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Куба подпишет контракт на поставку российского дизельного топлива - 05.01.2025, ПРАЙМ
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Куба подпишет контракт на поставку российского дизельного топлива
Куба подпишет контракт на поставку российского дизельного топлива - 05.01.2025, ПРАЙМ
Куба подпишет контракт на поставку российского дизельного топлива
Контракт, позволяющий начать поставки российского дизельного топлива Кубе, будет подписан в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T06:07+0300
2025-01-05T06:07+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
куба
рф
москва
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Контракт, позволяющий начать поставки российского дизельного топлива Кубе, будет подписан в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья. "Соглашение о предоставлении топлива Кубе со стороны России уже подписано и в ближайшие дни будет подписан контракт, который позволит начать поставки", - сказал он. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия готова предоставить Кубе для устранения последствий урагана "Рафаэль" 80 тысяч тонн дизельного топлива на сумму 60 миллионов долларов, а также оборудование в размере 2 миллионов долларов. В ноябре на Кубе произошел блэкаут в связи с управляемым отключением национальной электросистемы из-за угрозы урагана "Рафаэль". Ураган оставил серьезные разрушения, повалив ряд высоковольтных линий электропередачи, что помешало своевременно восстановить подачу энергии. Дефицит генерации на Кубе, усугубляющий ситуацию, обусловлен нехваткой топлива и идущими ремонтными работами на обветшавших ТЭЦ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.
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мировая экономика, куба, рф, москва, дмитрий чернышенко
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, КУБА, РФ, МОСКВА, Дмитрий Чернышенко
06:07 05.01.2025
 
Куба подпишет контракт на поставку российского дизельного топлива

Посол: контракт о поставках российского топлива Кубе будет подписан в ближайшее время

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Контракт, позволяющий начать поставки российского дизельного топлива Кубе, будет подписан в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.
"Соглашение о предоставлении топлива Кубе со стороны России уже подписано и в ближайшие дни будет подписан контракт, который позволит начать поставки", - сказал он.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия готова предоставить Кубе для устранения последствий урагана "Рафаэль" 80 тысяч тонн дизельного топлива на сумму 60 миллионов долларов, а также оборудование в размере 2 миллионов долларов.
В ноябре на Кубе произошел блэкаут в связи с управляемым отключением национальной электросистемы из-за угрозы урагана "Рафаэль". Ураган оставил серьезные разрушения, повалив ряд высоковольтных линий электропередачи, что помешало своевременно восстановить подачу энергии. Дефицит генерации на Кубе, усугубляющий ситуацию, обусловлен нехваткой топлива и идущими ремонтными работами на обветшавших ТЭЦ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаКУБАРФМОСКВАДмитрий Чернышенко
 
 
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