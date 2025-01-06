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Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Парагваем

Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Парагваем - 06.01.2025, ПРАЙМ

Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Парагваем

Правительство Венесуэлы отвергло заявления президента Парагвая Сантьяго Пеньи, который после встречи с беглым венесуэльским экс-кандидатом Эдмундо Гонсалесом... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T21:58+0300

2025-01-06T21:58+0300

2025-01-06T21:58+0300

политика

венесуэла

парагвай

международные отношения

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МЕХИКО, 6 янв - ПРАЙМ. Правительство Венесуэлы отвергло заявления президента Парагвая Сантьяго Пеньи, который после встречи с беглым венесуэльским экс-кандидатом Эдмундо Гонсалесом сказал, что считает его победителем выборов, и решило разорвать дипломатические отношения с этой страной. "Президент Парагвая Сантьяго Пенья, игнорируя международное право и принцип невмешательства, скатывается к неудачной практике из числа политических фантазий канувшей Группы Лимы ... В этом контексте Боливарианская Республика Венесуэла решила в полном порядке своего суверенитета разорвать дипломатические отношения с Республикой Парагвай и приступить к немедленному выводу своего дипломатического персонала", - говорится в сообщении МИД, которое опубликовал в своем Telegram-канале глава ведомства Иван Хиль. Действия Каракаса последовали за публикацией в блоге Пеньи в Х, где политик сообщил о переговорах с Гонсалесом и лидером венесуэльских крайне правых Марией Кориной Мачадо, также бежавшей из своей страны. По словам президента Парагвая, латиноамериканский регион должен объединиться "для достижения абсолютного уважения воли народа и предотвращения сохранения авторитарных режимов". "Вызывает сожаление то, что такие правительства, как правительство Парагвая, продолжают подчинять свою внешнюю политику интересам иностранных держав, продвигая программы, направленные на подрыв демократических принципов и воли свободных народов... никакая клоунада, вдохновленная международным фашизмом, не сможет сломить твердую волю народа к построению своей судьбы", - сказано в заявлении МИД Венесуэлы. Беглый экс-кандидат Эдмундо Гонсалес, который в настоящий момент находится в США, опубликовал накануне обращение к вооруженным силам, в котором вновь назвал себя победителем выборов, который по конституции должен вступить в должность 10 января. Политик призвал армию "гарантировать суверенитет и уважение народной воли", а также обвинил командование в нарушении "фундаментальных и моральных армейских принципов". В армии отвергли этот "нелепый" призыв, подчеркнув поддержку Николасу Мадуро. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых были задержаны свыше 2 тысяч человек. К началу 2025 года 1515 заключенных после протестов вышли на свободу. Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

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венесуэла, парагвай, международные отношения