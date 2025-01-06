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Алиев заявил, что Баку требует наказания виновных по делу об авиакатастрофе

Алиев заявил, что Баку требует наказания виновных по делу об авиакатастрофе - 06.01.2025, ПРАЙМ

Алиев заявил, что Баку требует наказания виновных по делу об авиакатастрофе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что требует наказания виновных по делу о крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines у казахстанского города... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T13:05+0300

2025-01-06T13:05+0300

2025-01-06T13:16+0300

происшествия

владимир путин

ильхам алиев

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авиакатастрофа

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БАКУ, 6 янв – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что требует наказания виновных по делу о крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines у казахстанского города Актау. "Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", - сказал президент в ходе встречи с членами семей погибшего в катастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками. Алиев заявил, что в настоящее время идет процесс расшифровки черных ящиков самолета. "Сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков."Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все встанет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней", - сказал он.Кроме того, Алиев заявил, что при координации между ВС и гражданскими службами России трагедии можно было бы избежать. "Если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства над городом Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы координация между Вооруженными силами и гражданскими службами Российской Федерации, этой трагедии можно было бы избежать", - сказал он.По его словам, операция "ковер" в Грозном, означающая закрытие воздушного пространства, была объявлена после того, как самолет был сбит с земли.Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.Следовавший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines разбился утром 25 декабря близ города Актау на западе Казахстана. На борту лайнера, по данным компании, были 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек; по информации посольства России, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, были 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолетподвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что слышали звук взрыва при пролете над Грозным. В субботу, 28 декабря, пресс-служба Кремля сообщала, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Алиевым, собеседники подробно обсудили вопросы, связанные с катастрофой. Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве РФ. В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно делало попытку зайти на посадку в аэропорт Грозного, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, а российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения. Отмечалось, что профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют на месте крушения. Следственный комитет РФ после авиакатастрофы возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, допрашиваются гражданские и военные специалисты. В воскресенье, 29 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Алиев провели еще один телефонный разговор. Главы государств продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением.

https://1prime.ru/20241229/krushenie-853950037.html

азербайджан

казахстан

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владимир путин, ильхам алиев, россия, азербайджан, казахстан, azal, авиакатастрофа, авиакомпании