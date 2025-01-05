https://1prime.ru/20250105/politika-854036121.html

"Приведет к возрождению". В США оценили политику Запада в отношении России

"Приведет к возрождению". В США оценили политику Запада в отношении России - 05.01.2025, ПРАЙМ

"Приведет к возрождению". В США оценили политику Запада в отношении России

Проводимая Западом политика в отношении Москвы обернется против него, считает американский военный эксперт Уилл Шрайвер. Такое мнение он выразил в соцсети X,... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T23:45+0300

2025-01-05T23:45+0300

2025-01-05T23:45+0300

политика

россия

запад

нато

международные отношения

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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Проводимая Западом политика в отношении Москвы обернется против него, считает американский военный эксперт Уилл Шрайвер. Такое мнение он выразил в соцсети X, комментируя стремление Запада расширять Североатлантический альянс и создавать в лице России "врага" для блока.Шрайвер подчеркнул, что Запад выбрал путь, "который на 100% гарантированно приведет к возрождению России" и восстановлению чувства ее национальной гордости. "Ничто так не объединяет русских, как презрение к ним", — добавил он.В течение последних лет Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО на территории Европы. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://1prime.ru/20250102/ukraina-854004403.html

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россия, запад, нато, международные отношения