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Посольство России обвинило Киев в создании энергокризиса в Приднестровье
Посольство России обвинило Киев в создании энергокризиса в Приднестровье - 06.01.2025, ПРАЙМ
Посольство России обвинило Киев в создании энергокризиса в Приднестровье
Российское посольство в Кишиневе обвинило Киев, который отказал в транзите газа из РФ через украинскую территорию, в создании энергетического кризиса в... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T18:40+0300
2025-01-06T18:40+0300
2025-01-06T18:40+0300
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КИШИНЕВ, 6 янв — ПРАЙМ. Российское посольство в Кишиневе обвинило Киев, который отказал в транзите газа из РФ через украинскую территорию, в создании энергетического кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР). В ПМР 11 декабря на фоне энергокризиса ввели чрезвычайное экономическое положение. В Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. В посольстве РФ заявили, что с тревогой наблюдают за стремительно ухудшающейся ситуацией на Левобережье из-за отсутствия с 1 января российского газа в Приднестровье, а также добавили, что намеренное игнорирование властями в Кишиневе многочисленных проблем в отношениях с "Газпромом" стало основной причиной текущей кризисной ситуации в регионе. "Кроме того, деструктивная политика кровавого режима Зеленского только разжигает энергетический кризис в Молдавии", — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства. Кроме того, в дипмиссии обратили внимание, что деструктивная политика Киева и его западных союзников лишь разжигает кризис, а попытки обвинить Москву в отказе поддержать Тирасполь являются частью пропагандистской кампании по подрыву доверия жителей региона к России. В Посольстве с уверенностью констатировали, что ситуация на левом берегу Днестра "искусственно создана коллективным Западом и Украиной". В дипмиссии также выразили обеспокоенность заявлениями отдельных молдавских политиков, допускающих возможность силового решения приднестровского вопроса. "Пропагандистские выпады нацелены на подрыв доверия приднестровцев к России. Более того, при попустительстве официальных лиц Молдавии некоторые "горячие головы" предлагают решить приднестровский вопрос силовыми методами. Неоднократно предупреждали: такие действия не останутся без ответа", — сказано в заявлении посольства РФ. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов. При этом Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить только 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту газа из РФ через свою территорию в Европу подача газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в ПМР.
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россия, молдавия, газпром, молдовагаз, приднестровье, энергокризис
Политика, РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, Газпром, Молдовагаз, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, энергокризис
Посольство России обвинило Киев в создании энергокризиса в Приднестровье
Посольство РФ в Кишиневе обвинило Киев в создании энергетического кризиса в ПМР
КИШИНЕВ, 6 янв — ПРАЙМ. Российское посольство в Кишиневе обвинило Киев, который отказал в транзите газа из РФ через украинскую территорию, в создании энергетического кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР).
В ПМР 11 декабря на фоне энергокризиса ввели чрезвычайное экономическое положение. В Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
В посольстве РФ заявили, что с тревогой наблюдают за стремительно ухудшающейся ситуацией на Левобережье из-за отсутствия с 1 января российского газа в Приднестровье, а также добавили, что намеренное игнорирование властями в Кишиневе многочисленных проблем в отношениях с "Газпромом" стало основной причиной текущей кризисной ситуации в регионе.
"Кроме того, деструктивная политика кровавого режима Зеленского только разжигает энергетический кризис в Молдавии", — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Кроме того, в дипмиссии обратили внимание, что деструктивная политика Киева и его западных союзников лишь разжигает кризис, а попытки обвинить Москву в отказе поддержать Тирасполь являются частью пропагандистской кампании по подрыву доверия жителей региона к России.
В Посольстве с уверенностью констатировали, что ситуация на левом берегу Днестра "искусственно создана коллективным Западом и Украиной".
В дипмиссии также выразили обеспокоенность заявлениями отдельных молдавских политиков, допускающих возможность силового решения приднестровского вопроса. "Пропагандистские выпады нацелены на подрыв доверия приднестровцев к России. Более того, при попустительстве официальных лиц Молдавии некоторые "горячие головы" предлагают решить приднестровский вопрос силовыми методами. Неоднократно предупреждали: такие действия не останутся без ответа", — сказано в заявлении посольства РФ.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов. При этом Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить только 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту газа из РФ через свою территорию в Европу подача газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в ПМР.
В Молдавии оценили рост внешнего долга после прихода к власти партии Санду