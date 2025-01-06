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Молдавия снизит энергопотребление на Рождество - 06.01.2025, ПРАЙМ
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Молдавия снизит энергопотребление на Рождество
Молдавия снизит энергопотребление на Рождество - 06.01.2025, ПРАЙМ
Молдавия снизит энергопотребление на Рождество
Энергопотребление в Молдавии 7 января будет ниже на 17% по сравнению с 6 января, сообщила в понедельник государственная компания "Энергоком". | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T16:29+0300
2025-01-06T16:29+0300
энергетика
молдавия
энергоком
энергопотребление
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КИШИНЕВ, 6 янв – ПРАЙМ. Энергопотребление в Молдавии 7 января будет ниже на 17% по сравнению с 6 января, сообщила в понедельник государственная компания "Энергоком". Российская компания "Газпром" ранее сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. "На Рождество по старому стилю, которое отмечается 7 января, энергопотребление на правом берегу Днестра (Молдавия – ред.) будет на 17% ниже, чем днем ранее, 6 января. Соответственно, потребуется меньше импортной электроэнергии", — говорится в распространенном для СМИ сообщении поставщика. Поясняется, что "Энергоком" зарезервировал мощности на границе с Румынией, чтобы закупить по контракту или на бирже электроэнергию, которая особенно необходима в часы пик. "Таким образом, на 7 января потребление электроэнергии на правом берегу Днестра будет покрываться за счет централизованных теплоцентралей Кишинева и Бельц, местных установок возобновляемой энергии", - подчеркивается в сообщении. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. Ранее компания "Энергоком" заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
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молдавия, энергоком, энергопотребление
Энергетика, МОЛДАВИЯ, Энергоком, Энергопотребление
16:29 06.01.2025
 
Молдавия снизит энергопотребление на Рождество

"Энергоком": Молдавия снизит энергопотребление на 17% на Рождество

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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КИШИНЕВ, 6 янв – ПРАЙМ. Энергопотребление в Молдавии 7 января будет ниже на 17% по сравнению с 6 января, сообщила в понедельник государственная компания "Энергоком".
Российская компания "Газпром" ранее сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
"На Рождество по старому стилю, которое отмечается 7 января, энергопотребление на правом берегу Днестра (Молдавия – ред.) будет на 17% ниже, чем днем ранее, 6 января. Соответственно, потребуется меньше импортной электроэнергии", — говорится в распространенном для СМИ сообщении поставщика.
Поясняется, что "Энергоком" зарезервировал мощности на границе с Румынией, чтобы закупить по контракту или на бирже электроэнергию, которая особенно необходима в часы пик.
"Таким образом, на 7 января потребление электроэнергии на правом берегу Днестра будет покрываться за счет централизованных теплоцентралей Кишинева и Бельц, местных установок возобновляемой энергии", - подчеркивается в сообщении.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья.
Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. Ранее компания "Энергоком" заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию.
При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом".
Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
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ЭнергетикаМОЛДАВИЯЭнергокомЭнергопотребление
 
 
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