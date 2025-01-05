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В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты временные ограничения

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты временные ограничения - 05.01.2025, ПРАЙМ

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты временные ограничения

В аэропортах Казани и Нижнекамска с 10.32 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в | 05.01.2025, ПРАЙМ

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2025-01-05T12:33+0300

2025-01-05T12:33+0300

росавиация

казань

авиация

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. В аэропортах Казани и Нижнекамска с 10.32 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Утром в воскресенье были введены временные ограничения на работу аэропорта Казани для безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позже ограничения ввели в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми. В 10.31 мск временные ограничения были сняты в аэропорту Ижевска. "В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) с 10.32 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении представителя Росавиации. Отмечается, что в период действия ограничений совершили посадку на запасных аэродромах пять самолетов, выполнявших рейсы в Казань, и один самолет, следовавший в Нижнекамск.Также в аэропорту Ижевска с 10.31 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил Кореняко."В аэропорту Ижевска с 10.31 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении представителя.Он отметил, что во время действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Ижевск, совершили посадку на запасном аэродроме Киров.Кроме того. по словам Кореняко, в аэропорту Перми с 11.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов."В аэропорту Перми (Большое Савино) с 11.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал представитель Росавиации.

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росавиация, казань, авиация