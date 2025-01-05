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У экс-губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество

У экс-губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество - 05.01.2025, ПРАЙМ

У экс-губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество

У осужденного за получение взяток экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева начали конфисковывать имущество, долги бывшего чиновника превышают 8,4... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T09:35+0300

2025-01-05T09:35+0300

2025-01-05T09:35+0300

коррупция

суд

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. У осужденного за получение взяток экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева начали конфисковывать имущество, долги бывшего чиновника превышают 8,4 миллиарда рублей, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Среди предметов, которые по судебному решению подлежат обращению в доход государства, в частности, денежные средства и украшения. Также среди этого имущества - наручные часы Longines, Omega, Rolex, а также Chaumet и Jaquet Droz, их общая стоимость превышает 9,6 миллиона рублей. Производство по конфискации было возбуждено в конце ноября 2024 года. На имущество Белозерцева с 2021 года наложен арест. С 2022 года судебные приставы взыскивают с экс-губернатора в счет государства долг, превышающий 242 миллиона рублей. В августе 2024 года на Белозерцева возбудили производство о взыскании свыше 8,1 миллиарда рублей. В декабре "по процессуальным издержкам в доход государства" у него появилась задолженность в размере почти 1,8 тысячи рублей. Измайловский суд Москвы в январе 2024 года осудил Белозерцева на 12 лет лишения свободы, главу совета директоров "Биотэк" Бориса Шпигеля - к 11 годам (впоследствии он был освобожден от наказания из-за состояния здоровья), его супругу Евгению - к 8,5 годам. Остальным фигурантам были назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Московский городской суд 30 августа признал приговор законным, после чего он вступил в законную силу. Белозерцев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и генеральному директору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве. Суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генеральная прокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.

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коррупция, суд