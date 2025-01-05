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Мелони встретилась в США с Трампом

Мелони встретилась в США с Трампом - 05.01.2025, ПРАЙМ

Мелони встретилась в США с Трампом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, передает агентство... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T08:47+0300

2025-01-05T08:47+0300

2025-01-05T08:47+0300

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, передает агентство Блумберг. "Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прилетела в субботу во Флориду и встретилась с избранным президентом Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго", - говорится в сообщении агентства. По данным агентства, Трамп и Мелони вместе посетили показ фильма. "Это очень захватывающе, я здесь с фантастической женщиной, премьер-министром Италии. Она действительно взяла штурмом Европу, да и всех остальных, и мы сегодня просто ужинаем", - сказал Трамп о Мелони. Сенатор Марко Рубио, кандидат Трампа на пост следующего госсекретаря США, назвал Мелони "прекрасным союзником и сильным лидером". Как отмечает агентство, после победы на выборах президента США Трампа уже посетили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Действующий президент США Джо Байден в январе отправится в Италию, он посетит Рим с 9 по 12 января. Срок работы Байдена на посту президента завершается 20 января, поэтому командировка станет для него последней в этом качестве. На выборах президента США 5 ноября 2024 года победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.

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сша, италия, дональд трамп, джорджа мелони