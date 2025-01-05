https://1prime.ru/20250105/turpotok-854033335.html

Турпоток в Волгоградскую область в 2024 году вырос на 8,9 процента

Турпоток в Волгоградскую область в 2024 году вырос на 8,9 процента - 05.01.2025, ПРАЙМ

Турпоток в Волгоградскую область в 2024 году вырос на 8,9 процента

Два миллиона человек посетили Волгоградскую область в 2024 году, что почти на 9% больше, чем в 2023 году, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T14:32+0300

2025-01-05T14:32+0300

2025-01-05T14:32+0300

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волгоград

турпоток

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ВОЛГОГРАД, 5 янв - ПРАЙМ. Два миллиона человек посетили Волгоградскую область в 2024 году, что почти на 9% больше, чем в 2023 году, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации региона. "Все больше гостей посещают волгоградский регион: по итогам 2024 объем турпотока составил два миллиона человек, что на 8,9% больше по отношению к 2023 году", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что наибольшее количество туристов прибывает в регион в мае, в 2024 году в этот месяц область посетили 205 тысяч человек.

https://1prime.ru/20241227/turpotok-853900024.html

волгоградская область

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россия, волгоградская область, туризм, волгоград, турпоток