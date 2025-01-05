Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Максим Алексеевич Шаскольский. Биографическая справка - 05.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250105/shaskolskij-854028234.html
Максим Алексеевич Шаскольский. Биографическая справка
Максим Алексеевич Шаскольский. Биографическая справка - 05.01.2025, ПРАЙМ
Максим Алексеевич Шаскольский. Биографическая справка
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский отмечает в воскресенье 50-летие. | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T01:04+0300
2025-01-05T01:04+0300
санкт-петербург
рф
москва
максим шаскольский
александр беглов
россети ленэнерго
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854028234.jpg?1736028278
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский отмечает в воскресенье 50-летие. Ниже приводится биографическая справка. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Алексеевич Шаскольский родился 5 января 1975 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1997 году окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности "экономист, преподаватель экономических дисциплин". Трудовую деятельность начал в 1996 году в "Юганскнефтебанке", где работал начальником отдела ценных бумаг. С 2000 по 2001 год был советником губернатора Ленинградской области. С сентября 2001 года по февраль 2005 года работал в должности первого заместителя генерального директора компании "Петроэлектросбыт". Затем перешел на должность заместителя директора по работе с потребителями в сбытовое подразделение ОАО "Ленэнерго" (ныне ПАО "Россети Ленэнерго"). В октябре 2005 года на базе этого подразделения была создана "Петербургская сбытовая компания". С 2005 по 2010 год выполнял обязанности заместителя генерального директора – директора по работе с потребителями "Петербургской сбытовой компании". С апреля 2010 года по март 2013 года был управляющим директором – первым заместителем генерального директора ОАО "Петербургская сбытовая компания". С 2013 по 2019 год – генеральный директор АО "Петербургская сбытовая компания". В январе 2019 года был назначен советником врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. С 23 января 2019 года по 10 ноября 2020 года – вице-губернатор Санкт-Петербурга. Курировал вопросы энергетики и тарифного регулирования. Координировал деятельность комитетов города по тарифам, по энергетике и инженерному обеспечению. 11 ноября 2020 года назначен руководителем Федеральной антимонопольной службы. Член комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, межведомственной рабочей группы по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ. Действительный государственный советник РФ 1 класса. Награжден грамотой губернатора Санкт-Петербурга (2008) и Почетной грамотой министерства энергетики РФ (2018). Имеет благодарность министерства энергетики РФ (2012).
санкт-петербург
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
санкт-петербург, рф, москва, максим шаскольский, александр беглов, россети ленэнерго
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, МОСКВА, Максим Шаскольский, Александр Беглов, Россети Ленэнерго
01:04 05.01.2025
 
Максим Алексеевич Шаскольский. Биографическая справка

Глава ФАС Максим Шаскольский отмечает 50-летие

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский отмечает в воскресенье 50-летие.
Ниже приводится биографическая справка.
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Алексеевич Шаскольский родился 5 января 1975 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1997 году окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности "экономист, преподаватель экономических дисциплин".
Трудовую деятельность начал в 1996 году в "Юганскнефтебанке", где работал начальником отдела ценных бумаг.
С 2000 по 2001 год был советником губернатора Ленинградской области.
С сентября 2001 года по февраль 2005 года работал в должности первого заместителя генерального директора компании "Петроэлектросбыт".
Затем перешел на должность заместителя директора по работе с потребителями в сбытовое подразделение ОАО "Ленэнерго" (ныне ПАО "Россети Ленэнерго"). В октябре 2005 года на базе этого подразделения была создана "Петербургская сбытовая компания".
С 2005 по 2010 год выполнял обязанности заместителя генерального директора – директора по работе с потребителями "Петербургской сбытовой компании".
С апреля 2010 года по март 2013 года был управляющим директором – первым заместителем генерального директора ОАО "Петербургская сбытовая компания".
С 2013 по 2019 год – генеральный директор АО "Петербургская сбытовая компания".
В январе 2019 года был назначен советником врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
С 23 января 2019 года по 10 ноября 2020 года – вице-губернатор Санкт-Петербурга. Курировал вопросы энергетики и тарифного регулирования. Координировал деятельность комитетов города по тарифам, по энергетике и инженерному обеспечению.
11 ноября 2020 года назначен руководителем Федеральной антимонопольной службы.
Член комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, межведомственной рабочей группы по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ.
Действительный государственный советник РФ 1 класса.
Награжден грамотой губернатора Санкт-Петербурга (2008) и Почетной грамотой министерства энергетики РФ (2018). Имеет благодарность министерства энергетики РФ (2012).
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГРФМОСКВАМаксим ШаскольскийАлександр БегловРоссети Ленэнерго
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала