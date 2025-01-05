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Эксперт рассказал, у кого возможно тяжелое течение метапмневмовируса - 05.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, у кого возможно тяжелое течение метапмневмовируса
Эксперт рассказал, у кого возможно тяжелое течение метапмневмовируса - 05.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, у кого возможно тяжелое течение метапмневмовируса
Тяжелое течение метапневмовируса возможно у детей в возрасте до пяти лет, взрослых старше 65 лет, а также у людей с иммунодефицитом. Взрослые могут переносить... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T17:37+0300
2025-01-05T17:37+0300
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китай
здоровье
общество
минздрав
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Тяжелое течение метапневмовируса возможно у детей в возрасте до пяти лет, взрослых старше 65 лет, а также у людей с иммунодефицитом. Взрослые могут переносить заболевание легко. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Ранее в СМИ начали публиковать сообщения, что на территории Китая зафиксировали вспышку метапневмовируса человека, которая вызывает обеспокоенность у врачей. Чуланов также отметил, что к симптомам метапневмовирусной инфекции относятся и типичные проявления ОРВИ: кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышка, осиплость голоса. Взрослые обычно переносят инфекцию в легкой форме в виде ОРВИ или бессимптомно, добавил он. Эксперт также рассказал, что метапневмовирус широко распространен по всему миру, и относится к типичным возбудителям ОРВИ. По его словам, данный вирус знаком и жителям России. Для метапневмовирусной инфекции характерны сезонные подъемы заболеваемости, добавил Чуланов. По словам эксперта, на 51 неделе 2024 года доля метапневмовируса составила 0,1% в структуре возбудителей ОРВИ, что ниже по сравнению с аналогичной неделей 2023 года.Пресс-служба Роспотребнадзора заявила в воскресенье, 5 января, что ситуация, связанная с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае, отслеживают и держат на контроле.
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россия, китай, здоровье, общество , минздрав, роспотребнадзор
РОССИЯ, КИТАЙ, Здоровье, Общество , Минздрав, Роспотребнадзор
17:37 05.01.2025
 
Эксперт рассказал, у кого возможно тяжелое течение метапмневмовируса

Чуланов: дети и лица с иммунодефицитом могут тяжело болеть метапневмовирусом

© РИА Новости . Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкРабота врачей в "красной зоне" Новосибирской областной клинической больницы
Работа врачей в красной зоне Новосибирской областной клинической больницы - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Тяжелое течение метапневмовируса возможно у детей в возрасте до пяти лет, взрослых старше 65 лет, а также у людей с иммунодефицитом. Взрослые могут переносить заболевание легко. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
Ранее в СМИ начали публиковать сообщения, что на территории Китая зафиксировали вспышку метапневмовируса человека, которая вызывает обеспокоенность у врачей.
Чуланов также отметил, что к симптомам метапневмовирусной инфекции относятся и типичные проявления ОРВИ: кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышка, осиплость голоса. Взрослые обычно переносят инфекцию в легкой форме в виде ОРВИ или бессимптомно, добавил он.
Эксперт также рассказал, что метапневмовирус широко распространен по всему миру, и относится к типичным возбудителям ОРВИ. По его словам, данный вирус знаком и жителям России. Для метапневмовирусной инфекции характерны сезонные подъемы заболеваемости, добавил Чуланов.
По словам эксперта, на 51 неделе 2024 года доля метапневмовируса составила 0,1% в структуре возбудителей ОРВИ, что ниже по сравнению с аналогичной неделей 2023 года.
Пресс-служба Роспотребнадзора заявила в воскресенье, 5 января, что ситуация, связанная с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае, отслеживают и держат на контроле.
 
РОССИЯКИТАЙЗдоровьеОбществоМинздравРоспотребнадзор
 
 
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