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СМИ узнали об отношении республиканцев к идеям Трампа о Панамском канале - 05.01.2025, ПРАЙМ
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СМИ узнали об отношении республиканцев к идеям Трампа о Панамском канале
СМИ узнали об отношении республиканцев к идеям Трампа о Панамском канале - 05.01.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали об отношении республиканцев к идеям Трампа о Панамском канале
Высокопоставленные члены партии республиканцев в американском конгрессе не видят способов реализации идей одержавшего победу в президентской гонке в США... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T15:48+0300
2025-01-05T15:48+0300
политика
сша
дональд трамп
гренландия
панамский канал
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Высокопоставленные члены партии республиканцев в американском конгрессе не видят способов реализации идей одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда Трампа, который ранее заявлял, что намерен потребовать возвращения Панамского канала в собственность США, и выражал претензии на территорию Гренландии. Об этом пишет издание Hill. Отмечается, что представители партии в основном расценивают идеи Трампа в отношении Гренландии как нелепые. При этом они проявляют осторожность и не хотят вступать с ним в открытую конфронтацию. Республиканцы также считают маловероятным возращение контроля над Панамским каналом, а ряд республиканских законодателей полагают, что в интересах США — обеспечить нейтралитет канала. Трамп заявил 22 декабря, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в собственность США из-за высоких тарифов на проход через него. Он подчеркнул, что канал критически важен для американской торговли и оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее назвал заявление Трампа проявлением грубого исторического невежества. Трамп также назвал "абсолютной необходимостью" для Вашингтона владеть Гренландией. Таким образом, он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
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сша
гренландия
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сша, дональд трамп, гренландия, панамский канал
Политика, США, Дональд Трамп, Гренландия, Панамский канал
15:48 05.01.2025
 
СМИ узнали об отношении республиканцев к идеям Трампа о Панамском канале

Hill: республиканцы не видят путей реализации идей Трампа по Панамскому каналу

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Высокопоставленные члены партии республиканцев в американском конгрессе не видят способов реализации идей одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда Трампа, который ранее заявлял, что намерен потребовать возвращения Панамского канала в собственность США, и выражал претензии на территорию Гренландии. Об этом пишет издание Hill.
Отмечается, что представители партии в основном расценивают идеи Трампа в отношении Гренландии как нелепые. При этом они проявляют осторожность и не хотят вступать с ним в открытую конфронтацию. Республиканцы также считают маловероятным возращение контроля над Панамским каналом, а ряд республиканских законодателей полагают, что в интересах США — обеспечить нейтралитет канала.
Трамп заявил 22 декабря, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в собственность США из-за высоких тарифов на проход через него. Он подчеркнул, что канал критически важен для американской торговли и оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее назвал заявление Трампа проявлением грубого исторического невежества.
Трамп также назвал "абсолютной необходимостью" для Вашингтона владеть Гренландией. Таким образом, он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
Эксперт оценил вероятность глобальной торговой войны из-за Трампа
07:16
 
ПолитикаСШАДональд ТрампГренландияПанамский канал
 
 
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