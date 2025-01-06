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Евро дорожает к доллару

Евро дорожает к доллару - 06.01.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару

Курс евро к доллару растет в понедельник после публикации статистики по деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T13:17+0300

2025-01-06T13:17+0300

2025-01-06T13:17+0300

экономика

евро

доллар

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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в понедельник после публикации статистики по деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.05 мск курс евро к доллару рос до 1,0355 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0308 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 157,7 иены 157,24 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,36%, до 108,56 пункта. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в декабре увеличился до 49,6 пункта с 48,3 пункта в ноябре, что оказалось чуть лучше предварительных данных. PMI в сфере услуг также вырос немного сильнее ожиданий - до 51,6 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии в прошлом месяце, по окончательным данным, увеличился до 48 пунктов с 47,2 пункта месяцем ранее, что оказалось выше предварительной оценки. PMI сферы услуг Германии вырос сильнее прогноза - до 51,2 пункта с 49,3 пункта в ноябре. Композитный PMI Франции в декабре вырос до 47,5 пункта с 45,9 пункта месяцем ранее, что оказалось выше предварительной оценки. PMI страны в сфере услуг поднялся до 49,3 пункта с 46,9 пункта в ноябре, также оказавшись лучше ожиданий. Позднее будут опубликованы предварительные данные по потребительским ценам в Германии. Аналитики предполагают, что по итогам декабря годовая инфляция в стране ускорилась до 2,4% с 2,2% месяцем ранее.

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евро, доллар