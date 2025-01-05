Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
При пожаре в многоквартирном доме в Кировской области погибли семь человек - 05.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250105/pozhar-854039207.html
При пожаре в многоквартирном доме в Кировской области погибли семь человек
При пожаре в многоквартирном доме в Кировской области погибли семь человек - 05.01.2025, ПРАЙМ
При пожаре в многоквартирном доме в Кировской области погибли семь человек
На месте пожара в многоквартирном доме в Кировской области было найдено тело седьмого погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе МСЧ России. | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T23:16+0300
2025-01-05T23:22+0300
происшествия
россия
кировская область
пожар
https://cdnn.1prime.ru/img/83881/69/838816939_0:16:3120:1771_1920x0_80_0_0_54289127068f940d14d0777eb053c25c.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. На месте пожара в многоквартирном доме в Кировской области было найдено тело седьмого погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе МСЧ России. Ранее ведомство сообщало, что при пожаре в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области погибли шесть человек. Глава региона Александр Соколов в своем Telegram-канале уточнял, что в доме проживали 11 человек, в основном — лица пенсионного возраста. По его данным, трое людей смогли оперативно эвакуироваться. Местонахождение восьмерых выяснялось, так как они могли быть у родственников, отмечал Соколов.
https://1prime.ru/20250104/ranennye-854027550.html
кировская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83881/69/838816939_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_1eb21429cd6d45b73675daabace1d8e1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кировская область, пожар
Происшествия, РОССИЯ, Кировская область, пожар
23:16 05.01.2025 (обновлено: 23:22 05.01.2025)
 
При пожаре в многоквартирном доме в Кировской области погибли семь человек

МЧС: число погибших при пожаре в доме в Кировской области увеличилось до семи

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчения на топливно-заправочном комплексе аэропорта Домодедово
Учения на топливно-заправочном комплексе аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. На месте пожара в многоквартирном доме в Кировской области было найдено тело седьмого погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе МСЧ России.
Ранее ведомство сообщало, что при пожаре в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области погибли шесть человек.
Глава региона Александр Соколов в своем Telegram-канале уточнял, что в доме проживали 11 человек, в основном — лица пенсионного возраста. По его данным, трое людей смогли оперативно эвакуироваться. Местонахождение восьмерых выяснялось, так как они могли быть у родственников, отмечал Соколов.
!Вакцинация от коронавируса - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
Медики сообщили о состоянии раненных в ДНР журналистов
4 января, 22:52
 
ПроисшествияРОССИЯКировская областьпожар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала