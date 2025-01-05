Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай впервые вошел в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию - 05.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250105/pivo-854029107.html
Китай впервые вошел в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию
Китай впервые вошел в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию - 05.01.2025, ПРАЙМ
Китай впервые вошел в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию
Китай по итогам января-октября прошлого года смог нарастить поставки пива в Россию в 1,6 раза - до 29,8 тысячи тонн, благодаря чему поднялся с шестого впервые... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T08:12+0300
2025-01-05T08:12+0300
экономика
россия
пиво
китай
алкоголь
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/04/851332597_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_43a496dd00b9c7212dd966aedf489848.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Китай по итогам января-октября прошлого года смог нарастить поставки пива в Россию в 1,6 раза - до 29,8 тысячи тонн, благодаря чему поднялся с шестого впервые сразу на третье место в рейтинге крупнейших его экспортеров в Россию и вытеснил с пьедестала Бельгию, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб. Традиционно крупнейшим торговым партнером России по данному направлению, как и в 2023 году, стала Германия, за 10 месяцев продавшая 105,3 тысячи тонн пенного напитка. Сохранить лидерство ей удалось, несмотря на снижение объемов: по сравнению с предшествующим годом они просели на 24%. На втором месте оказалось еще одно европейское государство, кулинарные традиции которого прочно ассоциируются с пивом - Чехия. Ей удалось нарастить экспорт в Россию на 27% до 33,1 тысячи тонн. Третью строку занял Китай. Сразу за ним и с сопоставимыми объемами идет Литва (24,3 тысячи тонн - практически столько же, как и годом ранее). А вот Бельгия, в 2023 году бывшая второй в рейтинге, опустилась на пятое место из-за сокращения поставок на треть: за январь-октябрь 2024 года она продала России только 18,4 тысячи тонн. Шестое место заняла показавшая пятикратный прирост по объемам Польша (18,1 тысячи тонн). Строчкой ниже идет Латвия (16,5 тысячи тонн), отгрузки которой просели по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 36%. Восьмое место занял Казахстан (10,9 тысячи тонн, снижение на 28%). А последние два места заняли еще два европейских государства: Нидерланды (4,7 тысячи тонн, рост на 19%) и Австрия (2,3 тысячи тонн, рост на 14%).
https://1prime.ru/20241230/pivo-853960108.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/04/851332597_15:0:2744:2047_1920x0_80_0_0_6f485cf4d0185f21acd89baa73bc66eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, пиво, китай, алкоголь
Экономика, РОССИЯ, пиво, КИТАЙ, алкоголь
08:12 05.01.2025
 
Китай впервые вошел в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию

Китай в январе-октябре нарастил поставки пива в Россию в 1,6 раза - до 29,8 тысячи тонн

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПиво
Пиво - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Китай по итогам января-октября прошлого года смог нарастить поставки пива в Россию в 1,6 раза - до 29,8 тысячи тонн, благодаря чему поднялся с шестого впервые сразу на третье место в рейтинге крупнейших его экспортеров в Россию и вытеснил с пьедестала Бельгию, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб.
Традиционно крупнейшим торговым партнером России по данному направлению, как и в 2023 году, стала Германия, за 10 месяцев продавшая 105,3 тысячи тонн пенного напитка. Сохранить лидерство ей удалось, несмотря на снижение объемов: по сравнению с предшествующим годом они просели на 24%.
На втором месте оказалось еще одно европейское государство, кулинарные традиции которого прочно ассоциируются с пивом - Чехия. Ей удалось нарастить экспорт в Россию на 27% до 33,1 тысячи тонн. Третью строку занял Китай.
Производство пива компании AB InBev Efes (Пиво) - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
В ОП РФ предложили запретить импорт пива из враждебных стран
30 декабря 2024, 12:57
Сразу за ним и с сопоставимыми объемами идет Литва (24,3 тысячи тонн - практически столько же, как и годом ранее). А вот Бельгия, в 2023 году бывшая второй в рейтинге, опустилась на пятое место из-за сокращения поставок на треть: за январь-октябрь 2024 года она продала России только 18,4 тысячи тонн.
Шестое место заняла показавшая пятикратный прирост по объемам Польша (18,1 тысячи тонн). Строчкой ниже идет Латвия (16,5 тысячи тонн), отгрузки которой просели по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 36%. Восьмое место занял Казахстан (10,9 тысячи тонн, снижение на 28%). А последние два места заняли еще два европейских государства: Нидерланды (4,7 тысячи тонн, рост на 19%) и Австрия (2,3 тысячи тонн, рост на 14%).
 
ЭкономикаРОССИЯпивоКИТАЙалкоголь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала