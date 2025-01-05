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Максим Алексеевич Шаскольский. Биографическая справка

Максим Алексеевич Шаскольский. Биографическая справка - 05.01.2025, ПРАЙМ

Максим Алексеевич Шаскольский. Биографическая справка

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский отмечает в воскресенье 50-летие. | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T01:04+0300

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский отмечает в воскресенье 50-летие. Ниже приводится биографическая справка. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Алексеевич Шаскольский родился 5 января 1975 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1997 году окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности "экономист, преподаватель экономических дисциплин". Трудовую деятельность начал в 1996 году в "Юганскнефтебанке", где работал начальником отдела ценных бумаг. С 2000 по 2001 год был советником губернатора Ленинградской области. С сентября 2001 года по февраль 2005 года работал в должности первого заместителя генерального директора компании "Петроэлектросбыт". Затем перешел на должность заместителя директора по работе с потребителями в сбытовое подразделение ОАО "Ленэнерго" (ныне ПАО "Россети Ленэнерго"). В октябре 2005 года на базе этого подразделения была создана "Петербургская сбытовая компания". С 2005 по 2010 год выполнял обязанности заместителя генерального директора – директора по работе с потребителями "Петербургской сбытовой компании". С апреля 2010 года по март 2013 года был управляющим директором – первым заместителем генерального директора ОАО "Петербургская сбытовая компания". С 2013 по 2019 год – генеральный директор АО "Петербургская сбытовая компания". В январе 2019 года был назначен советником врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. С 23 января 2019 года по 10 ноября 2020 года – вице-губернатор Санкт-Петербурга. Курировал вопросы энергетики и тарифного регулирования. Координировал деятельность комитетов города по тарифам, по энергетике и инженерному обеспечению. 11 ноября 2020 года назначен руководителем Федеральной антимонопольной службы. Член комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, межведомственной рабочей группы по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ. Действительный государственный советник РФ 1 класса. Награжден грамотой губернатора Санкт-Петербурга (2008) и Почетной грамотой министерства энергетики РФ (2018). Имеет благодарность министерства энергетики РФ (2012).

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