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Австрийская партия свободы получила мандат на коалиционные переговоры - 06.01.2025, ПРАЙМ
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Австрийская партия свободы получила мандат на коалиционные переговоры
Австрийская партия свободы получила мандат на коалиционные переговоры - 06.01.2025, ПРАЙМ
Австрийская партия свободы получила мандат на коалиционные переговоры
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил в понедельник, что предоставил руководителю правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберту Киклю мандат на... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T15:48+0300
2025-01-06T15:48+0300
австрия
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил в понедельник, что предоставил руководителю правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберту Киклю мандат на ведение коалиционных переговоров с целью формирования кабинета министров страны. "Господин Кикль уверен, что сможет найти жизнеспособные решения в рамках правительственных переговоров – и он хочет взять на себя эту ответственность. Я прямо спросил его об этом. Поэтому я поручил ему начать переговоры о формировании федерального правительства с Австрийской народной партией (АНП - ред.)", - сказал Ван дер Беллен. Трансляцию его выступления вёл YouTube-канал немецкого издания Spiegel. В субботу канцлер Австрии Карл Нехаммер от АНП после провала коалиционных переговоров сообщил, что покинет пост канцлера, а также уйдет с должности руководителя партии. Временно возглавивший АНП Кристиан Штокер заявил о готовности к переговорам с АПС. Ван дер Беллен до этого заявил, что передает мандат на формирование правительства Нехаммеру в связи с тем, что ни АНП, ни социал-демократы не согласились формировать правительство с правой АПС, одержавшей победу на выборах. В пятницу стало известно, что коалиционные переговоры АНП с социал-демократами и партией NEOS провалились и последняя выходит из переговорного процесса, а в субботу Нехаммер объявил, что ему не удалось договориться и с социал-демократами.
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австрия
АВСТРИЯ
15:48 06.01.2025
 
Австрийская партия свободы получила мандат на коалиционные переговоры

Президент Австрии заявил, что поручил правой АПС вести коалиционные переговоры

© fotolia.com / Pavle" Австрия
 Австрия - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© fotolia.com / Pavle
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил в понедельник, что предоставил руководителю правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберту Киклю мандат на ведение коалиционных переговоров с целью формирования кабинета министров страны.
"Господин Кикль уверен, что сможет найти жизнеспособные решения в рамках правительственных переговоров – и он хочет взять на себя эту ответственность. Я прямо спросил его об этом. Поэтому я поручил ему начать переговоры о формировании федерального правительства с Австрийской народной партией (АНП - ред.)", - сказал Ван дер Беллен. Трансляцию его выступления вёл YouTube-канал немецкого издания Spiegel.
В субботу канцлер Австрии Карл Нехаммер от АНП после провала коалиционных переговоров сообщил, что покинет пост канцлера, а также уйдет с должности руководителя партии. Временно возглавивший АНП Кристиан Штокер заявил о готовности к переговорам с АПС.
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Ван дер Беллен до этого заявил, что передает мандат на формирование правительства Нехаммеру в связи с тем, что ни АНП, ни социал-демократы не согласились формировать правительство с правой АПС, одержавшей победу на выборах. В пятницу стало известно, что коалиционные переговоры АНП с социал-демократами и партией NEOS провалились и последняя выходит из переговорного процесса, а в субботу Нехаммер объявил, что ему не удалось договориться и с социал-демократами.
 
АВСТРИЯ
 
 
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