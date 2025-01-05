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Банки назвали наименее популярную ипотечную программу в 2024 году

Банки назвали наименее популярную ипотечную программу в 2024 году - 05.01.2025, ПРАЙМ

Банки назвали наименее популярную ипотечную программу в 2024 году

Наименее популярной ипотечной программой в 2024 году стала "Дальневосточная ипотека", а наиболее популярной - "Семейная", выяснило РИА Новости, опросив... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T12:25+0300

2025-01-05T12:25+0300

2025-01-05T12:25+0300

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Наименее популярной ипотечной программой в 2024 году стала "Дальневосточная ипотека", а наиболее популярной - "Семейная", выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. "Наиболее востребованным продуктом оказалась семейная ипотека (36,17%), за ней следует стандартная программа (30,84%), а наименее популярной стала дальневосточная ипотека (2,58%)", - рассказали в пресс-службе Альфа-банка. В пресс-службе ВТБ сообщили, что по прогнозам банка выдача семейной ипотеки в 2024 году займет около 46% от общего числа выдач. "Наименьший объем продаж ожидаемо придется на дальневосточную ипотеку, так как она действует для ограниченного круга территорий", - отметили там. "Самой популярной программой в 2024 году была семейная ипотека: на нее пришлось около 60% всех выдач. Остальные льготные программы "отстают" в связи с завершением с середины года действия льготной ипотеки и исчерпанием лимитов и техническими изменениями в программе ИТ-ипотека. Что касается ипотечного кредитования по рыночной программе, то основным стоп-фактором стали высокие процентные ставки", - отметили в пресс-службе Абсолют банка. В ПСБ сообщили, что льготная семейная ипотека заняла у них 60% в общем объеме выдач, а меньше всего обращений - в рамках программ рефинансирования. В пресс-службе Новикомбанка сообщили, что самой невостребованной ипотечной программой в банке оказалась ИТ-ипотека.

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банки, ипотека