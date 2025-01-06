https://1prime.ru/20250106/avstriya-854052824.html

Австрийская партия свободы получила мандат на коалиционные переговоры

Австрийская партия свободы получила мандат на коалиционные переговоры - 06.01.2025, ПРАЙМ

Австрийская партия свободы получила мандат на коалиционные переговоры

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил в понедельник, что предоставил руководителю правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберту Киклю мандат на... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T15:48+0300

2025-01-06T15:48+0300

2025-01-06T15:48+0300

австрия

https://cdnn.1prime.ru/img/76367/91/763679104_0:121:3021:1820_1920x0_80_0_0_43506e7b5b1531a4ccb443c455ab2055.jpg

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил в понедельник, что предоставил руководителю правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберту Киклю мандат на ведение коалиционных переговоров с целью формирования кабинета министров страны. "Господин Кикль уверен, что сможет найти жизнеспособные решения в рамках правительственных переговоров – и он хочет взять на себя эту ответственность. Я прямо спросил его об этом. Поэтому я поручил ему начать переговоры о формировании федерального правительства с Австрийской народной партией (АНП - ред.)", - сказал Ван дер Беллен. Трансляцию его выступления вёл YouTube-канал немецкого издания Spiegel. В субботу канцлер Австрии Карл Нехаммер от АНП после провала коалиционных переговоров сообщил, что покинет пост канцлера, а также уйдет с должности руководителя партии. Временно возглавивший АНП Кристиан Штокер заявил о готовности к переговорам с АПС. Ван дер Беллен до этого заявил, что передает мандат на формирование правительства Нехаммеру в связи с тем, что ни АНП, ни социал-демократы не согласились формировать правительство с правой АПС, одержавшей победу на выборах. В пятницу стало известно, что коалиционные переговоры АНП с социал-демократами и партией NEOS провалились и последняя выходит из переговорного процесса, а в субботу Нехаммер объявил, что ему не удалось договориться и с социал-демократами.

https://1prime.ru/20241212/gaz-853528147.html

австрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

австрия