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Тирасполь отказывается закупать газ на рынках, заявили в "Молдовагазе"

Тирасполь отказывается закупать газ на рынках, заявили в "Молдовагазе" - 05.01.2025, ПРАЙМ

Тирасполь отказывается закупать газ на рынках, заявили в "Молдовагазе"

Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома", заявил врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T16:27+0300

2025-01-05T16:27+0300

2025-01-05T16:27+0300

молдавия

приднестровье

газпром

молдовагаз

поставки газа

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КИШИНЕВ, 5 янв - ПРАЙМ. Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома", заявил врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. Российская компания "Газпром" ранее сообщила, что лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. Ранее министерство экономического развития ПМР информировало, что в Приднестровье с 3 января пройдут веерные отключения электроэнергии. Кишинев предлагал Тирасполю помощь в закупке газа на фондовых рынках, но получил отказ. "Они мотивируют отказ тем, что все еще ждут восстановления поставок природного газа от "Газпрома" и рекомендуют продолжить переговоры с "Газпромом". Я думаю, они должны понять, что если поставки от "Газпрома" не будут восстановлены, то единственный выход - закупать газ на фондовых рынках, за него придется платить. Другого решения нет", - сказал Чебан в комментарии телеканалу Pro TV. Он добавил, что переговоры с Тирасполем по этой теме продолжатся. Чебан отметил, что "Тираспольтрансгаз" не может самостоятельно закупать газ, поскольку у него нет соответствующей лицензии. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

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молдавия, приднестровье, газпром, молдовагаз, поставки газа