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Тирасполь призвал Кишинев решить вопрос долга перед поставщиком газа из РФ
Тирасполь призвал Кишинев решить вопрос долга перед поставщиком газа из РФ - 06.01.2025, ПРАЙМ
Тирасполь призвал Кишинев решить вопрос долга перед поставщиком газа из РФ
Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призвало Кишинев урегулировать проблему долга молдавской компании перед... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T23:00+0300
2025-01-06T23:00+0300
2025-01-06T23:04+0300
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ТИРАСПОЛЬ, 6 янв - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призвало Кишинев урегулировать проблему долга молдавской компании перед российским поставщиком газа. "Если у представителей Республики Молдова остается какая-то доля ответственности, призываем прекратить инсинуации и незамедлительно разблокировать банковско-финансовые возможности Приднестровья, прекратить ограничивать внешнеэкономическую деятельность республики, скорейшим образом урегулировать проблему долга молдавской компании перед российским поставщиком газа – что и будет актуальной практической помощью в условиях энергетического кризиса", — сказано в комментарии МИД ПМР, размещенном в понедельник на сайте ведомства. В приднестровском МИД также обратили внимание на то, что в последние дни муссируется тезис о якобы выраженной "готовности" правительства Молдавии оказать помощь своим гражданам в Приднестровье, а также о неких обращениях с предложением о создании "механизма диалога" и так далее. В МИД ПМР подчеркнули, что никаких конкретных форм помощи и адекватной практической поддержки от молдавской стороны Приднестровье не получало. "Нет их и сегодня. Инсинуации и выдумывание неких новых механизмов диалога на фоне весьма реальных проблем в энергетической сфере не могут являться формой помощи, но представляют собой обычную для Кишинева тактику имитации", — говорится в комментарии. В ведомстве также добавили, что молдавские функционеры вместо своевременных совместных решений и конкретных дел "озвучивают спекуляции в попытке оправдаться, отвлечь внимание и переложить с себя ответственность". "Кишинев с лета 2019 года заблокировал банковские счета предприятий и экономических агентов Приднестровья, лишив их возможности осуществления нормальной внешнеэкономической деятельности. На этом фоне максимально цинично и неадекватно звучат популистские комментарии отдельных представителей Республики Молдова, предлагающих Приднестровью "закупать" энергоресурсы, при этом хорошо знающих, что сегодня банковско-финансовые возможности республики заблокированы Молдовой", - подчеркивается в комментарии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома". В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
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приднестровье, молдавия, молдовагаз, газпром, поставки газа
Политика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, МОЛДАВИЯ, Молдовагаз, Газпром, поставки газа
Тирасполь призвал Кишинев решить вопрос долга перед поставщиком газа из РФ
МИД ПМР призвал Молдавию урегулировать вопрос долга перед поставщиком газа из РФ
ТИРАСПОЛЬ, 6 янв - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призвало Кишинев урегулировать проблему долга молдавской компании перед российским поставщиком газа.
"Если у представителей Республики Молдова остается какая-то доля ответственности, призываем прекратить инсинуации и незамедлительно разблокировать банковско-финансовые возможности Приднестровья, прекратить ограничивать внешнеэкономическую деятельность республики, скорейшим образом урегулировать проблему долга молдавской компании перед российским поставщиком газа – что и будет актуальной практической помощью в условиях энергетического кризиса", — сказано в комментарии МИД ПМР, размещенном в понедельник на сайте ведомства.
В приднестровском МИД также обратили внимание на то, что в последние дни муссируется тезис о якобы выраженной "готовности" правительства Молдавии оказать помощь своим гражданам в Приднестровье, а также о неких обращениях с предложением о создании "механизма диалога" и так далее.
В МИД ПМР подчеркнули, что никаких конкретных форм помощи и адекватной практической поддержки от молдавской стороны Приднестровье не получало.
"Нет их и сегодня. Инсинуации и выдумывание неких новых механизмов диалога на фоне весьма реальных проблем в энергетической сфере не могут являться формой помощи, но представляют собой обычную для Кишинева тактику имитации", — говорится в комментарии.
В ведомстве также добавили, что молдавские функционеры вместо своевременных совместных решений и конкретных дел "озвучивают спекуляции в попытке оправдаться, отвлечь внимание и переложить с себя ответственность".
"Кишинев с лета 2019 года заблокировал банковские счета предприятий и экономических агентов Приднестровья, лишив их возможности осуществления нормальной внешнеэкономической деятельности. На этом фоне максимально цинично и неадекватно звучат популистские комментарии отдельных представителей Республики Молдова, предлагающих Приднестровью "закупать" энергоресурсы, при этом хорошо знающих, что сегодня банковско-финансовые возможности республики заблокированы Молдовой", - подчеркивается в комментарии.
Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
Посольство России обвинило Киев в создании энергокризиса в Приднестровье