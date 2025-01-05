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Киносборы "Волшебника Изумрудного города" достигли двух миллиардов рублей - 05.01.2025, ПРАЙМ
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Киносборы "Волшебника Изумрудного города" достигли двух миллиардов рублей
Киносборы "Волшебника Изумрудного города" достигли двух миллиардов рублей - 05.01.2025, ПРАЙМ
Киносборы "Волшебника Изумрудного города" достигли двух миллиардов рублей
Сказочный фильм "Волшебник Изумрудного города" за пять дней в российском прокате заработал уже более двух миллиардов рублей, свидетельствуют данные Единой... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T18:08+0300
2025-01-05T18:08+0300
россия
киносборы
кинопрокат
кино
прибыль
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Сказочный фильм "Волшебник Изумрудного города" за пять дней в российском прокате заработал уже более двух миллиардов рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Картина режиссера Игоря Волошина вышла в широкий прокат в России 1 января. Уже к 3 января фильм заработал первый миллиард рублей. "Общие сборы - 2 011 448 114 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Сумма сборов включает предпродажи в размере более 320 миллионов рублей. Киносборы в день премьеры составили почти 400 миллионов рублей. Кроме того, в работе сервисов ЕАИС 1 января произошел сбой. "Волшебник Изумрудного города" стал первым фильмом-миллиардером 2025 года. В 2024 году такого результата достигли восемь отечественных релизов. Кинокартина стала первой частью большой франшизы. Второй фильм получит подзаголовок "Злая ведьма" и выйдет 1 января 2027 года. Третья часть "Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой" запланирована на 2028 год, а четвертая - "Урфин Джюс" - на 2029 год.
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россия, киносборы, кинопрокат, кино, прибыль
РОССИЯ, киносборы, Кинопрокат, кино, прибыль
18:08 05.01.2025
 
Киносборы "Волшебника Изумрудного города" достигли двух миллиардов рублей

Киносборы "Волшебника Изумрудного города" достигли 2 млрд руб за 5 дней проката

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк!Зрители на премьере фильма
!Зрители на премьере фильма - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Сказочный фильм "Волшебник Изумрудного города" за пять дней в российском прокате заработал уже более двух миллиардов рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Картина режиссера Игоря Волошина вышла в широкий прокат в России 1 января. Уже к 3 января фильм заработал первый миллиард рублей.
"Общие сборы - 2 011 448 114 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
Сумма сборов включает предпродажи в размере более 320 миллионов рублей. Киносборы в день премьеры составили почти 400 миллионов рублей. Кроме того, в работе сервисов ЕАИС 1 января произошел сбой.
"Волшебник Изумрудного города" стал первым фильмом-миллиардером 2025 года. В 2024 году такого результата достигли восемь отечественных релизов.
Кинокартина стала первой частью большой франшизы. Второй фильм получит подзаголовок "Злая ведьма" и выйдет 1 января 2027 года. Третья часть "Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой" запланирована на 2028 год, а четвертая - "Урфин Джюс" - на 2029 год.
 
РОССИЯкиносборыКинопрокаткиноприбыль
 
 
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