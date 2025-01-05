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WP: Байден не учел советы помощников, блокируя сделку с Nippon Steel
WP: Байден не учел советы помощников, блокируя сделку с Nippon Steel - 05.01.2025, ПРАЙМ
WP: Байден не учел советы помощников, блокируя сделку с Nippon Steel
Президент США Джо Байден принял решение заблокировать сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению японским концерном Nippon Steel американской... | 05.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден принял решение заблокировать сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению японским концерном Nippon Steel американской сталелитейной компании U.S. Steel, проигнорировав советы своих многочисленных помощников, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Байден в пятницу заблокировал сделку по приобретению U.S. Steel японским концерном Nippon Steel, назвав её угрозой национальной безопасности. Глава U.S. Steel Дэвид Бурритт назвал решение Байдена заблокировать сделку позором и проявлением политической коррупции. "Президент Джо Байден заблокировал предложение японской компании (Nippon Steel - ред.) о покупке U.S. Steel, отвергнув советы многочисленных высокопоставленных помощников", - говорится в публикации со ссылкой на семь высокопоставленных официальных лиц, знакомых с ситуацией. По словам собеседников газеты, Байден уже давно говорил о своем намерении заблокировать сделку, однако тогда его позицию рассматривали как шаг, необходимый для того, чтобы завоевать голоса членов профсоюзов на президентских выборах. Сейчас, когда выборы уже позади, некоторые помощники надеялись переубедить президента. Среди них был и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который вместе с другими помощниками предложил Байдену условную блокировку сделки, которая позволила бы Nippon Steel выдвинуть больше предложений по уменьшению потенциальных рисков национальной безопасности, фактически передав решение вопроса в руки следующей администрации. Тем не менее, переубедить президента не удалось. В пятницу газета Nikkei сообщила, что Nippon Steel планирует подать в суд на правительство США после решения Байдена. Издание приводит заявление Nippon Steel и U.S. Steel, в котором те указали, что в постановлении президента США нет "убедительных доказательств" наличия проблемы в области национальной безопасности, и назвали решение Байдена "политическим".
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сша, япония, джо байден
Экономика, США, ЯПОНИЯ, Джо Байден
WP: Байден не учел советы помощников, блокируя сделку с Nippon Steel
WP: Байден принял решение по сделке с Nippon Steel, несмотря на советы помощников
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден принял решение заблокировать сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению японским концерном Nippon Steel американской сталелитейной компании U.S. Steel, проигнорировав советы своих многочисленных помощников, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Байден в пятницу заблокировал сделку по приобретению U.S. Steel японским концерном Nippon Steel, назвав её угрозой национальной безопасности. Глава U.S. Steel Дэвид Бурритт назвал решение Байдена заблокировать сделку позором и проявлением политической коррупции.
"Президент Джо Байден заблокировал предложение японской компании (Nippon Steel - ред.) о покупке U.S. Steel, отвергнув советы многочисленных высокопоставленных помощников", - говорится в публикации со ссылкой на семь высокопоставленных официальных лиц, знакомых с ситуацией.
Байден загнал США в долговую яму
По словам собеседников газеты, Байден уже давно говорил о своем намерении заблокировать сделку, однако тогда его позицию рассматривали как шаг, необходимый для того, чтобы завоевать голоса членов профсоюзов на президентских выборах. Сейчас, когда выборы уже позади, некоторые помощники надеялись переубедить президента. Среди них был и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который вместе с другими помощниками предложил Байдену условную блокировку сделки, которая позволила бы Nippon Steel выдвинуть больше предложений по уменьшению потенциальных рисков национальной безопасности, фактически передав решение вопроса в руки следующей администрации. Тем не менее, переубедить президента не удалось.
В пятницу газета Nikkei сообщила, что Nippon Steel планирует подать в суд на правительство США после решения Байдена. Издание приводит заявление Nippon Steel и U.S. Steel, в котором те указали, что в постановлении президента США нет "убедительных доказательств" наличия проблемы в области национальной безопасности, и назвали решение Байдена "политическим".