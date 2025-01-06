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Он выстрелит: российскому рынку выпадет джокер в 2025 году

Он выстрелит: российскому рынку выпадет джокер в 2025 году - 06.01.2025, ПРАЙМ

Он выстрелит: российскому рынку выпадет джокер в 2025 году

2025 год приготовил всем нам ряд экономических и геополитических угроз. Изменение налоговой базы, качели рубля, строгость Банка России и глобальная... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T04:04+0300

2025-01-06T04:04+0300

2025-01-06T04:04+0300

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МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ, Олег Обухов. 2025 год приготовил всем нам ряд экономических и геополитических угроз. Изменение налоговой базы, качели рубля, строгость Банка России и глобальная волатильность будут задавать минорный тон торгов. Без оптимизма смотрят аналитики на то, что гнев Запада сменится на милость. Год Зеленой Деревянной Змеи потребует от участников рынка гибкости, бдительности и мудрости в поиске новых стратегий управления рисками.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеИнвестиционная дилеммаУтешить особо нечем. Эксперты, как правило, с этих слов начинают свои прогнозы по фондовому рынку России. Несколько лет продолжается затяжной спад, который начался еще в пандемийный период. Движение по нисходящей усугубили санкций и жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России. Еще один негативный фактор для российских площадок заключается в политике регулирования, говорит финансист Лазарь Бадалов."Деление на квалифицированных и неквалифицированных игроков сократило возможности для инвестиций. В таких условиях пропадает мотивация вкладываться в ценные бумаги. С другой стороны, у российского рынка из-за недооцененности появился колоссальный потенциал. Ближайшие два года могут стать переломными. Как только Банк России перейдет к смягчению ДКП, а геополитическая ситуация стабилизируется, инвесторы обязательно обратят взор на подешевевшие активы. Российский рынок заждался позитивных новостей, которые могут сменить тренд", – отметил эксперт.Стабильность против рискаМинорное настроение инвесторов аналитики оправдывают комплексом факторов, которые вынуждают искать безопасные гавани для своих капиталов. В 2025 году, вероятно, усилится отток инвестиций из фондового рынка России. Одна из причин – привлекательность банковских депозитов, констатирует доцент Института мировой экономики и бизнеса Владимир Григорьев."Для большей части инвесторов гарантия высокой доходности депозитов выше 20 процентов годовых, разумеется, более привлекательна, чем гипотетичность негарантированной возможности заработать столько же или несколько больше на фондовом рынке. Дополнительный демотивирующий фактор – девальвация рубля относительно ключевых валют. Доход на депозит, конечно, тоже девальвируется, но он, в отличие от фондового рынка, гарантирован. Валютный курс в 2025 году будет нестабильным по причине как дисбаланса объема экспортной выручки и спроса импортеров, так и санкций", – уточнил экономист.Одни в поле – воинИной раз в высказываниях российских аналитиков слышны нотки оптимизма, когда они рассуждают о якобы "пророссийской" позиции избранного президента Дональда Трампа. Однако пожертвовать Украиной и даже смягчить санкции он будет готов только в обмен на выгодные для США уступки со стороны России. В особенности – на сворачивание тесных связей с Ираном и Китаем. Определенно Россия на это не пойдет. Значит, геополитическая напряженность останется примерно на том же уровне.Таким образом, перспективы для фондового рынка России выглядят не самыми радужными, продолжает Григорьев."При этом геополитические факторы я бы поставил на последнее место. Сейчас рынок зависит от российских инвесторов, а они за десятилетия нестабильности, иногда сменяющейся короткими периодами стабильности, привыкли ко всему. Геополитические риски их не пугают так, как нерезидентов. Больше негатива в том, что нерезидентов на российском рынке пока ждать не приходится. Мало того, что инвесторы из нейтральных стран не могут заменить западных инвесторов по объему инвестиций, так они из-за санкций даже не выйдут на российский рынок. А санкции – это всерьез и надолго", – подчеркнул эксперт.Фондовые притяженияВполне логичным выглядит то, что те самые нерезиденты уходят на более привлекательные торговые площадки. В числе приоритетных, как можно догадаться с первого раза, фондовые рынки Китая и США, а также ЕС – но лишь отчасти. Первые два – уверенно идут по восходящей, а вот с тенденцией роста на европейском – не все так однозначно. Рынок Китая, например, показывает динамичный рост как по объемам инвестиций в искусственный интеллект и робототехнику, так и по котировкам акций высокотехнологичных компаний. Фондовый рынок США характеризуется стабильно высокой капитализацией и ликвидностью, рассказывает эксперт экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко."По прогнозам экспертов, экономика США в 2025 году сохранит тренд на инновационность, а фондовый рынок останется глобальным центром для инвесторов. Фондовой рынок стран ЕС отличается высокой секторальной диверсификацией. Лидирует сфера ESG-инвестирования (инвестиции в сохранение окружающей среды, позитивное влияние на общество, а также в качество управления компанией – ред.). Тем не менее, усиление финансового и экологического контроля может оказать негативное влияние на развитие фондового рынка в странах ЕС", – указала экономист.Да, перспективы российского фондового рынка выглядят не столь оптимистично по сравнению с мировыми флагманами. Тем не менее, есть акции, на которые стоит обратить внимание, формируя инвестиционный портфель на 2025 год. В приоритете ценные бумаги компаний, которые смогли максимально быстро адаптироваться к нынешним экономическим условиям, продолжает Гомонко."На первом месте – крупнейшие экспортеры: "Газпром", "Лукойл", "Роснефть", "ГМК "Норильский никель" и другие. На втором – компания российского IT-сектора – "Яндекс", которая сегодня активно проводит экспансию в регионы. Третья группа – компании потребительского сектора, например, "Магнит". Прогнозируется, что потребительский сектор покажет увеличение маржинальности на фоне роста внутреннего потребления", – уточнила эксперт.Свет в конце тоннеляПо общему мнению аналитиков, ключевой фактор, который способен заметно приободрить фондовый рынок России – это смягчение политики ЦБ. Получив только сигнал о том, что ключевая ставка не будет расти, инвесторы поймут, что на подходе время восходящего тренда – как на рынке акций, так и на рынке облигаций. Единственное, не стоит рассчитывать, что регулятор понизит ставку до 16-17 процентов раньше середины года, предупреждает Григорьев. "Позитивных изменений можно ждать от дивидендных выплат в первой половине 2025 года. Российские компании – лидеры рынка по-прежнему демонстрируют готовность платить хорошие дивиденды. И это, безусловно, будет способствовать оживлению фондового рынка", – заключил финансист.Стоит также учитывать и такой немаловажный фактор, как поддержку со стороны государства. Она может проявляться в различных формах: от налоговых льгот до субсидирования сфер, которые имеют стратегическое значение для национальной экономики и обладают высоким потенциалом сотрудничества в мировом масштабе. Такой подход власти уже не раз демонстрировали, в частности, в пандемию. И эта тактика не раз себя оправдала, содействуя формированию жизнеспособных бизнес-моделей, готовых выдержать любые катаклизмы. В свою очередь, инвесторы, отмечая стабильность в интересующих их отраслях, могут уверенно, с прицелом на долгосрочную перспективу, формировать портфель из предпочтительных ценных бумаг российского рынка акций.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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сша, российский рынок акций, рынок акций рф, инвестиции