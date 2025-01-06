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Дефицит бюджета Сирии на 2025 год составил почти миллиард долларов
Дефицит бюджета Сирии на 2025 год составил почти миллиард долларов - 06.01.2025, ПРАЙМ
Дефицит бюджета Сирии на 2025 год составил почти миллиард долларов
Дефицит бюджета Сирии, утвержденного прежними сирийскими властями на 2025 год, составил более 923 миллионов долларов США, заявил министр финансов САР Мухаммед... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T23:13+0300
2025-01-06T23:13+0300
2025-01-06T23:13+0300
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БЕЙРУТ, 6 янв - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Сирии, утвержденного прежними сирийскими властями на 2025 год, составил более 923 миллионов долларов США, заявил министр финансов САР Мухаммед Абазид. "Прекращения действия бюджета на 2025 год, утвержденного свергнутым режимом, стало следствием большого в нем дефицита, который составил около 12 триллионов сирийских фунтов (923 076 923 миллиона долларов)", - сказал Абазид в интервью сирийскому агентству САНА. По словам министра, новые власти в настоящее время готовят ряд изменений в налоговом законодательстве для снижения финансовой нагрузки на налогоплательщиков, в частности это касается налогов на естественную прибыль и фиксированный доход. Восьмого декабря 2024 года представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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сирия, финансы, бюджет
Экономика, СИРИЯ, Финансы, бюджет
Дефицит бюджета Сирии на 2025 год составил почти миллиард долларов
Минфин САР: дефицит бюджета Сирии на 2025 год составил свыше 923 млн долларов
БЕЙРУТ, 6 янв - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Сирии, утвержденного прежними сирийскими властями на 2025 год, составил более 923 миллионов долларов США, заявил министр финансов САР Мухаммед Абазид.
"Прекращения действия бюджета на 2025 год, утвержденного свергнутым режимом, стало следствием большого в нем дефицита, который составил около 12 триллионов сирийских фунтов (923 076 923 миллиона долларов)", - сказал Абазид в интервью сирийскому агентству САНА.
По словам министра, новые власти в настоящее время готовят ряд изменений в налоговом законодательстве для снижения финансовой нагрузки на налогоплательщиков, в частности это касается налогов на естественную прибыль и фиксированный доход.
Восьмого декабря 2024 года представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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