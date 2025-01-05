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Назван металл, один грамм которого стоит десятки миллионов долларов

Назван металл, один грамм которого стоит десятки миллионов долларов - 05.01.2025, ПРАЙМ

Назван металл, один грамм которого стоит десятки миллионов долларов

Самым дорогим и наиболее редким металлом на планете считается калифорний, стоимость которого может доходить до нескольких десятков миллионов долларов за один... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T15:04+0300

2025-01-05T15:04+0300

2025-01-05T15:04+0300

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Самым дорогим и наиболее редким металлом на планете считается калифорний, стоимость которого может доходить до нескольких десятков миллионов долларов за один грамм вещества, рассказал РИА Новости ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов. "Самым дорогим металлом считается калифорний, стоимость грамма которого составляет несколько десятков миллионов долларов. Это искусственно синтезированный металл, который производят в год буквально крупицы, причем делают это, облучая кюрий в ядерном реакторе в течение длительного времени, после этого калифорний выделяют из полученных продуктов химическим способом", - сказал эксперт. Используют калифорний в атомной отрасли - ядерной медицине (лучевая терапия) и в исследовании материалов, уточняет Баранов. По его словам, производят этот металл в России и США. Высокая стоимость калифорния определяется его редкостью и трудностью получения. В противовес калифорнию, самым дешевым металлом в мире Баранов называет железо и его сплавы - сталь и чугун. "Сплавы железа получили самое широкое распространение как в промышленности, так и в быту, их используют для производства огромного числа товаров, начиная от сложного оборудования и заканчивая предметами домашнего обихода", - уточняет он. Железо получают из железной руды, переплавляя ее в доменных печах, сначала получая чугун, а затем из него сталь. Наибольшее количество железной руды сосредоточено в Австралии, Бразилии, Китае и России, а сталь в мире выплавляют несколько десятков государств, отмечает эксперт. "Спрос на железо в мире зависит от экономической ситуации, стоимости сырья, прочих товаров и услуг, но так как продукция из него всегда востребована, то оно требуется постоянно, что отражается и на его цене", - заключил Баранов.

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драгметаллы, рынок драгметаллов, биржевые торги