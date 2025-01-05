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"Приведет к возрождению". В США оценили политику Запада в отношении России
"Приведет к возрождению". В США оценили политику Запада в отношении России - 05.01.2025, ПРАЙМ
"Приведет к возрождению". В США оценили политику Запада в отношении России
Проводимая Западом политика в отношении Москвы обернется против него, считает американский военный эксперт Уилл Шрайвер. Такое мнение он выразил в соцсети X,... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T23:45+0300
2025-01-05T23:45+0300
2025-01-05T23:45+0300
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Проводимая Западом политика в отношении Москвы обернется против него, считает американский военный эксперт Уилл Шрайвер. Такое мнение он выразил в соцсети X, комментируя стремление Запада расширять Североатлантический альянс и создавать в лице России "врага" для блока.Шрайвер подчеркнул, что Запад выбрал путь, "который на 100% гарантированно приведет к возрождению России" и восстановлению чувства ее национальной гордости. "Ничто так не объединяет русских, как презрение к ним", — добавил он.В течение последних лет Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО на территории Европы. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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россия, запад, нато, международные отношения
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, НАТО, международные отношения
"Приведет к возрождению". В США оценили политику Запада в отношении России
Аналитик Шрайвер: политика Запада в отношении Москвы обернется против него
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ.
Проводимая Западом политика в отношении Москвы обернется против него, считает американский военный эксперт Уилл Шрайвер. Такое мнение он выразил в соцсети X
, комментируя стремление Запада расширять Североатлантический альянс и создавать в лице России "врага" для блока.
Шрайвер подчеркнул, что Запад выбрал путь, "который на 100% гарантированно приведет к возрождению России" и восстановлению чувства ее национальной гордости.
"Ничто так не объединяет русских, как презрение к ним", — добавил он.
В течение последних лет Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО на территории Европы. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Наконец-то не Россия. На Западе определили, кто уничтожит НАТО и Евросоюз