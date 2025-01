https://1prime.ru/20250105/nipponsteel-854031348.html

WP: Байден не учел советы помощников, блокируя сделку с Nippon Steel

WP: Байден не учел советы помощников, блокируя сделку с Nippon Steel - 05.01.2025, ПРАЙМ

WP: Байден не учел советы помощников, блокируя сделку с Nippon Steel

Президент США Джо Байден принял решение заблокировать сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению японским концерном Nippon Steel американской... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T10:30+0300

2025-01-05T10:30+0300

2025-01-05T10:30+0300

экономика

сша

япония

джо байден

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:176:3186:1968_1920x0_80_0_0_103a1fae1ccf27cd4148eca8b0d5af80.jpg

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден принял решение заблокировать сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению японским концерном Nippon Steel американской сталелитейной компании U.S. Steel, проигнорировав советы своих многочисленных помощников, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Байден в пятницу заблокировал сделку по приобретению U.S. Steel японским концерном Nippon Steel, назвав её угрозой национальной безопасности. Глава U.S. Steel Дэвид Бурритт назвал решение Байдена заблокировать сделку позором и проявлением политической коррупции. "Президент Джо Байден заблокировал предложение японской компании (Nippon Steel - ред.) о покупке U.S. Steel, отвергнув советы многочисленных высокопоставленных помощников", - говорится в публикации со ссылкой на семь высокопоставленных официальных лиц, знакомых с ситуацией. По словам собеседников газеты, Байден уже давно говорил о своем намерении заблокировать сделку, однако тогда его позицию рассматривали как шаг, необходимый для того, чтобы завоевать голоса членов профсоюзов на президентских выборах. Сейчас, когда выборы уже позади, некоторые помощники надеялись переубедить президента. Среди них был и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который вместе с другими помощниками предложил Байдену условную блокировку сделки, которая позволила бы Nippon Steel выдвинуть больше предложений по уменьшению потенциальных рисков национальной безопасности, фактически передав решение вопроса в руки следующей администрации. Тем не менее, переубедить президента не удалось. В пятницу газета Nikkei сообщила, что Nippon Steel планирует подать в суд на правительство США после решения Байдена. Издание приводит заявление Nippon Steel и U.S. Steel, в котором те указали, что в постановлении президента США нет "убедительных доказательств" наличия проблемы в области национальной безопасности, и назвали решение Байдена "политическим".

https://1prime.ru/20250105/bajden-854028859.html

сша

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, япония, джо байден