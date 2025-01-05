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При пожаре в многоквартирном доме в Кировской области погибли семь человек
При пожаре в многоквартирном доме в Кировской области погибли семь человек - 05.01.2025, ПРАЙМ
При пожаре в многоквартирном доме в Кировской области погибли семь человек
На месте пожара в многоквартирном доме в Кировской области было найдено тело седьмого погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе МСЧ России. | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T23:16+0300
2025-01-05T23:16+0300
2025-01-05T23:22+0300
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. На месте пожара в многоквартирном доме в Кировской области было найдено тело седьмого погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе МСЧ России. Ранее ведомство сообщало, что при пожаре в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области погибли шесть человек. Глава региона Александр Соколов в своем Telegram-канале уточнял, что в доме проживали 11 человек, в основном — лица пенсионного возраста. По его данным, трое людей смогли оперативно эвакуироваться. Местонахождение восьмерых выяснялось, так как они могли быть у родственников, отмечал Соколов.
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Происшествия, РОССИЯ, Кировская область, пожар
При пожаре в многоквартирном доме в Кировской области погибли семь человек
МЧС: число погибших при пожаре в доме в Кировской области увеличилось до семи
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. На месте пожара в многоквартирном доме в Кировской области было найдено тело седьмого погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе МСЧ России.
Ранее ведомство сообщало, что при пожаре в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области погибли шесть человек.
Глава региона Александр Соколов в своем Telegram-канале уточнял, что в доме проживали 11 человек, в основном — лица пенсионного возраста. По его данным, трое людей смогли оперативно эвакуироваться. Местонахождение восьмерых выяснялось, так как они могли быть у родственников, отмечал Соколов.
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