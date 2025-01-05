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Кубу в 2024 году посетили почти 200 тысяч российских туристов

Кубу в 2024 году посетили почти 200 тысяч российских туристов - 05.01.2025, ПРАЙМ

Кубу в 2024 году посетили почти 200 тысяч российских туристов

Число российских туристов, посетивших Кубу в 2024 году, может составить почти 200 тысяч человек, сообщил РИА Новости посол Республики Куба в РФ Хулио Антонио... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T08:24+0300

2025-01-05T08:24+0300

2025-01-05T08:24+0300

экономика

куба

россия

выездной туризм

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Число российских туристов, посетивших Кубу в 2024 году, может составить почти 200 тысяч человек, сообщил РИА Новости посол Республики Куба в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья. "Интерес к кубинскому направлению на российском туристическом рынке растет. В прошлом (2023 - ред.) году в нашу страну из России прибыли около 185 тысяч туристов, в этом (2024 - ред.) году ожидается такое же число или даже больше", - сказал он в интервью агентству. Посол отметил, что также есть интерес к увеличению частоты рейсов на остров, особенно из Санкт-Петербурга. "Однако отсутствие дальнемагистральных самолетов на данный момент не позволяет авиакомпаниям запустить новые рейсы на Кубу из других российских регионов", - пояснил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:30 мск.

https://1prime.ru/20241206/kuba-853387088.html

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куба, россия, выездной туризм