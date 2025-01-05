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Назван объем товарооборота России с провинциями КНР Ляонин и Цзилинь
Назван объем товарооборота России с провинциями КНР Ляонин и Цзилинь - 05.01.2025, ПРАЙМ
Назван объем товарооборота России с провинциями КНР Ляонин и Цзилинь
Общий товарооборот России с китайскими северо-восточными провинциями Ляонин и Цзилинь в январе-ноябре 2024 года превысил 8 миллиардов долларов, заявила в... | 05.01.2025, ПРАЙМ
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ПЕКИН, 5 янв - ПРАЙМ. Общий товарооборот России с китайскими северо-восточными провинциями Ляонин и Цзилинь в январе-ноябре 2024 года превысил 8 миллиардов долларов, заявила в интервью РИА Новости генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова. Как рассказала генконсул, по данным главного таможенного управления КНР, в 2023 году двусторонний товарооборот России и Китая превысил отметку в 240 миллиардов долларов, объем торговли РФ с Ляонином вырос на 53%, достигнув 7,8 миллиарда долларов, с Цзилинем – 4,2 миллиарда долларов, рост составил 71,5%. "В январе-ноябре 2024 года показатели составили 4,9 миллиарда долларов США (-32,3%) и 3,5 миллиарда долларов США (-5,4%) соответственно", - указала Прыжкова. По словам генконсула, отечественные компании приобретают в Цзилине тракторы, легковые автомобили и мобильные телефоны, в Ляонине – материалы из пластика, нелегированную сталь и сырье для органического синтеза. "Поставляют на рынок провинций консульского округа сырую нефть, нефтепродукты, каменный уголь, морепродукты и товары народного потребления", - рассказала Прыжкова. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 222,774 миллиарда долларов. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.
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Назван объем товарооборота России с провинциями КНР Ляонин и Цзилинь
Товарооборот России с провинциями Ляонин и Цзилинь в январе-ноябре превысил $8 млрд
ПЕКИН, 5 янв - ПРАЙМ. Общий товарооборот России с китайскими северо-восточными провинциями Ляонин и Цзилинь в январе-ноябре 2024 года превысил 8 миллиардов долларов, заявила в интервью РИА Новости генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова.
Как рассказала генконсул, по данным главного таможенного управления КНР, в 2023 году двусторонний товарооборот России и Китая превысил отметку в 240 миллиардов долларов, объем торговли РФ с Ляонином вырос на 53%, достигнув 7,8 миллиарда долларов, с Цзилинем – 4,2 миллиарда долларов, рост составил 71,5%.
"В январе-ноябре 2024 года показатели составили 4,9 миллиарда долларов США (-32,3%) и 3,5 миллиарда долларов США (-5,4%) соответственно", - указала Прыжкова.
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По словам генконсула, отечественные компании приобретают в Цзилине тракторы, легковые автомобили и мобильные телефоны, в Ляонине – материалы из пластика, нелегированную сталь и сырье для органического синтеза.
"Поставляют на рынок провинций консульского округа сырую нефть, нефтепродукты, каменный уголь, морепродукты и товары народного потребления", - рассказала Прыжкова.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 222,774 миллиарда долларов.
Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 15.00 мск.