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При пожаре в многоквартирном доме в Кировской области погибли семь человек

При пожаре в многоквартирном доме в Кировской области погибли семь человек - 05.01.2025, ПРАЙМ

При пожаре в многоквартирном доме в Кировской области погибли семь человек

На месте пожара в многоквартирном доме в Кировской области было найдено тело седьмого погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе МСЧ России. | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T23:16+0300

2025-01-05T23:16+0300

2025-01-05T23:22+0300

происшествия

россия

кировская область

пожар

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. На месте пожара в многоквартирном доме в Кировской области было найдено тело седьмого погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе МСЧ России. Ранее ведомство сообщало, что при пожаре в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области погибли шесть человек. Глава региона Александр Соколов в своем Telegram-канале уточнял, что в доме проживали 11 человек, в основном — лица пенсионного возраста. По его данным, трое людей смогли оперативно эвакуироваться. Местонахождение восьмерых выяснялось, так как они могли быть у родственников, отмечал Соколов.

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кировская область

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россия, кировская область, пожар