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Названо число выданных Россией иностранцам электронных виз
Названо число выданных Россией иностранцам электронных виз - 05.01.2025, ПРАЙМ
Названо число выданных Россией иностранцам электронных виз
Россия в январе-ноябре 2024 года выдала более 600 тысяч электронных виз, из них почти половину – китайским гражданам, заявила в интервью РИА Новости генеральный | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T08:33+0300
2025-01-05T08:33+0300
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ПЕКИН, 5 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре 2024 года выдала более 600 тысяч электронных виз, из них почти половину – китайским гражданам, заявила в интервью РИА Новости генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова. "С января по июль 2023 года, первого после отмены антиковидных ограничений в Китае, генконсульство наблюдало приток заявлений на оформление туристических виз в Россию: ежемесячно их число составляло более 0,8 тысячи", - рассказала Прыжкова. При этом генконсул отметила, что с августа 2023 года по конец 2024 года их количество уменьшилось до 0,6 тысячи. "Подобное снижение не связано с изменением востребованности российского направления, а является следствием возобновления работы системы единой электронной визы", - пояснила Прыжкова. По ее словам, преимущества системы очевидны: заполнение и подача заявления онлайн, четыре дня на получение решения, в три раза меньше стоимость. "Я думаю, это объясняет рост популярности использования ЕЭВ в Китае. Россия в 2024 году (январь-ноябрь) выдала более 600 тысяч электронных виз, из них почти половину – китайским гражданам, которые традиционно отдают предпочтение путешествиям в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Иркутск, Владивосток, Хабаровск и так далее", - рассказала она. По словам дипломата, все больше туристов из КНР посещают Архангельск, Мурманск и Териберку, у китайской молодежи спросом пользуются поездки в Сочи."Все больше туристов из КНР посещают Архангельск, Мурманск и Териберку, а также так называемые "красные маршруты", проходящие по памятным местам, связанным с историей коммунистической партии нашей страны и ее революционным прошлым", - рассказала Прыжкова.Она отметила, что у китайской молодежи спросом пользуются поездки в Сочи, где проходили XXII зимние Олимпийские игры."Республика Татарстан, благодаря своей уникальной архитектуре и смешению религий, стала местом притяжения путешественников из Китая. Интересны и некоторые направления экологического туризма, в том числе в Камчатский край китайские туристы едут, чтобы вдохновиться уникальным ландшафтом и богатой фауной", - рассказала генконсул.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 5 января в 15:00 мск.
https://1prime.ru/20240516/turizm-848227464.html
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визы, туризм, россия, китай
визы, Туризм, РОССИЯ, КИТАЙ
Названо число выданных Россией иностранцам электронных виз
Россия в 2024 году выдала более 600 тысяч электронных виз, половину - туристам из КНР
ПЕКИН, 5 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре 2024 года выдала более 600 тысяч электронных виз, из них почти половину – китайским гражданам, заявила в интервью РИА Новости генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова.
"С января по июль 2023 года, первого после отмены антиковидных ограничений в Китае, генконсульство наблюдало приток заявлений на оформление туристических виз в Россию: ежемесячно их число составляло более 0,8 тысячи", - рассказала Прыжкова.
При этом генконсул отметила, что с августа 2023 года по конец 2024 года их количество уменьшилось до 0,6 тысячи.
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"Подобное снижение не связано с изменением востребованности российского направления, а является следствием возобновления работы системы единой электронной визы", - пояснила Прыжкова.
По ее словам, преимущества системы очевидны: заполнение и подача заявления онлайн, четыре дня на получение решения, в три раза меньше стоимость.
"Я думаю, это объясняет рост популярности использования ЕЭВ в Китае. Россия в 2024 году (январь-ноябрь) выдала более 600 тысяч электронных виз, из них почти половину – китайским гражданам, которые традиционно отдают предпочтение путешествиям в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Иркутск, Владивосток, Хабаровск и так далее", - рассказала она.
По словам дипломата, все больше туристов из КНР посещают Архангельск, Мурманск и Териберку, у китайской молодежи спросом пользуются поездки в Сочи.
"Все больше туристов из КНР посещают Архангельск, Мурманск и Териберку, а также так называемые "красные маршруты", проходящие по памятным местам, связанным с историей коммунистической партии нашей страны и ее революционным прошлым", - рассказала Прыжкова.
Она отметила, что у китайской молодежи спросом пользуются поездки в Сочи, где проходили XXII зимние Олимпийские игры.
"Республика Татарстан, благодаря своей уникальной архитектуре и смешению религий, стала местом притяжения путешественников из Китая. Интересны и некоторые направления экологического туризма, в том числе в Камчатский край китайские туристы едут, чтобы вдохновиться уникальным ландшафтом и богатой фауной", - рассказала генконсул.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
5 января в 15:00 мск.