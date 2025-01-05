Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Введены временные ограничения на работу аэропорта Казань - 05.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250105/kazan-854030346.html
Введены временные ограничения на работу аэропорта Казань
Введены временные ограничения на работу аэропорта Казань - 05.01.2025, ПРАЙМ
Введены временные ограничения на работу аэропорта Казань
Временные ограничения введены утром на работу аэропорта Казань для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация. | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T08:49+0300
2025-01-05T08:49+0300
росавиация
казань
авиация
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/86/832748697_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_9f6b6d8a07682b8f19936ffb505b4123.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения введены утром на работу аэропорта Казань для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня утром временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
https://1prime.ru/20241223/polety-853813642.html
казань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/86/832748697_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_8bcfee695a830768c33239e44e961e73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росавиация, казань, авиация
Росавиация, КАЗАНЬ, авиация
08:49 05.01.2025
 
Введены временные ограничения на работу аэропорта Казань

Росавиация: введены временные ограничения введены на работу аэропорта Казань

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкГород Казань
Город Казань - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения введены утром на работу аэропорта Казань для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня утром временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
В Росавиации оценили уровень безопасности полетов с стране
23 декабря 2024, 21:41
 
РосавиацияКАЗАНЬавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала