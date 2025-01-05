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Куба подпишет контракт на поставку российского дизельного топлива

Куба подпишет контракт на поставку российского дизельного топлива - 05.01.2025, ПРАЙМ

Куба подпишет контракт на поставку российского дизельного топлива

Контракт, позволяющий начать поставки российского дизельного топлива Кубе, будет подписан в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T06:07+0300

2025-01-05T06:07+0300

2025-01-05T06:07+0300

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куба

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дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Контракт, позволяющий начать поставки российского дизельного топлива Кубе, будет подписан в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья. "Соглашение о предоставлении топлива Кубе со стороны России уже подписано и в ближайшие дни будет подписан контракт, который позволит начать поставки", - сказал он. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия готова предоставить Кубе для устранения последствий урагана "Рафаэль" 80 тысяч тонн дизельного топлива на сумму 60 миллионов долларов, а также оборудование в размере 2 миллионов долларов. В ноябре на Кубе произошел блэкаут в связи с управляемым отключением национальной электросистемы из-за угрозы урагана "Рафаэль". Ураган оставил серьезные разрушения, повалив ряд высоковольтных линий электропередачи, что помешало своевременно восстановить подачу энергии. Дефицит генерации на Кубе, усугубляющий ситуацию, обусловлен нехваткой топлива и идущими ремонтными работами на обветшавших ТЭЦ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.

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мировая экономика, куба, рф, москва, дмитрий чернышенко