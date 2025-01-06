Первый блин комом

МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в первый торговый день нового года. Индекс МосБиржи 3 января снизился на 1,89% до 2828,5 п., индекс РТС – на 1,89% до 876,32 п. Котировки ОФЗ практически не изменились, индекс RGBI показал символическое снижение на 0,03%.На данном этапе снижение индексов можно рассматривать в качестве консолидации после предыдущего роста в последние несколько недель прошлого года. Кроме того, на рынке присутствуют слабые признаки возможной ротации между секторами. Инвесторы могут избавляться от активов с неочевидными перспективами в пользу более понятных и более перспективных историй на рынке.В этом контексте логичной представляется слабая динамика котировок акций эмитентов с повышенной долговой нагрузкой, например, М.Видео или Мечела, в то время как на другом конце спектра находятся акции компаний защитного класса с невысокой долговой нагрузкой, которые пользуются спросом у инвесторов.К активам защитного класса принято относить в том числе акции представителей потребительского сектора. Соответствующий индекс – единственный из отраслевых индикаторов на Московской бирже показал рост 3 января. Опережающий рост в составе индекса показали акции "Озон Фармацевтика", которые с начала публичных торгов подорожали уже на 37%. Позитивную динамику показали также котировки акций "Промомед" и "МД Медикал Груп".Кроме того, в числе подорожавших оказались акции Полюса. Компания характеризуется невысокой долговой нагрузкой по фиксированной по большей части ставке (коэффициент "Чистый долг"/EBITDA менее 2х, около 70% долга по фиксированной ставке) и выигрывает в условиях высоких цен на золото, что позволяет в перспективе рассчитывать на достойные дивиденды. Перспектива более высоких цен на золото в 2025 году также оказывает поддержку акциям Полюса.Котировки золота в пятницу снизились примерно на 0,75%. В краткосрочной перспективе давление на котировки золота может оказывать в том числе укрепление доллара США: индекс DXY, отражающий динамику доллара по отношению к корзине основных валют, повысился с 30 декабря 2024 года почти на 0,9%, а за прошлый год вырос на 7,4%. Тем не менее укрепление доллара в прошлом году не помешало повышению котировок золота за год на 27% (в долларах США), которое сохраняет потенциал для дальнейшего роста благодаря спросу со стороны центральных банков развивающихся стран.World Gold Council уже на этой неделе может опубликовать данные по потокам средств в ориентированные на инвестиции в золото глобальные биржевые фонды ETF. Эти данные позволят оценить рыночное позиционирование на рынке золота.Что касается российского фондового рынка, то индексы в краткосрочной перспективе могут консолидироваться далее на фоне пониженной активности инвесторов в праздничные дни. Поддержка по индексу МосБиржи находится в области немногим выше 2700 п., где проходит линия 50-дневного скользящего среднего, сопротивление – в области 2900 п., которой соответствует линия 200-дневного скользящего среднего.
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в первый торговый день нового года. Индекс МосБиржи 3 января снизился на 1,89% до 2828,5 п., индекс РТС – на 1,89% до 876,32 п. Котировки ОФЗ практически не изменились, индекс RGBI показал символическое снижение на 0,03%.
На данном этапе снижение индексов можно рассматривать в качестве консолидации после предыдущего роста в последние несколько недель прошлого года. Кроме того, на рынке присутствуют слабые признаки возможной ротации между секторами. Инвесторы могут избавляться от активов с неочевидными перспективами в пользу более понятных и более перспективных историй на рынке.
В этом контексте логичной представляется слабая динамика котировок акций эмитентов с повышенной долговой нагрузкой, например, М.Видео или Мечела, в то время как на другом конце спектра находятся акции компаний защитного класса с невысокой долговой нагрузкой, которые пользуются спросом у инвесторов.
К активам защитного класса принято относить в том числе акции представителей потребительского сектора. Соответствующий индекс – единственный из отраслевых индикаторов на Московской бирже показал рост 3 января. Опережающий рост в составе индекса показали акции "Озон Фармацевтика", которые с начала публичных торгов подорожали уже на 37%. Позитивную динамику показали также котировки акций "Промомед" и "МД Медикал Груп".
Кроме того, в числе подорожавших оказались акции Полюса. Компания характеризуется невысокой долговой нагрузкой по фиксированной по большей части ставке (коэффициент "Чистый долг"/EBITDA менее 2х, около 70% долга по фиксированной ставке) и выигрывает в условиях высоких цен на золото, что позволяет в перспективе рассчитывать на достойные дивиденды. Перспектива более высоких цен на золото в 2025 году также оказывает поддержку акциям Полюса.
Котировки золота в пятницу снизились примерно на 0,75%. В краткосрочной перспективе давление на котировки золота может оказывать в том числе укрепление доллара США: индекс DXY, отражающий динамику доллара по отношению к корзине основных валют, повысился с 30 декабря 2024 года почти на 0,9%, а за прошлый год вырос на 7,4%. Тем не менее укрепление доллара в прошлом году не помешало повышению котировок золота за год на 27% (в долларах США), которое сохраняет потенциал для дальнейшего роста благодаря спросу со стороны центральных банков развивающихся стран.
World Gold Council уже на этой неделе может опубликовать данные по потокам средств в ориентированные на инвестиции в золото глобальные биржевые фонды ETF. Эти данные позволят оценить рыночное позиционирование на рынке золота.
Что касается российского фондового рынка, то индексы в краткосрочной перспективе могут консолидироваться далее на фоне пониженной активности инвесторов в праздничные дни. Поддержка по индексу МосБиржи находится в области немногим выше 2700 п., где проходит линия 50-дневного скользящего среднего, сопротивление – в области 2900 п., которой соответствует линия 200-дневного скользящего среднего.
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