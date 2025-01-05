https://1prime.ru/20250105/kazan-854030346.html

Введены временные ограничения на работу аэропорта Казань

Введены временные ограничения на работу аэропорта Казань - 05.01.2025, ПРАЙМ

Введены временные ограничения на работу аэропорта Казань

Временные ограничения введены утром на работу аэропорта Казань для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация. | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T08:49+0300

2025-01-05T08:49+0300

2025-01-05T08:49+0300

росавиация

казань

авиация

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения введены утром на работу аэропорта Казань для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня утром временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.

https://1prime.ru/20241223/polety-853813642.html

казань

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росавиация, казань, авиация