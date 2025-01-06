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Эрдоган ожидает ускорения тенденции дезинфляции в Турции

Эрдоган ожидает ускорения тенденции дезинфляции в Турции - 06.01.2025, ПРАЙМ

Эрдоган ожидает ускорения тенденции дезинфляции в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс дезинфляции в Турции будет ускорен в 2025 году, правительство разработало дорожную карту для этого. | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T19:11+0300

2025-01-06T19:11+0300

2025-01-06T19:11+0300

экономика

турция

реджеп тайип эрдоган

дезинфляция

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АНКАРА, 6 янв – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс дезинфляции в Турции будет ускорен в 2025 году, правительство разработало дорожную карту для этого. Годовая инфляция в Турции по итогам декабря замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее, сообщил ранее Институт статистики (TUİK). Страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой республики, заявлял Эрдоган. Заявление Эрдогана о намерении снижать ключевую ставку в 2025 году может вызвать риски для экономики страны, поскольку политика властей будет идти вразрез с инфляцией, заявляло ранее агентство Блумберг. "Мы находимся на очень хорошем этапе (борьбы) с инфляцией. Это подтверждают и данные Туркстат (Институт статистики – ред.). В декабре инфляция составила 1,3 процента в месячном исчислении. Годовая инфляция снизилась на 24 пункта по сравнению с 2023 годом и на 31 пункт по сравнению с пиковым уровнем. В 2025 году тенденция к снижению еще более ускорится", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.

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турция, реджеп тайип эрдоган, дезинфляция