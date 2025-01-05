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Автоперевозчики рассказали, чего ждут от автошкол - 05.01.2025, ПРАЙМ
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Автоперевозчики рассказали, чего ждут от автошкол
Автоперевозчики рассказали, чего ждут от автошкол - 05.01.2025, ПРАЙМ
Автоперевозчики рассказали, чего ждут от автошкол
Средний возраст по России водителей в грузоперевозках за последние годы вырос с 48 до 54 лет, для предотвращения дефицита кадров в отрасли автошколам необходимо | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T10:32+0300
2025-01-05T10:32+0300
экономика
автоперевозки
рынок труда
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Средний возраст по России водителей в грузоперевозках за последние годы вырос с 48 до 54 лет, для предотвращения дефицита кадров в отрасли автошколам необходимо модернизировать образовательные программы, обучать основам профессии "водитель-экспедитор" и готовить водителей на современной технике, поделился мнением с РИА Новости председатель комитета по транспортной логистике "Деловой России", президент "Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов" Вадим Филатов. "В первую очередь важно решить проблему обострения дефицита водителей грузовиков, из-за которой простаивают уже более 10% автопарков компаний по всей России. За последние годы средний возраст этой категории сотрудников увеличился с 48 до 54 лет", - отметил Филатов. По его словам, если в ближайшее время не запустить меры, которые будут способствовать решению проблемы дефицита кадров, то к 2030 году, когда средний возраст водителей категории "CE" достигнет предпенсионной отметки, большая часть сотрудников покинет профессию и Россия может столкнуться с масштабным логистическим кризисом. "Сейчас молодежь редко приходит в профессию, в том числе из-за высокой стоимости обучения, которая составляет 120 тысяч рублей, а также длительного срока подготовки - до полутора лет, с учетом перерыва между обучением на категории "C" и "CE". Не хватает и автошкол: обучением водителей категории "CE" занимаются менее половины площадок по всей стране", - отметил Филатов. Он подчеркнул, что на сегодняшний день бизнес нацелен на то, чтобы автошколы проводили подготовку водителей на современной технике, а также обучали основам профессии "водитель-экспедитор". Кроме того, необходимо кардинально сократить время обучения водителей категории "СЕ" с полутора лет до трех месяцев, внедрив в программу подготовки сквозные модули, заключил Филатов.
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автоперевозки, рынок труда
Экономика, автоперевозки, рынок труда
10:32 05.01.2025
 
Автоперевозчики рассказали, чего ждут от автошкол

Бизнес РФ ждет от автошкол помощи в свете дефицита водителей грузовиков

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДвижение автомобилей на 27 км МКАД в Москве
Движение автомобилей на 27 км МКАД в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Средний возраст по России водителей в грузоперевозках за последние годы вырос с 48 до 54 лет, для предотвращения дефицита кадров в отрасли автошколам необходимо модернизировать образовательные программы, обучать основам профессии "водитель-экспедитор" и готовить водителей на современной технике, поделился мнением с РИА Новости председатель комитета по транспортной логистике "Деловой России", президент "Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов" Вадим Филатов.
"В первую очередь важно решить проблему обострения дефицита водителей грузовиков, из-за которой простаивают уже более 10% автопарков компаний по всей России. За последние годы средний возраст этой категории сотрудников увеличился с 48 до 54 лет", - отметил Филатов.
По его словам, если в ближайшее время не запустить меры, которые будут способствовать решению проблемы дефицита кадров, то к 2030 году, когда средний возраст водителей категории "CE" достигнет предпенсионной отметки, большая часть сотрудников покинет профессию и Россия может столкнуться с масштабным логистическим кризисом.
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"Сейчас молодежь редко приходит в профессию, в том числе из-за высокой стоимости обучения, которая составляет 120 тысяч рублей, а также длительного срока подготовки - до полутора лет, с учетом перерыва между обучением на категории "C" и "CE". Не хватает и автошкол: обучением водителей категории "CE" занимаются менее половины площадок по всей стране", - отметил Филатов.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день бизнес нацелен на то, чтобы автошколы проводили подготовку водителей на современной технике, а также обучали основам профессии "водитель-экспедитор". Кроме того, необходимо кардинально сократить время обучения водителей категории "СЕ" с полутора лет до трех месяцев, внедрив в программу подготовки сквозные модули, заключил Филатов.
 
Экономикаавтоперевозкирынок труда
 
 
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