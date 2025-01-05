https://1prime.ru/20250105/ogranicheniya-854032347.html
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты временные ограничения
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты временные ограничения - 05.01.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты временные ограничения
В аэропортах Казани и Нижнекамска с 10.32 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T12:33+0300
2025-01-05T12:33+0300
2025-01-05T12:33+0300
росавиация
казань
авиация
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/27/841422728_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_194a1f8d10b2e38bf8fb6efddbd8fb9b.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. В аэропортах Казани и Нижнекамска с 10.32 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Утром в воскресенье были введены временные ограничения на работу аэропорта Казани для безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позже ограничения ввели в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми. В 10.31 мск временные ограничения были сняты в аэропорту Ижевска. "В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) с 10.32 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении представителя Росавиации. Отмечается, что в период действия ограничений совершили посадку на запасных аэродромах пять самолетов, выполнявших рейсы в Казань, и один самолет, следовавший в Нижнекамск.Также в аэропорту Ижевска с 10.31 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил Кореняко."В аэропорту Ижевска с 10.31 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении представителя.Он отметил, что во время действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Ижевск, совершили посадку на запасном аэродроме Киров.Кроме того. по словам Кореняко, в аэропорту Перми с 11.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов."В аэропорту Перми (Большое Савино) с 11.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал представитель Росавиации.
https://1prime.ru/20241223/polety-853813642.html
казань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/27/841422728_169:0:2302:1600_1920x0_80_0_0_8c17b38a21ed0cf75214d84f637b2a36.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росавиация, казань, авиация
Росавиация, КАЗАНЬ, авиация
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты временные ограничения
Росавиация: временные ограничения сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. В аэропортах Казани и Нижнекамска с 10.32 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Утром в воскресенье были введены временные ограничения на работу аэропорта Казани для безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позже ограничения ввели в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми. В 10.31 мск временные ограничения были сняты в аэропорту Ижевска.
"В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) с 10.32 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении представителя Росавиации.
В Росавиации оценили уровень безопасности полетов с стране
Отмечается, что в период действия ограничений совершили посадку на запасных аэродромах пять самолетов, выполнявших рейсы в Казань, и один самолет, следовавший в Нижнекамск.
Также в аэропорту Ижевска с 10.31 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил Кореняко.
"В аэропорту Ижевска с 10.31 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении представителя.
Он отметил, что во время действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Ижевск, совершили посадку на запасном аэродроме Киров.
Кроме того. по словам Кореняко, в аэропорту Перми с 11.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
"В аэропорту Перми (Большое Савино) с 11.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал представитель Росавиации.