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Шольц назвал ложью слухи о его возможной поездке в Москву - 05.01.2025, ПРАЙМ
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Шольц назвал ложью слухи о его возможной поездке в Москву
Шольц назвал ложью слухи о его возможной поездке в Москву - 05.01.2025, ПРАЙМ
Шольц назвал ложью слухи о его возможной поездке в Москву
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал ложью заявление депутата бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера о том,... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T16:31+0300
2025-01-05T16:48+0300
олаф шольц
германия
россия
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал ложью заявление депутата бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера о том, что глава правительства якобы намерен посетить Москву до 23 февраля, Шольц также добавил, что считает такие спекуляции "глубоко неприличными".Кизеветтер в субботу написал в соцсети Х, что якобы появляется всё больше свидетельств того, что канцлер может посетить РФ до проведения досрочных выборов в бундестаг, которые намечены на 23 февраля. Кроме того, он заявил, что встреча избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным якобы планируется на март. Каких-либо источников этой информации Кизеветтер не привел."Это ложное утверждение", - сказал Шольц перед заседанием президиума СДПГ, его слова приводит медиагруппа RND."Это глубоко неприлично", - добавил он, комментируя эти слухи.Издание Spiegel сообщило в декабре, что в ХДС циркулируют слухи о том, что канцлер в ближайшие дни может отправиться в Москву с "мирной миссией". В пресс-службе кабмина Германии сообщили РИА Новости, что информация СМИ о возможном скором визите главы правительства в Москву является вымыслом.
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олаф шольц, германия, россия
Олаф Шольц, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ
16:31 05.01.2025 (обновлено: 16:48 05.01.2025)
 
Шольц назвал ложью слухи о его возможной поездке в Москву

Шольц назвал "глубоко неприличными" слухи о его возможной поездке в Москву

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал ложью заявление депутата бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера о том, что глава правительства якобы намерен посетить Москву до 23 февраля, Шольц также добавил, что считает такие спекуляции "глубоко неприличными".
Кизеветтер в субботу написал в соцсети Х, что якобы появляется всё больше свидетельств того, что канцлер может посетить РФ до проведения досрочных выборов в бундестаг, которые намечены на 23 февраля. Кроме того, он заявил, что встреча избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным якобы планируется на март. Каких-либо источников этой информации Кизеветтер не привел.
"Это ложное утверждение", - сказал Шольц перед заседанием президиума СДПГ, его слова приводит медиагруппа RND.
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"Это глубоко неприлично", - добавил он, комментируя эти слухи.
Издание Spiegel сообщило в декабре, что в ХДС циркулируют слухи о том, что канцлер в ближайшие дни может отправиться в Москву с "мирной миссией". В пресс-службе кабмина Германии сообщили РИА Новости, что информация СМИ о возможном скором визите главы правительства в Москву является вымыслом.
 
Олаф ШольцГЕРМАНИЯРОССИЯ
 
 
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