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Кубу в 2024 году посетили почти 200 тысяч российских туристов - 05.01.2025, ПРАЙМ
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Кубу в 2024 году посетили почти 200 тысяч российских туристов
Кубу в 2024 году посетили почти 200 тысяч российских туристов - 05.01.2025, ПРАЙМ
Кубу в 2024 году посетили почти 200 тысяч российских туристов
Число российских туристов, посетивших Кубу в 2024 году, может составить почти 200 тысяч человек, сообщил РИА Новости посол Республики Куба в РФ Хулио Антонио... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T08:24+0300
2025-01-05T08:24+0300
экономика
куба
россия
выездной туризм
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Число российских туристов, посетивших Кубу в 2024 году, может составить почти 200 тысяч человек, сообщил РИА Новости посол Республики Куба в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья. "Интерес к кубинскому направлению на российском туристическом рынке растет. В прошлом (2023 - ред.) году в нашу страну из России прибыли около 185 тысяч туристов, в этом (2024 - ред.) году ожидается такое же число или даже больше", - сказал он в интервью агентству. Посол отметил, что также есть интерес к увеличению частоты рейсов на остров, особенно из Санкт-Петербурга. "Однако отсутствие дальнемагистральных самолетов на данный момент не позволяет авиакомпаниям запустить новые рейсы на Кубу из других российских регионов", - пояснил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:30 мск.
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куба, россия, выездной туризм
Экономика, КУБА, РОССИЯ, выездной туризм
08:24 05.01.2025
 
Кубу в 2024 году посетили почти 200 тысяч российских туристов

Число туристов из России, посетивших Кубу в 2024 года, может составить почти 200 тысяч

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВарадеро
Варадеро - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Число российских туристов, посетивших Кубу в 2024 году, может составить почти 200 тысяч человек, сообщил РИА Новости посол Республики Куба в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.
"Интерес к кубинскому направлению на российском туристическом рынке растет. В прошлом (2023 - ред.) году в нашу страну из России прибыли около 185 тысяч туристов, в этом (2024 - ред.) году ожидается такое же число или даже больше", - сказал он в интервью агентству.
Посол отметил, что также есть интерес к увеличению частоты рейсов на остров, особенно из Санкт-Петербурга.
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"Однако отсутствие дальнемагистральных самолетов на данный момент не позволяет авиакомпаниям запустить новые рейсы на Кубу из других российских регионов", - пояснил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:30 мск.
 
ЭкономикаКУБАРОССИЯвыездной туризм
 
 
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