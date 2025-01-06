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Тирасполь призвал Кишинев решить вопрос долга перед поставщиком газа из РФ - 06.01.2025, ПРАЙМ
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Тирасполь призвал Кишинев решить вопрос долга перед поставщиком газа из РФ
Тирасполь призвал Кишинев решить вопрос долга перед поставщиком газа из РФ - 06.01.2025, ПРАЙМ
Тирасполь призвал Кишинев решить вопрос долга перед поставщиком газа из РФ
Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призвало Кишинев урегулировать проблему долга молдавской компании перед... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T23:00+0300
2025-01-06T23:04+0300
политика
приднестровье
молдавия
молдовагаз
газпром
поставки газа
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ТИРАСПОЛЬ, 6 янв - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призвало Кишинев урегулировать проблему долга молдавской компании перед российским поставщиком газа. "Если у представителей Республики Молдова остается какая-то доля ответственности, призываем прекратить инсинуации и незамедлительно разблокировать банковско-финансовые возможности Приднестровья, прекратить ограничивать внешнеэкономическую деятельность республики, скорейшим образом урегулировать проблему долга молдавской компании перед российским поставщиком газа – что и будет актуальной практической помощью в условиях энергетического кризиса", — сказано в комментарии МИД ПМР, размещенном в понедельник на сайте ведомства. В приднестровском МИД также обратили внимание на то, что в последние дни муссируется тезис о якобы выраженной "готовности" правительства Молдавии оказать помощь своим гражданам в Приднестровье, а также о неких обращениях с предложением о создании "механизма диалога" и так далее. В МИД ПМР подчеркнули, что никаких конкретных форм помощи и адекватной практической поддержки от молдавской стороны Приднестровье не получало. "Нет их и сегодня. Инсинуации и выдумывание неких новых механизмов диалога на фоне весьма реальных проблем в энергетической сфере не могут являться формой помощи, но представляют собой обычную для Кишинева тактику имитации", — говорится в комментарии. В ведомстве также добавили, что молдавские функционеры вместо своевременных совместных решений и конкретных дел "озвучивают спекуляции в попытке оправдаться, отвлечь внимание и переложить с себя ответственность". "Кишинев с лета 2019 года заблокировал банковские счета предприятий и экономических агентов Приднестровья, лишив их возможности осуществления нормальной внешнеэкономической деятельности. На этом фоне максимально цинично и неадекватно звучат популистские комментарии отдельных представителей Республики Молдова, предлагающих Приднестровью "закупать" энергоресурсы, при этом хорошо знающих, что сегодня банковско-финансовые возможности республики заблокированы Молдовой", - подчеркивается в комментарии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома". В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
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приднестровье, молдавия, молдовагаз, газпром, поставки газа
Политика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, МОЛДАВИЯ, Молдовагаз, Газпром, поставки газа
23:00 06.01.2025 (обновлено: 23:04 06.01.2025)
 
Тирасполь призвал Кишинев решить вопрос долга перед поставщиком газа из РФ

МИД ПМР призвал Молдавию урегулировать вопрос долга перед поставщиком газа из РФ

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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ТИРАСПОЛЬ, 6 янв - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призвало Кишинев урегулировать проблему долга молдавской компании перед российским поставщиком газа.
"Если у представителей Республики Молдова остается какая-то доля ответственности, призываем прекратить инсинуации и незамедлительно разблокировать банковско-финансовые возможности Приднестровья, прекратить ограничивать внешнеэкономическую деятельность республики, скорейшим образом урегулировать проблему долга молдавской компании перед российским поставщиком газа – что и будет актуальной практической помощью в условиях энергетического кризиса", — сказано в комментарии МИД ПМР, размещенном в понедельник на сайте ведомства.
В приднестровском МИД также обратили внимание на то, что в последние дни муссируется тезис о якобы выраженной "готовности" правительства Молдавии оказать помощь своим гражданам в Приднестровье, а также о неких обращениях с предложением о создании "механизма диалога" и так далее.
В МИД ПМР подчеркнули, что никаких конкретных форм помощи и адекватной практической поддержки от молдавской стороны Приднестровье не получало.
"Нет их и сегодня. Инсинуации и выдумывание неких новых механизмов диалога на фоне весьма реальных проблем в энергетической сфере не могут являться формой помощи, но представляют собой обычную для Кишинева тактику имитации", — говорится в комментарии.
В ведомстве также добавили, что молдавские функционеры вместо своевременных совместных решений и конкретных дел "озвучивают спекуляции в попытке оправдаться, отвлечь внимание и переложить с себя ответственность".
"Кишинев с лета 2019 года заблокировал банковские счета предприятий и экономических агентов Приднестровья, лишив их возможности осуществления нормальной внешнеэкономической деятельности. На этом фоне максимально цинично и неадекватно звучат популистские комментарии отдельных представителей Республики Молдова, предлагающих Приднестровью "закупать" энергоресурсы, при этом хорошо знающих, что сегодня банковско-финансовые возможности республики заблокированы Молдовой", - подчеркивается в комментарии.
Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
Города мира. Тирасполь - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
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ПолитикаПРИДНЕСТРОВЬЕМОЛДАВИЯМолдовагазГазпромпоставки газа
 
 
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