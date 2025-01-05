https://1prime.ru/20250105/kuba-854030885.html

Посол высказался о перспективах открытия российских банков на Кубе

Посол высказался о перспективах открытия российских банков на Кубе - 05.01.2025, ПРАЙМ

Посол высказался о перспективах открытия российских банков на Кубе

Открытие новых филиалов российских банков на Кубе создаст дополнительные возможности для двусторонней торговли, заявил РИА Новости посол республики в РФ Хулио... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T09:37+0300

2025-01-05T09:37+0300

2025-01-05T09:37+0300

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Открытие новых филиалов российских банков на Кубе создаст дополнительные возможности для двусторонней торговли, заявил РИА Новости посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья. "В настоящее время в российских коммерческих банках открыто более десяти корреспондентских счетов кубинских коммерческих банков. Открытие новых филиалов российских кредитных организаций на Кубе, несомненно, обеспечит дополнительные платежные каналы для двусторонней торговли", - сказал он в интервью агентству. В июне 2024 года Новикомбанк (дочерняя структура корпорации "Ростех") первым среди российских банков открыл представительство на Кубе. Как заявили в организации, ключевое направление деятельности банка на острове - финансовая поддержка продвижения отечественных промышленных предприятий: партнеры банка реализуют "проекты национального значения" в таких отраслях, как авиастроение, двигателестроение, автомобилестроение, радиоэлектронная промышленность, транспорт и нефтедобыча. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.

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куба, банки, россия