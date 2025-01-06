https://1prime.ru/20250106/gaz-854052094.html

Быстрое истощение. В Европе встревожились из-за недостатка запасов газа

Быстрое истощение. В Европе встревожились из-за недостатка запасов газа - 06.01.2025, ПРАЙМ

Быстрое истощение. В Европе встревожились из-за недостатка запасов газа

Европа сжигает запасы газа быстрее, чем когда-либо за последние семь лет, пишет Bloomberg. | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T15:23+0300

2025-01-06T15:23+0300

2025-01-06T15:23+0300

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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Европа сжигает запасы газа быстрее, чем когда-либо за последние семь лет, пишет Bloomberg.Отмечается, что холодная погода заставляет усиливать отопление, а на этой неделе ожидается новое понижение температуры. Огромные подземные хранилища региона, которые играют роль буфера, заполнены чуть более чем на 70% по сравнению с примерно 86% год назад.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramХотя риска немедленного возникновения дефицита газа нет, быстрое истощение может затруднить накопление запасов перед следующим отопительным сезоном и создает риск влияния на краткосрочные цены.По данным Gas Infrastructure Europe, уровни хранения снизились в общей сложности на 25 процентных пунктов по сравнению с пиковым значением — это больше, чем какое бы то ни было падение начиная с 2018 года.Погода в большинстве стран северо-западной Европы стала холоднее, что может спровоцировать дальнейшие изъятия газа в ближайшие дни, поскольку его потребление для отопления увеличивается. Континент также все больше подвержен рыночной волатильности, поскольку он полагается на СПГ с других континентов для восполнения дефицита, возникшего после прекращения поставок российского трубопровода через Украину.Повлиять на хрупкий баланс региона и спровоцировать ценовые колебания могут незапланированные отключения у ведущих поставщиков. В Норвегии завод СПГ в Хаммерфесте остановил работу до 9 января из-за отказа компрессора.На прошлой неделе цены выросли на 4% и приблизились к 14-месячному максимуму, поскольку рынок реагирует на снижение запасов и сокращение поставок.

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