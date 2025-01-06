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Биткоин идет вперед, пробьет вверх $100 тысяч - 06.01.2025, ПРАЙМ
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Биткоин идет вперед, пробьет вверх $100 тысяч
Биткоин идет вперед, пробьет вверх $100 тысяч - 06.01.2025, ПРАЙМ
Биткоин идет вперед, пробьет вверх $100 тысяч
За минувшую неделю биткоин продемонстрировал рост на 4,93%, закрыв торги на уровне $98363, в то время как эфириум показал еще более впечатляющую динамику с... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T11:12+0300
2025-01-06T11:13+0300
биткоин
мнения аналитиков
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. За минувшую неделю биткоин продемонстрировал рост на 4,93%, закрыв торги на уровне $98363, в то время как эфириум показал еще более впечатляющую динамику с ростом в 8,33%. Несмотря на первоначальные трудности с удержанием уровня $93000 и скептицизм относительно создания стратегического резервного фонда в BTC, рынок получил мощную поддержку благодаря действиям MicroStrategy и позитивным новостям от политического истеблишмента и регуляторной сферы, включая переизбрание Майка Джонсона на пост спикера Палаты представителей.Особое внимание стоит обратить на технические аспекты движения цены биткоина. По техническому анализу, декабрьская свеча сформировала "медвежий" сетап с длинной верхней тенью, что может создавать определенные препятствия для дальнейшего роста до обновления исторического максимума. Сейчас критическим уровнем сопротивления выступает отметка $99 600, преодоление которой может открыть путь к более высоким целям. К 11:10 мск биткоин торгуется на отметке $99 469. Однако я обратил внимание на то, что вблизи уровня $104 600 возможна активизация продавцов, особенно учитывая текущую позицию ФРС США.На предстоящей неделе я ожидаю повышенной волатильности в связи с публикацией важных макроэкономических данных США, особенно показателей по занятости в несельскохозяйственном секторе и инфляционным ожиданиям потребителей.Текущий внешний фон остается благоприятным для криптовалют, несмотря на "ястребиную" риторику ФРС США. Я полагаю, что при поддержке европейских трейдеров цена сегодня может достичь уровня $101 200, однако многое будет зависеть от реакции рынка на предстоящие экономические данные и дальнейшие заявления представителей ФРС о монетарной политике.
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2025
Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
биткоин, мнения аналитиков
Биткоин, Мнения аналитиков
11:12 06.01.2025 (обновлено: 11:13 06.01.2025)
 
Биткоин идет вперед, пробьет вверх $100 тысяч

Аналитик Антонов: биткоин может пробить планку в $100 тысяч

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. За минувшую неделю биткоин продемонстрировал рост на 4,93%, закрыв торги на уровне $98363, в то время как эфириум показал еще более впечатляющую динамику с ростом в 8,33%. Несмотря на первоначальные трудности с удержанием уровня $93000 и скептицизм относительно создания стратегического резервного фонда в BTC, рынок получил мощную поддержку благодаря действиям MicroStrategy и позитивным новостям от политического истеблишмента и регуляторной сферы, включая переизбрание Майка Джонсона на пост спикера Палаты представителей.
Особое внимание стоит обратить на технические аспекты движения цены биткоина. По техническому анализу, декабрьская свеча сформировала "медвежий" сетап с длинной верхней тенью, что может создавать определенные препятствия для дальнейшего роста до обновления исторического максимума. Сейчас критическим уровнем сопротивления выступает отметка $99 600, преодоление которой может открыть путь к более высоким целям. К 11:10 мск биткоин торгуется на отметке $99 469. Однако я обратил внимание на то, что вблизи уровня $104 600 возможна активизация продавцов, особенно учитывая текущую позицию ФРС США.
На предстоящей неделе я ожидаю повышенной волатильности в связи с публикацией важных макроэкономических данных США, особенно показателей по занятости в несельскохозяйственном секторе и инфляционным ожиданиям потребителей.
Текущий внешний фон остается благоприятным для криптовалют, несмотря на "ястребиную" риторику ФРС США. Я полагаю, что при поддержке европейских трейдеров цена сегодня может достичь уровня $101 200, однако многое будет зависеть от реакции рынка на предстоящие экономические данные и дальнейшие заявления представителей ФРС о монетарной политике.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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