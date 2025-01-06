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Аналитики дали прогноз по годовой инфляции в Германии
Аналитики дали прогноз по годовой инфляции в Германии - 06.01.2025, ПРАЙМ
Аналитики дали прогноз по годовой инфляции в Германии
Годовая инфляция в Германии по итогам декабря, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,4% с 2,2% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T08:59+0300
2025-01-06T08:59+0300
2025-01-06T08:59+0300
экономика
германия
инфляция в германии
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам декабря, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,4% с 2,2% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis) в понедельник, 6 января, в 16.00 мск. В 12.00 мск агентство S&P Global опубликует окончательные данные о композитном индексе деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны. Аналитики полагают, что показатель в декабре поднялся до 49,5 пункта с 48,3 пункта в ноябре, что совпадает с предварительной оценкой.
https://1prime.ru/20250103/ekonomika-854017032.html
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германия, инфляция в германии, ес
Экономика, ГЕРМАНИЯ, инфляция в Германии, ЕС
Аналитики дали прогноз по годовой инфляции в Германии
Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в Германии в декабре до 2,4% с 2,2% в ноябре
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам декабря, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,4% с 2,2% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные будут опубликованы в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis) в понедельник, 6 января, в 16.00 мск.
В 12.00 мск агентство S&P Global опубликует окончательные данные о композитном индексе деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны. Аналитики полагают, что показатель в декабре поднялся до 49,5 пункта с 48,3 пункта в ноябре, что совпадает с предварительной оценкой.
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