https://1prime.ru/20250105/kuba-854030885.html
Посол высказался о перспективах открытия российских банков на Кубе
Посол высказался о перспективах открытия российских банков на Кубе - 05.01.2025, ПРАЙМ
Посол высказался о перспективах открытия российских банков на Кубе
Открытие новых филиалов российских банков на Кубе создаст дополнительные возможности для двусторонней торговли, заявил РИА Новости посол республики в РФ Хулио... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T09:37+0300
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2025-01-05T09:37+0300
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Открытие новых филиалов российских банков на Кубе создаст дополнительные возможности для двусторонней торговли, заявил РИА Новости посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья. "В настоящее время в российских коммерческих банках открыто более десяти корреспондентских счетов кубинских коммерческих банков. Открытие новых филиалов российских кредитных организаций на Кубе, несомненно, обеспечит дополнительные платежные каналы для двусторонней торговли", - сказал он в интервью агентству. В июне 2024 года Новикомбанк (дочерняя структура корпорации "Ростех") первым среди российских банков открыл представительство на Кубе. Как заявили в организации, ключевое направление деятельности банка на острове - финансовая поддержка продвижения отечественных промышленных предприятий: партнеры банка реализуют "проекты национального значения" в таких отраслях, как авиастроение, двигателестроение, автомобилестроение, радиоэлектронная промышленность, транспорт и нефтедобыча. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.
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куба, банки, россия
Экономика, КУБА, Банки, РОССИЯ
Посол высказался о перспективах открытия российских банков на Кубе
Посол: открытие новых филиалов банков РФ на Кубе создаст возможности для торговли
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Открытие новых филиалов российских банков на Кубе создаст дополнительные возможности для двусторонней торговли, заявил РИА Новости посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.
"В настоящее время в российских коммерческих банках открыто более десяти корреспондентских счетов кубинских коммерческих банков. Открытие новых филиалов российских кредитных организаций на Кубе, несомненно, обеспечит дополнительные платежные каналы для двусторонней торговли", - сказал он в интервью агентству.
В июне 2024 года Новикомбанк (дочерняя структура корпорации "Ростех") первым среди российских банков открыл представительство на Кубе. Как заявили в организации, ключевое направление деятельности банка на острове - финансовая поддержка продвижения отечественных промышленных предприятий: партнеры банка реализуют "проекты национального значения" в таких отраслях, как авиастроение, двигателестроение, автомобилестроение, радиоэлектронная промышленность, транспорт и нефтедобыча.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 10.30 мск.
Кубу в 2024 году посетили почти 200 тысяч российских туристов