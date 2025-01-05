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Введены временные ограничения на работу аэропорта Казань
Введены временные ограничения на работу аэропорта Казань - 05.01.2025, ПРАЙМ
Введены временные ограничения на работу аэропорта Казань
Временные ограничения введены утром на работу аэропорта Казань для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация. | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T08:49+0300
2025-01-05T08:49+0300
2025-01-05T08:49+0300
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения введены утром на работу аэропорта Казань для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня утром временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
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росавиация, казань, авиация
Росавиация, КАЗАНЬ, авиация
Введены временные ограничения на работу аэропорта Казань
Росавиация: введены временные ограничения введены на работу аэропорта Казань
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения введены утром на работу аэропорта Казань для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня утром временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
В Росавиации оценили уровень безопасности полетов с стране