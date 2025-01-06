https://1prime.ru/20250106/aliev-854043658.html
Алиев заявил, что Баку требует наказания виновных по делу об авиакатастрофе
Алиев заявил, что Баку требует наказания виновных по делу об авиакатастрофе - 06.01.2025, ПРАЙМ
Алиев заявил, что Баку требует наказания виновных по делу об авиакатастрофе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что требует наказания виновных по делу о крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines у казахстанского города... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T13:05+0300
2025-01-06T13:05+0300
2025-01-06T13:16+0300
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БАКУ, 6 янв – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что требует наказания виновных по делу о крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines у казахстанского города Актау. "Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", - сказал президент в ходе встречи с членами семей погибшего в катастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками. Алиев заявил, что в настоящее время идет процесс расшифровки черных ящиков самолета. "Сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков."Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все встанет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней", - сказал он.Кроме того, Алиев заявил, что при координации между ВС и гражданскими службами России трагедии можно было бы избежать. "Если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства над городом Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы координация между Вооруженными силами и гражданскими службами Российской Федерации, этой трагедии можно было бы избежать", - сказал он.По его словам, операция "ковер" в Грозном, означающая закрытие воздушного пространства, была объявлена после того, как самолет был сбит с земли.Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.Следовавший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines разбился утром 25 декабря близ города Актау на западе Казахстана. На борту лайнера, по данным компании, были 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек; по информации посольства России, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, были 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолетподвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что слышали звук взрыва при пролете над Грозным. В субботу, 28 декабря, пресс-служба Кремля сообщала, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Алиевым, собеседники подробно обсудили вопросы, связанные с катастрофой. Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве РФ. В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно делало попытку зайти на посадку в аэропорт Грозного, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, а российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения. Отмечалось, что профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют на месте крушения. Следственный комитет РФ после авиакатастрофы возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, допрашиваются гражданские и военные специалисты. В воскресенье, 29 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Алиев провели еще один телефонный разговор. Главы государств продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением.
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владимир путин, ильхам алиев, россия, азербайджан, казахстан, azal, авиакатастрофа, авиакомпании
Происшествия, Владимир Путин, Ильхам Алиев, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, AZAL, авиакатастрофа, авиакомпании
Алиев заявил, что Баку требует наказания виновных по делу об авиакатастрофе
Алиев заявил, что Баку требует наказания виновных по делу об авиакатастрофе близ Актау
БАКУ, 6 янв – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что требует наказания виновных по делу о крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines у казахстанского города Актау.
"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", - сказал президент в ходе встречи с членами семей погибшего в катастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.
Алиев заявил, что в настоящее время идет процесс расшифровки черных ящиков самолета. "Сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков.
Путин и Алиев обсудили крушение самолета AZAL возле Актау
"Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все встанет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней", - сказал он.
Кроме того, Алиев заявил, что при координации между ВС и гражданскими службами России трагедии можно было бы избежать.
"Если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства над городом Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы координация между Вооруженными силами и гражданскими службами Российской Федерации, этой трагедии можно было бы избежать", - сказал он.
По его словам, операция "ковер" в Грозном, означающая закрытие воздушного пространства, была объявлена после того, как самолет был сбит с земли.
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.
Следовавший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines разбился утром 25 декабря близ города Актау на западе Казахстана. На борту лайнера, по данным компании, были 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек; по информации посольства России, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, были 16 российских граждан.
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолетподвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что слышали звук взрыва при пролете над Грозным.
В субботу, 28 декабря, пресс-служба Кремля сообщала, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Алиевым, собеседники подробно обсудили вопросы, связанные с катастрофой. Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве РФ. В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно делало попытку зайти на посадку в аэропорт Грозного, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, а российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения. Отмечалось, что профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют на месте крушения.
Следственный комитет РФ после авиакатастрофы возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, допрашиваются гражданские и военные специалисты.
В воскресенье, 29 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Алиев провели еще один телефонный разговор. Главы государств продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением.