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Эрдоган ожидает ускорения тенденции дезинфляции в Турции - 06.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эрдоган ожидает ускорения тенденции дезинфляции в Турции
Эрдоган ожидает ускорения тенденции дезинфляции в Турции - 06.01.2025, ПРАЙМ
Эрдоган ожидает ускорения тенденции дезинфляции в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс дезинфляции в Турции будет ускорен в 2025 году, правительство разработало дорожную карту для этого. | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T19:11+0300
2025-01-06T19:11+0300
экономика
турция
реджеп тайип эрдоган
дезинфляция
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АНКАРА, 6 янв – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс дезинфляции в Турции будет ускорен в 2025 году, правительство разработало дорожную карту для этого. Годовая инфляция в Турции по итогам декабря замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее, сообщил ранее Институт статистики (TUİK). Страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой республики, заявлял Эрдоган. Заявление Эрдогана о намерении снижать ключевую ставку в 2025 году может вызвать риски для экономики страны, поскольку политика властей будет идти вразрез с инфляцией, заявляло ранее агентство Блумберг. "Мы находимся на очень хорошем этапе (борьбы) с инфляцией. Это подтверждают и данные Туркстат (Институт статистики – ред.). В декабре инфляция составила 1,3 процента в месячном исчислении. Годовая инфляция снизилась на 24 пункта по сравнению с 2023 годом и на 31 пункт по сравнению с пиковым уровнем. В 2025 году тенденция к снижению еще более ускорится", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
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турция, реджеп тайип эрдоган, дезинфляция
Экономика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, дезинфляция
19:11 06.01.2025
 
Эрдоган ожидает ускорения тенденции дезинфляции в Турции

Эрдоган заявил, что тенденция дезинфляции в Турции ускорится в 2025 году

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСаммит G20 в Нью-Дели
Саммит G20 в Нью-Дели - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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АНКАРА, 6 янв – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс дезинфляции в Турции будет ускорен в 2025 году, правительство разработало дорожную карту для этого.
Годовая инфляция в Турции по итогам декабря замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее, сообщил ранее Институт статистики (TUİK). Страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой республики, заявлял Эрдоган. Заявление Эрдогана о намерении снижать ключевую ставку в 2025 году может вызвать риски для экономики страны, поскольку политика властей будет идти вразрез с инфляцией, заявляло ранее агентство Блумберг.
"Мы находимся на очень хорошем этапе (борьбы) с инфляцией. Это подтверждают и данные Туркстат (Институт статистики – ред.). В декабре инфляция составила 1,3 процента в месячном исчислении. Годовая инфляция снизилась на 24 пункта по сравнению с 2023 годом и на 31 пункт по сравнению с пиковым уровнем. В 2025 году тенденция к снижению еще более ускорится", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
В Турции заявили, что решают проблемы туристов из РФ, вызванные санкциями
08:34
 
ЭкономикаТУРЦИЯРеджеп Тайип Эрдогандезинфляция
 
 
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