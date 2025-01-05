https://1prime.ru/20250105/ipoteka-854032051.html
Банки назвали наименее популярную ипотечную программу в 2024 году
Банки назвали наименее популярную ипотечную программу в 2024 году - 05.01.2025, ПРАЙМ
Банки назвали наименее популярную ипотечную программу в 2024 году
Наименее популярной ипотечной программой в 2024 году стала "Дальневосточная ипотека", а наиболее популярной - "Семейная", выяснило РИА Новости, опросив... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T12:25+0300
2025-01-05T12:25+0300
2025-01-05T12:25+0300
экономика
банки
ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/83316/20/833162012_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e5259b580b44e9a9c9adb8784c8235b.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Наименее популярной ипотечной программой в 2024 году стала "Дальневосточная ипотека", а наиболее популярной - "Семейная", выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. "Наиболее востребованным продуктом оказалась семейная ипотека (36,17%), за ней следует стандартная программа (30,84%), а наименее популярной стала дальневосточная ипотека (2,58%)", - рассказали в пресс-службе Альфа-банка. В пресс-службе ВТБ сообщили, что по прогнозам банка выдача семейной ипотеки в 2024 году займет около 46% от общего числа выдач. "Наименьший объем продаж ожидаемо придется на дальневосточную ипотеку, так как она действует для ограниченного круга территорий", - отметили там. "Самой популярной программой в 2024 году была семейная ипотека: на нее пришлось около 60% всех выдач. Остальные льготные программы "отстают" в связи с завершением с середины года действия льготной ипотеки и исчерпанием лимитов и техническими изменениями в программе ИТ-ипотека. Что касается ипотечного кредитования по рыночной программе, то основным стоп-фактором стали высокие процентные ставки", - отметили в пресс-службе Абсолют банка. В ПСБ сообщили, что льготная семейная ипотека заняла у них 60% в общем объеме выдач, а меньше всего обращений - в рамках программ рефинансирования. В пресс-службе Новикомбанка сообщили, что самой невостребованной ипотечной программой в банке оказалась ИТ-ипотека.
https://1prime.ru/20241226/psb-853871241.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83316/20/833162012_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2222f84b2199513c0202551730d450d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, ипотека
Экономика, Банки, ипотека
Банки назвали наименее популярную ипотечную программу в 2024 году
Наименее популярной ипотечной программой в 2024 году стала "Дальневосточная ипотека"
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Наименее популярной ипотечной программой в 2024 году стала "Дальневосточная ипотека", а наиболее популярной - "Семейная", выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
"Наиболее востребованным продуктом оказалась семейная ипотека (36,17%), за ней следует стандартная программа (30,84%), а наименее популярной стала дальневосточная ипотека (2,58%)", - рассказали в пресс-службе Альфа-банка.
В пресс-службе ВТБ сообщили, что по прогнозам банка выдача семейной ипотеки в 2024 году займет около 46% от общего числа выдач. "Наименьший объем продаж ожидаемо придется на дальневосточную ипотеку, так как она действует для ограниченного круга территорий", - отметили там.
Выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года могут упасть на 40 процентов
"Самой популярной программой в 2024 году была семейная ипотека: на нее пришлось около 60% всех выдач. Остальные льготные программы "отстают" в связи с завершением с середины года действия льготной ипотеки и исчерпанием лимитов и техническими изменениями в программе ИТ-ипотека. Что касается ипотечного кредитования по рыночной программе, то основным стоп-фактором стали высокие процентные ставки", - отметили в пресс-службе Абсолют банка.
В ПСБ сообщили, что льготная семейная ипотека заняла у них 60% в общем объеме выдач, а меньше всего обращений - в рамках программ рефинансирования.
В пресс-службе Новикомбанка сообщили, что самой невостребованной ипотечной программой в банке оказалась ИТ-ипотека.