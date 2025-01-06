https://1prime.ru/20250106/energokrizis-854055541.html

Посольство России обвинило Киев в создании энергокризиса в Приднестровье

Посольство России обвинило Киев в создании энергокризиса в Приднестровье - 06.01.2025, ПРАЙМ

Посольство России обвинило Киев в создании энергокризиса в Приднестровье

Российское посольство в Кишиневе обвинило Киев, который отказал в транзите газа из РФ через украинскую территорию, в создании энергетического кризиса в... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T18:40+0300

2025-01-06T18:40+0300

2025-01-06T18:40+0300

политика

россия

молдавия

газпром

молдовагаз

приднестровье

энергокризис

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/43/841004373_38:0:3679:2048_1920x0_80_0_0_0d3b1cb8ffae55677cbca369d3dc8a56.jpg

КИШИНЕВ, 6 янв — ПРАЙМ. Российское посольство в Кишиневе обвинило Киев, который отказал в транзите газа из РФ через украинскую территорию, в создании энергетического кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР). В ПМР 11 декабря на фоне энергокризиса ввели чрезвычайное экономическое положение. В Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. В посольстве РФ заявили, что с тревогой наблюдают за стремительно ухудшающейся ситуацией на Левобережье из-за отсутствия с 1 января российского газа в Приднестровье, а также добавили, что намеренное игнорирование властями в Кишиневе многочисленных проблем в отношениях с "Газпромом" стало основной причиной текущей кризисной ситуации в регионе. "Кроме того, деструктивная политика кровавого режима Зеленского только разжигает энергетический кризис в Молдавии", — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства. Кроме того, в дипмиссии обратили внимание, что деструктивная политика Киева и его западных союзников лишь разжигает кризис, а попытки обвинить Москву в отказе поддержать Тирасполь являются частью пропагандистской кампании по подрыву доверия жителей региона к России. В Посольстве с уверенностью констатировали, что ситуация на левом берегу Днестра "искусственно создана коллективным Западом и Украиной". В дипмиссии также выразили обеспокоенность заявлениями отдельных молдавских политиков, допускающих возможность силового решения приднестровского вопроса. "Пропагандистские выпады нацелены на подрыв доверия приднестровцев к России. Более того, при попустительстве официальных лиц Молдавии некоторые "горячие головы" предлагают решить приднестровский вопрос силовыми методами. Неоднократно предупреждали: такие действия не останутся без ответа", — сказано в заявлении посольства РФ. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов. При этом Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить только 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту газа из РФ через свою территорию в Европу подача газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в ПМР.

https://1prime.ru/20250106/dolg-854054521.html

молдавия

приднестровье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, молдавия, газпром, молдовагаз, приднестровье, энергокризис