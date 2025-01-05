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Шри-Ланка в 2025 году ждет у себя около 350 тысяч россиян
Шри-Ланка в 2025 году ждет у себя около 350 тысяч россиян - 05.01.2025, ПРАЙМ
Шри-Ланка в 2025 году ждет у себя около 350 тысяч россиян
Шри-Ланка готовится в 2025 году принять у себя не менее 350 тысяч российских туристов, заявил РИА Новости посол республики в Москве Пакир Амза. | 05.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Шри-Ланка готовится в 2025 году принять у себя не менее 350 тысяч российских туристов, заявил РИА Новости посол республики в Москве Пакир Амза. "В 2023 году число российских туристов на Шри-Ланке выросло до 197 тысяч. В этом (2024 – ред.) году их количество должно достигнуть 200 тысяч, следует из данных туристических властей Шри-Ланки, и цель на 2025 год – 350 тысяч человек", - рассказал Амза. Шри-Ланка является всесезонным туристическим направлением, поэтому туристам из России можно круглый год приезжать на остров для отдыха, рассказал РИА Новости посол республики в РФ Пакир Амза."Шри-Ланка – это всесезонное направление, мы гордо называем себя "благословенная страна", где лето каждый день. Поэтому мы готовы принять российских туристов в любое время, когда они захотят приехать. Но традиционно россияне посещают Шри-Ланку зимой", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, когда лучше посещать остров.Ранее посольство сообщало РИА Новости, что после отмены виз для россиян ожидает наплыва туристов из РФ. Шри-Ланка – островное государство в Южной Азии, находится на одноименном острове, является популярным туристическим направлением у россиян. Остров славится своими пляжами и природой.
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шри-ланка, россия, выездной туризм
ШРИ-ЛАНКА, РОССИЯ, выездной туризм
Шри-Ланка в 2025 году ждет у себя около 350 тысяч россиян
Посол Амза: Шри-Ланка в 2025 году ждет у себя около 350 тысяч россиян
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Шри-Ланка готовится в 2025 году принять у себя не менее 350 тысяч российских туристов, заявил РИА Новости посол республики в Москве Пакир Амза.
"В 2023 году число российских туристов на Шри-Ланке выросло до 197 тысяч. В этом (2024 – ред.) году их количество должно достигнуть 200 тысяч, следует из данных туристических властей Шри-Ланки, и цель на 2025 год – 350 тысяч человек", - рассказал Амза.
Шри-Ланка является всесезонным туристическим направлением, поэтому туристам из России можно круглый год приезжать на остров для отдыха, рассказал РИА Новости посол республики в РФ Пакир Амза.
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"Шри-Ланка – это всесезонное направление, мы гордо называем себя "благословенная страна", где лето каждый день. Поэтому мы готовы принять российских туристов в любое время, когда они захотят приехать. Но традиционно россияне посещают Шри-Ланку зимой", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, когда лучше посещать остров.
Ранее посольство сообщало РИА Новости, что после отмены виз для россиян ожидает наплыва туристов из РФ.
Шри-Ланка – островное государство в Южной Азии, находится на одноименном острове, является популярным туристическим направлением у россиян. Остров славится своими пляжами и природой.