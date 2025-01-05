Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У экс-губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество - 05.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250105/konfiskatsiya-854030751.html
У экс-губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество
У экс-губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество - 05.01.2025, ПРАЙМ
У экс-губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество
У осужденного за получение взяток экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева начали конфисковывать имущество, долги бывшего чиновника превышают 8,4... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T09:35+0300
2025-01-05T09:35+0300
коррупция
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. У осужденного за получение взяток экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева начали конфисковывать имущество, долги бывшего чиновника превышают 8,4 миллиарда рублей, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Среди предметов, которые по судебному решению подлежат обращению в доход государства, в частности, денежные средства и украшения. Также среди этого имущества - наручные часы Longines, Omega, Rolex, а также Chaumet и Jaquet Droz, их общая стоимость превышает 9,6 миллиона рублей. Производство по конфискации было возбуждено в конце ноября 2024 года. На имущество Белозерцева с 2021 года наложен арест. С 2022 года судебные приставы взыскивают с экс-губернатора в счет государства долг, превышающий 242 миллиона рублей. В августе 2024 года на Белозерцева возбудили производство о взыскании свыше 8,1 миллиарда рублей. В декабре "по процессуальным издержкам в доход государства" у него появилась задолженность в размере почти 1,8 тысячи рублей. Измайловский суд Москвы в январе 2024 года осудил Белозерцева на 12 лет лишения свободы, главу совета директоров "Биотэк" Бориса Шпигеля - к 11 годам (впоследствии он был освобожден от наказания из-за состояния здоровья), его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам были назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Московский городской суд 30 августа признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Белозерцев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и генеральному директору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве. Суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генеральная прокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20210321/833286942.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5c40d4e41851d10da1faaa0566b862c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
коррупция, суд
коррупция, суд
09:35 05.01.2025
 
У экс-губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество

У осужденного за взятки экс-губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. У осужденного за получение взяток экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева начали конфисковывать имущество, долги бывшего чиновника превышают 8,4 миллиарда рублей, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Среди предметов, которые по судебному решению подлежат обращению в доход государства, в частности, денежные средства и украшения. Также среди этого имущества - наручные часы Longines, Omega, Rolex, а также Chaumet и Jaquet Droz, их общая стоимость превышает 9,6 миллиона рублей. Производство по конфискации было возбуждено в конце ноября 2024 года.
На имущество Белозерцева с 2021 года наложен арест. С 2022 года судебные приставы взыскивают с экс-губернатора в счет государства долг, превышающий 242 миллиона рублей.
Губернатор Пензенской области и его соучастники подозреваются во взяточничестве
Стали известны подобности по делу арестованного пензенского губернатора
21 марта 2021, 19:12
В августе 2024 года на Белозерцева возбудили производство о взыскании свыше 8,1 миллиарда рублей. В декабре "по процессуальным издержкам в доход государства" у него появилась задолженность в размере почти 1,8 тысячи рублей.
Измайловский суд Москвы в январе 2024 года осудил Белозерцева на 12 лет лишения свободы, главу совета директоров "Биотэк" Бориса Шпигеля - к 11 годам (впоследствии он был освобожден от наказания из-за состояния здоровья), его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам были назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Московский городской суд 30 августа признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Белозерцев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и генеральному директору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.
Суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генеральная прокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
 
коррупциясуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала