Биткоин идет вперед, пробьет вверх $100 тысяч

МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. За минувшую неделю биткоин продемонстрировал рост на 4,93%, закрыв торги на уровне $98363, в то время как эфириум показал еще более впечатляющую динамику с ростом в 8,33%. Несмотря на первоначальные трудности с удержанием уровня $93000 и скептицизм относительно создания стратегического резервного фонда в BTC, рынок получил мощную поддержку благодаря действиям MicroStrategy и позитивным новостям от политического истеблишмента и регуляторной сферы, включая переизбрание Майка Джонсона на пост спикера Палаты представителей.Особое внимание стоит обратить на технические аспекты движения цены биткоина. По техническому анализу, декабрьская свеча сформировала "медвежий" сетап с длинной верхней тенью, что может создавать определенные препятствия для дальнейшего роста до обновления исторического максимума. Сейчас критическим уровнем сопротивления выступает отметка $99 600, преодоление которой может открыть путь к более высоким целям. К 11:10 мск биткоин торгуется на отметке $99 469. Однако я обратил внимание на то, что вблизи уровня $104 600 возможна активизация продавцов, особенно учитывая текущую позицию ФРС США.На предстоящей неделе я ожидаю повышенной волатильности в связи с публикацией важных макроэкономических данных США, особенно показателей по занятости в несельскохозяйственном секторе и инфляционным ожиданиям потребителей.Текущий внешний фон остается благоприятным для криптовалют, несмотря на "ястребиную" риторику ФРС США. Я полагаю, что при поддержке европейских трейдеров цена сегодня может достичь уровня $101 200, однако многое будет зависеть от реакции рынка на предстоящие экономические данные и дальнейшие заявления представителей ФРС о монетарной политике.
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. За минувшую неделю биткоин продемонстрировал рост на 4,93%, закрыв торги на уровне $98363, в то время как эфириум показал еще более впечатляющую динамику с ростом в 8,33%. Несмотря на первоначальные трудности с удержанием уровня $93000 и скептицизм относительно создания стратегического резервного фонда в BTC, рынок получил мощную поддержку благодаря действиям MicroStrategy и позитивным новостям от политического истеблишмента и регуляторной сферы, включая переизбрание Майка Джонсона на пост спикера Палаты представителей.
Особое внимание стоит обратить на технические аспекты движения цены биткоина. По техническому анализу, декабрьская свеча сформировала "медвежий" сетап с длинной верхней тенью, что может создавать определенные препятствия для дальнейшего роста до обновления исторического максимума. Сейчас критическим уровнем сопротивления выступает отметка $99 600, преодоление которой может открыть путь к более высоким целям. К 11:10 мск биткоин торгуется на отметке $99 469. Однако я обратил внимание на то, что вблизи уровня $104 600 возможна активизация продавцов, особенно учитывая текущую позицию ФРС США.
На предстоящей неделе я ожидаю повышенной волатильности в связи с публикацией важных макроэкономических данных США, особенно показателей по занятости в несельскохозяйственном секторе и инфляционным ожиданиям потребителей.
Текущий внешний фон остается благоприятным для криптовалют, несмотря на "ястребиную" риторику ФРС США. Я полагаю, что при поддержке европейских трейдеров цена сегодня может достичь уровня $101 200, однако многое будет зависеть от реакции рынка на предстоящие экономические данные и дальнейшие заявления представителей ФРС о монетарной политике.
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