.01.2025, ПРАЙМ
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ПЕКИН, 5 янв - ПРАЙМ. Через пункт пропуска "Краскино-Хуньчунь" на границе между Россией и КНР в январе-ноябре 2024 года проследовало более 600 тысяч человек и 4 миллиона тонн грузов в обоих направлениях, рассказала в интервью РИА Новости генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова. "После отмены в Китае в январе 2023 года антиковидных ограничений пассажирское и грузовое сообщение на погранпереходах МАПП "Краскино-Хуньчунь" и МЖПП "Камышовая-Хуньчунь" полностью восстановилось, его показатели с тех пор неуклонно растут", - сказала Прыжкова. По ее словам, через эти погранпереходы традиционно осуществляется порядка двух третей всего объема внешнеторговой деятельности между провинцией Цзилинь и российскими регионами, который в 2023 году составил 29,73 миллиарда юаней (годовой прирост 71,55%), при этом экспорт автомобилей в Россию составил 57 тысяч штук (годовой прирост 655,8%) на сумму 13,08 миллиарда юаней (плюс 475,4%). "В январе-ноябре 2024 года через пункты пропуска "Краскино-Хуньчунь" проследовало более 600 тысяч человек и 4 миллиона тонн грузов в обоих направлениях. Объем трансграничной электронной торговли достиг 1,1 миллиарда долларов США", - рассказала Прыжкова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.
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россия, китай, грузоперевозки
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, грузоперевозки
Назван объем грузов, прошедших через переход между РФ и КНР "Краскино"
Через погранпереход между РФ и КНР "Краскино" прошло 4 млн тонн грузов в 2024 году
ПЕКИН, 5 янв - ПРАЙМ. Через пункт пропуска "Краскино-Хуньчунь" на границе между Россией и КНР в январе-ноябре 2024 года проследовало более 600 тысяч человек и 4 миллиона тонн грузов в обоих направлениях, рассказала в интервью РИА Новости генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова.
"После отмены в Китае в январе 2023 года антиковидных ограничений пассажирское и грузовое сообщение на погранпереходах МАПП "Краскино-Хуньчунь" и МЖПП "Камышовая-Хуньчунь" полностью восстановилось, его показатели с тех пор неуклонно растут", - сказала Прыжкова.
По ее словам, через эти погранпереходы традиционно осуществляется порядка двух третей всего объема внешнеторговой деятельности между провинцией Цзилинь и российскими регионами, который в 2023 году составил 29,73 миллиарда юаней (годовой прирост 71,55%), при этом экспорт автомобилей в Россию составил 57 тысяч штук (годовой прирост 655,8%) на сумму 13,08 миллиарда юаней (плюс 475,4%).
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"В январе-ноябре 2024 года через пункты пропуска "Краскино-Хуньчунь" проследовало более 600 тысяч человек и 4 миллиона тонн грузов в обоих направлениях. Объем трансграничной электронной торговли достиг 1,1 миллиарда долларов США", - рассказала Прыжкова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 15.00 мск.