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Эксперт оценил влияние роста тарифов в Молдавии на уровень инфляции - 05.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250105/moldaviya-854034359.html
Эксперт оценил влияние роста тарифов в Молдавии на уровень инфляции
Эксперт оценил влияние роста тарифов в Молдавии на уровень инфляции - 05.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил влияние роста тарифов в Молдавии на уровень инфляции
Рост тарифов на коммунальные услуги в Молдавии может увеличить уровень годовой инфляции в стране до 10%, считает эксперт по экономической политике Института... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T15:51+0300
2025-01-05T15:51+0300
экономика
молдавия
инфляция
тарифы
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КИШИНЕВ, 5 янв - ПРАЙМ. Рост тарифов на коммунальные услуги в Молдавии может увеличить уровень годовой инфляции в стране до 10%, считает эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ. Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) утвердило на заседании 3 января новые тарифы на электроэнергию и тепло. Тариф на электроэнергию для центра и юга республики вырос до 4,1 лея за киловатт-час (примерно 22 цента), для севера - до 4,68 лея (около 25 центов). Стоимость тепловой энергии также увеличилась. В столичном регионе тариф поднялся с 1824 до 2510 леев за гигакалорию (около 139 долларов), на севере - до 2126 леев (118 долларов), а на юге - до 3222 леев (179 долларов). "Как вы, возможно, слышали, тариф на электроэнергию вырос на 75%. Хотя могло быть и хуже, последствия оказались значительными для каждой семьи в Молдавии. Повышение тарифов на электроэнергию увеличит инфляцию примерно на 2 процентных пункта (п.п.), доведя годовой показатель до близкого к 10%", - написал Ионицэ в своем блоге. По его словам, больше всего из-за этого пострадают пенсионеры, поскольку в 2025 году пенсии будут индексироваться ниже уровня инфляции. "Хотя правительство обещает дополнительную финансовую поддержку, бремя повышения тарифов будет ощущаться в полной мере. Что мы можем сделать? Пришло время экономить электроэнергию там, где это возможно, и подготовиться к году финансовых трудностей", - отметили эксперт. "Газпром" ранее сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
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молдавия, инфляция, тарифы
Экономика, МОЛДАВИЯ, инфляция, тарифы
15:51 05.01.2025
 
Эксперт оценил влияние роста тарифов в Молдавии на уровень инфляции

Ионицэ: рост тарифов в Молдавии может поднять годовой уровень инфляции до 10%

© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescuФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescu
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КИШИНЕВ, 5 янв - ПРАЙМ. Рост тарифов на коммунальные услуги в Молдавии может увеличить уровень годовой инфляции в стране до 10%, считает эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ.
Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) утвердило на заседании 3 января новые тарифы на электроэнергию и тепло. Тариф на электроэнергию для центра и юга республики вырос до 4,1 лея за киловатт-час (примерно 22 цента), для севера - до 4,68 лея (около 25 центов). Стоимость тепловой энергии также увеличилась. В столичном регионе тариф поднялся с 1824 до 2510 леев за гигакалорию (около 139 долларов), на севере - до 2126 леев (118 долларов), а на юге - до 3222 леев (179 долларов).
"Как вы, возможно, слышали, тариф на электроэнергию вырос на 75%. Хотя могло быть и хуже, последствия оказались значительными для каждой семьи в Молдавии. Повышение тарифов на электроэнергию увеличит инфляцию примерно на 2 процентных пункта (п.п.), доведя годовой показатель до близкого к 10%", - написал Ионицэ в своем блоге.
По его словам, больше всего из-за этого пострадают пенсионеры, поскольку в 2025 году пенсии будут индексироваться ниже уровня инфляции.
"Хотя правительство обещает дополнительную финансовую поддержку, бремя повышения тарифов будет ощущаться в полной мере. Что мы можем сделать? Пришло время экономить электроэнергию там, где это возможно, и подготовиться к году финансовых трудностей", - отметили эксперт.
"Газпром" ранее сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке.
В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
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