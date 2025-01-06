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Уже никто не смеется. Европа без газа из России впала в новую зависимость

Уже никто не смеется. Европа без газа из России впала в новую зависимость - 06.01.2025, ПРАЙМ

Уже никто не смеется. Европа без газа из России впала в новую зависимость

Поставки газа в Европу через Украину прекратились 1 января на 1042-й день российской спецоперации, так что европейские лидеры избавились от российского... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T12:58+0300

2025-01-06T12:58+0300

2025-01-06T12:58+0300

энергетика

европа

газ

сша

спг

россия

транзит газа через украину

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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Поставки газа в Европу через Украину прекратились 1 января на 1042-й день российской спецоперации, так что европейские лидеры избавились от российского трубопроводного газа, но теперь ЕС впал в новую зависимость — от глобального рынка СПГ, пишет британское издание UnHerd.Транзит газа по трубопроводу Уренгой — Помары — Ужгород иссяк из-за отказа Владимира Зеленского продлить контракт.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом европейские цены на газ мало изменились после прекращения поставок. Европа уже пережила энергетический кризис из-за обвала поставок российского газа.Как отмечает издание, Россия будет ежегодно терять до пяти миллиардов долларов от продажи газа. Венгрия и Словакия лишатся 15 миллиардов кубометров газа, проходивших через Украину — эти страны поддерживали Кремль в энергетическом споре и призывали Киев принять российские условия для начала мирных переговоров.Венгрия переместила основную часть импорта российского газа на "Голубой поток" и "Турецкий поток". Но пропускная способность "Балканского потока" составляет лишь половину мощности трубопровода Уренгой—Помары—Ужгород.Еще одна страна, которую затронули изменения, — Австрия. Как пишет автор, ее политическая элита рада прекращению газовых поставок из России и пытается задушить дружественную Москве Партию свободы. Между тем, расположение Австрии в центре Европы дает ей уверенность в том, что с газоснабжением проблем не будет.Поставки российского газа в Европу, тем не менее, продолжаются через Турцию и Балканы. Также выросли морские поставки СПГ — в 2023 году на этот вид топлива пришлось 6% европейского импорта газа. Сейчас Европа увеличила мощности импорта СПГ на 58,5 миллиарда кубометров, планируется выйти на отметку в 70 миллиардов кубометров.Таким образом, из усилившейся зависимости Европы от СПГ основную выгоду извлекли США и Катар. Так, администрация следующего президента Дональда Трампа рассчитывает удвоить импорт СПГ в Европу. При этом Вашингтон стремится обеспечить долгосрочную политическую опору для поставок.Издание напоминает, что в 2019 году бывший министр энергетики Рик Пери, работавшей в первую каденцию Трампа, заговорил о "газе свободы". "Тогда насмешки посыпались одна за другой, но сейчас отчего-то никто не смеется", — подчеркнул автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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европа, газ, сша, спг, россия, транзит газа через украину