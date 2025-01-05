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Киносборы "Волшебника Изумрудного города" достигли двух миллиардов рублей

Киносборы "Волшебника Изумрудного города" достигли двух миллиардов рублей - 05.01.2025, ПРАЙМ

Киносборы "Волшебника Изумрудного города" достигли двух миллиардов рублей

Сказочный фильм "Волшебник Изумрудного города" за пять дней в российском прокате заработал уже более двух миллиардов рублей, свидетельствуют данные Единой... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T18:08+0300

2025-01-05T18:08+0300

2025-01-05T18:08+0300

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Сказочный фильм "Волшебник Изумрудного города" за пять дней в российском прокате заработал уже более двух миллиардов рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Картина режиссера Игоря Волошина вышла в широкий прокат в России 1 января. Уже к 3 января фильм заработал первый миллиард рублей. "Общие сборы - 2 011 448 114 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Сумма сборов включает предпродажи в размере более 320 миллионов рублей. Киносборы в день премьеры составили почти 400 миллионов рублей. Кроме того, в работе сервисов ЕАИС 1 января произошел сбой. "Волшебник Изумрудного города" стал первым фильмом-миллиардером 2025 года. В 2024 году такого результата достигли восемь отечественных релизов. Кинокартина стала первой частью большой франшизы. Второй фильм получит подзаголовок "Злая ведьма" и выйдет 1 января 2027 года. Третья часть "Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой" запланирована на 2028 год, а четвертая - "Урфин Джюс" - на 2029 год.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, киносборы, кинопрокат, кино, прибыль