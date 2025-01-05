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Турпоток в Волгоградскую область в 2024 году вырос на 8,9 процента
Турпоток в Волгоградскую область в 2024 году вырос на 8,9 процента - 05.01.2025, ПРАЙМ
Турпоток в Волгоградскую область в 2024 году вырос на 8,9 процента
Два миллиона человек посетили Волгоградскую область в 2024 году, что почти на 9% больше, чем в 2023 году, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T14:32+0300
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ВОЛГОГРАД, 5 янв - ПРАЙМ. Два миллиона человек посетили Волгоградскую область в 2024 году, что почти на 9% больше, чем в 2023 году, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации региона. "Все больше гостей посещают волгоградский регион: по итогам 2024 объем турпотока составил два миллиона человек, что на 8,9% больше по отношению к 2023 году", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что наибольшее количество туристов прибывает в регион в мае, в 2024 году в этот месяц область посетили 205 тысяч человек.
https://1prime.ru/20241227/turpotok-853900024.html
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Экономика, РОССИЯ, Волгоградская область, Туризм, ВОЛГОГРАД, турпоток
Турпоток в Волгоградскую область в 2024 году вырос на 8,9 процента
Турпоток в Волгоградскую область в 2024 году вырос почти на 9% до 2 млн человек
ВОЛГОГРАД, 5 янв - ПРАЙМ. Два миллиона человек посетили Волгоградскую область в 2024 году, что почти на 9% больше, чем в 2023 году, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации региона.
"Все больше гостей посещают волгоградский регион: по итогам 2024 объем турпотока составил два миллиона человек, что на 8,9% больше по отношению к 2023 году", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что наибольшее количество туристов прибывает в регион в мае, в 2024 году в этот месяц область посетили 205 тысяч человек.
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